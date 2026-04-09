L’OL risque gros avec cet ancien crack de l’OM

En pleine crise, l’Olympique Lyonnais espère stopper l’hémorragie face à Lorient dimanche. Mais les Gones auront affaire à un homme en grande forme depuis le début de l’année civile.

Si l’Olympique Lyonnais veut rester dans la course à la qualification pour la Ligue des Champions, la mauvaise dynamique doit s’arrêter au plus vite. Et si possible dès dimanche. Lors de la 29e journée de Ligue 1 , le club rhodanien recevra le FC Lorient en espérant mettre un terme à sa série de neuf matchs sans victoire toutes compétitions confondues. Sur le papier, la tâche semble à la portée des Gones. D’autant que leur adversaire vit une semaine agitée hors des terrains.

Les Merlus ont effectivement appris le départ de leur entraîneur Olivier Pantaloni en fin de contrat cet été. Le technicien a refusé l’offre de prolongation reçue et a reproché à ses dirigeants un manque de confiance. De son côté, le FC Lorient ne comprend pas le refus de son coach alors que la proposition incluait « la rémunération la plus élevée jamais proposée à un entraîneur » des Merlus. L’Olympique Lyonnais ne se plaindra pas de cette actualité qui pourrait perturber les Lorientais, et notamment leur homme en forme du moment. On parle de l’inarrêtable Bamba Dieng qui empile les buts depuis le début de l’année civile.

Après une première partie de saison très compliquée, l’attaquant du FC Lorient totalise déjà 10 réalisations en 2026. Certains diront que l’international sénégalais s’est subitement métamorphosé, quand d’autres rappelleront que l’avant-centre de 26 ans a retrouvé le niveau aperçu à l’Olympique de Marseille. Tout le monde se souvient de son potentiel révélé sous le maillot marseillais. Le club phocéen avait d’ailleurs profité de son rendement pour récolter 7 millions d’euros sur son transfert à Lorient. Bamba Dieng a ensuite déçu, y compris durant son prêt à Angers la saison dernière. Mais le voilà de retour au premier plan, prêt à enfoncer les Lyonnais.