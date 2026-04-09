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Jonathan David

L'OL et l'OM en finale pour Jonathan David

Ligue 109 avr. , 19:00
parQuentin Mallet
1
Libre de tout contrat après la fin de son aventure au LOSC l'été dernier, Jonathan David avait fait le choix du projet de la Juventus. Un pari raté puisque le club de la Vieille Dame veut déjà s'en débarrasser. L'OM et l'OL font partie des clubs qui tenteront leur chance cet été.
Parti gratuitement du LOSC après une saison dernière remarquée à 25 buts et 12 passes décisives, Jonathan David a finalement privilégié le projet de la Juventus. Le club de la Vieille Dame a profité de l'opportunité de le recruter gratuitement et lui a offert un salaire généreux pour le convaincre de venir.
Mais bientôt une saison plus tard, les dirigeants turinois sont très déçus de son rendement. Avec seulement 7 buts et 5 passes décisives en 40 apparitions cette saison, il est loin de ses standards de l'an passé. A l'approche du mercato estival, la Juve s'est résignée à le vendre si une opportunité se présente. L'OM et l'OL veulent tous deux lui ouvrir les portes d'un retour en Ligue 1.

Jonathan David, un retour en Ligue 1 ?

C'est en tout cas ce qu'annonce Tuttosport ce jeudi. Le média généraliste transalpin affirme que l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais suivent tous deux de très près sa situation. Les deux olympiques sont prêts à lui confier un rôle d'attaquant de pointe titulaire en vue de la saison prochaine. Toutefois, le recruter ne sera pas une mince affaire car son départ est conditionné à plusieurs facteurs. D'abord, la Juventus doit manquer la qualification pour la prochaine Ligue des champions. Le cas échéant, elle devra alléger sa masse salariale, faute de recevoir les revenus importants en cas de C1.
Même son de cloche du côté de Jonathan David, lequel cherchera sans aucun doute à signer dans un club qui disputera la prochaine Ligue des champions en cas de départ des Bianconeri. Aussi, l'OM et l'OL sont prévenus : pour ouvrir des négociations avec la Juventus, il faudra présenter une offre comprise entre 25 et 30 millions d'euros, soit le prix qui lui est fixé. Enfin, la concurrence est rude puisque la Premier League s'est également positionné, même si le média italien parle de West Ham et de Nottingham Forest.
J. David

J. David

CanadaCanada Âge 26 Attaquant

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2025/2026
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Stéphane Richard futur président de l’OM, c’est validé !

Il se fera appeler Pierre Richard dans 6 mois. Vous pouvez screener.

Le PSG a joué contre des plots, Emmanuel Petit hallucine

je n ai jamais caché que le niveau de l OM etait l Europa League. Et pour le parcours de l Inter, ça confirme exactement ce que je disais. merci de l avoir demontré..... le Bayern et le Barça pas au niveau. rien a dire d autre. tu peux fantasmer tant que tu veux! aucun epouventails ! City Barça Real etc. y a rien ..... enfin rien a voir avec les equipes d avant! le Bayern ecrase tout en Allemagne, ok, mais c e n est pas un grand Bayern. faut pas se mentir, quand a Liverpool, ce n est que l ombre d une equipe de Klopp.....

Le PSG a joué contre des plots, Emmanuel Petit hallucine

Ils sont champion d Angleterre l et au moment ou on les affronte l an dernier c est un épouvantail que tout le monde voit gagner la LDC ... Tu peux tenter de dévaloriser nos prestations, quoi qu il arrive, elles sont la et au vu des prestations de ton club tu ne fais que te ridiculiser et passer pour un footix !!!

Le PSG a joué contre des plots, Emmanuel Petit hallucine

Tu parles du Liverpool qui vous en colle 3 sans sourciller ? Peu importe le niveau de l adversaire le PSG fait le job, rien a faire de leur etat d âmes.. Je n ai vu aucuns journalistes venir juger du match du Real face à City en disant que le Real ne méritait pas sa victoire, idem pour le Bayern face au Real ... L inter de l an dernier c est l equipe qui termine 3eme de la phase de poule, qui sort le Bayern et le Barça, donc un peu facile de venir dire apres coup qu ils n avaient pas le niveau alors qu avant le match, peu donnait le PSG vainqueur. Et puis je te trouve culotté de venir l ouvrir sur le niveau de tel ou telles equipes, la ou la tienne s est fait sortir lamentablement dés les phases de poule par les "milliardaires" du club de Bruges

Stéphane Richard futur président de l’OM, c’est validé !

Tu essayes encore et encore avec ton post ridicule "le CV de Nasser"... Mais a chaque fois tu fait un flop... Normal, de ton "CV de Nasser" il ne reste rien de concret, aucune condamnation...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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18
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