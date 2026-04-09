Dieng ICONSPORT_361460_0063

L’OL risque gros avec cet ancien crack de l’OM

OL09 avr. , 18:30
parEric Bethsy
0
En pleine crise, l’Olympique Lyonnais espère stopper l’hémorragie face à Lorient dimanche. Mais les Gones auront affaire à un homme en grande forme depuis le début de l’année civile.
Si l’Olympique Lyonnais veut rester dans la course à la qualification pour la Ligue des Champions, la mauvaise dynamique doit s’arrêter au plus vite. Et si possible dès dimanche. Lors de la 29e journée de Ligue 1, le club rhodanien recevra le FC Lorient en espérant mettre un terme à sa série de neuf matchs sans victoire toutes compétitions confondues. Sur le papier, la tâche semble à la portée des Gones. D’autant que leur adversaire vit une semaine agitée hors des terrains.

Lire aussi

Lorient : Pantaloni claque la porte, les six raisons de son départLorient : Pantaloni claque la porte, les six raisons de son départ
Les Merlus ont effectivement appris le départ de leur entraîneur Olivier Pantaloni en fin de contrat cet été. Le technicien a refusé l’offre de prolongation reçue et a reproché à ses dirigeants un manque de confiance. De son côté, le FC Lorient ne comprend pas le refus de son coach alors que la proposition incluait « la rémunération la plus élevée jamais proposée à un entraîneur » des Merlus. L’Olympique Lyonnais ne se plaindra pas de cette actualité qui pourrait perturber les Lorientais, et notamment leur homme en forme du moment. On parle de l’inarrêtable Bamba Dieng qui empile les buts depuis le début de l’année civile.
Après une première partie de saison très compliquée, l’attaquant du FC Lorient totalise déjà 10 réalisations en 2026. Certains diront que l’international sénégalais s’est subitement métamorphosé, quand d’autres rappelleront que l’avant-centre de 26 ans a retrouvé le niveau aperçu à l’Olympique de Marseille. Tout le monde se souvient de son potentiel révélé sous le maillot marseillais. Le club phocéen avait d’ailleurs profité de son rendement pour récolter 7 millions d’euros sur son transfert à Lorient. Bamba Dieng a ensuite déçu, y compris durant son prêt à Angers la saison dernière. Mais le voilà de retour au premier plan, prêt à enfoncer les Lyonnais.

Ligue 1

12 avril 2026 à 20:45
Olympique Lyonnais
20:45
Lorient
0
Articles Recommandés
psg la piste michael olise s evanouit deja iconsport 267422 0049 397929
Foot Europeen

Real : Michael Olise fait péter un plomb à Florentino Pérez

Coupe du Monde 2026
Mondial 2026

Le programme du Mondial menacé à cause de l’Iran

ICONSPORT_363888_0082
PSG

PSG : Pas de Lens, Luis Enrique donne 2 jours de repos

Greenwood ICONSPORT_361265_0045
OM

Greenwood le Mbappé de l’OM, il stoppe le délire

Fil Info

09 avr. , 18:00
Real : Michael Olise fait péter un plomb à Florentino Pérez
09 avr. , 17:40
Le programme du Mondial menacé à cause de l’Iran
09 avr. , 17:20
PSG : Pas de Lens, Luis Enrique donne 2 jours de repos
09 avr. , 17:00
Greenwood le Mbappé de l’OM, il stoppe le délire
09 avr. , 16:30
180 ME pour Kvaratskhelia, le PSG s’amuse avec Arsenal
09 avr. , 16:00
L’arbitre de Barça-Atlético viré par l’UEFA ?
09 avr. , 15:34
McCourt arrive en urgence à l'OM, il va parler vendredi
09 avr. , 15:00
OL : « Endrick invisible », l'Espagne panique
09 avr. , 14:30
Le PSG a joué contre des plots, Emmanuel Petit hallucine

Derniers commentaires

L’arbitre de Barça-Atlético viré par l’UEFA ?

Si Lyon perd et que l’adversaire fait ça je réclame le penalty aussi perso ^^

Il crève l'écran au PSG et refuse l'offre de Luis Campos

encore un jeune ingrat... dégage ! je te souhaite une carriere a la Tanguy Nianzou que TOUT LE MONDE A OUBLIE et qui était promis a un bel avenir (comme WZE) mais vas y petit con !

OL : « Endrick invisible », l'Espagne panique

👍🤣🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Le programme du Mondial menacé à cause de l’Iran

Infantino et Trump sont de grands amis, et la Fifa interdit toute ingérences étatique et politique dans le foot, mais il est vrai que le clown orange de service fait la pluie et le beau temps et l'autre lui lèche les godasses.

Le PSG a joué contre des plots, Emmanuel Petit hallucine

👍🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

Loading