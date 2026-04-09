L'OL et l'OM en finale pour Jonathan David

Libre de tout contrat après la fin de son aventure au LOSC l'été dernier, Jonathan David avait fait le choix du projet de la Juventus. Un pari raté puisque le club de la Vieille Dame veut déjà s'en débarrasser. L'OM et l'OL font partie des clubs qui tenteront leur chance cet été.

Parti gratuitement du LOSC après une saison dernière remarquée à 25 buts et 12 passes décisives, Jonathan David a finalement privilégié le projet de la Juventus. Le club de la Vieille Dame a profité de l'opportunité de le recruter gratuitement et lui a offert un salaire généreux pour le convaincre de venir.

Mais bientôt une saison plus tard, les dirigeants turinois sont très déçus de son rendement. Avec seulement 7 buts et 5 passes décisives en 40 apparitions cette saison, il est loin de ses standards de l'an passé. A l'approche du mercato estival, la Juve s'est résignée à le vendre si une opportunité se présente. L'OM et l'OL veulent tous deux lui ouvrir les portes d'un retour en Ligue 1.

Jonathan David, un retour en Ligue 1 ?

C'est en tout cas ce qu'annonce Tuttosport ce jeudi. Le média généraliste transalpin affirme que l'Olympique de Marseille et l' Olympique Lyonnais suivent tous deux de très près sa situation. Les deux olympiques sont prêts à lui confier un rôle d'attaquant de pointe titulaire en vue de la saison prochaine. Toutefois, le recruter ne sera pas une mince affaire car son départ est conditionné à plusieurs facteurs. D'abord, la Juventus doit manquer la qualification pour la prochaine Ligue des champions. Le cas échéant, elle devra alléger sa masse salariale, faute de recevoir les revenus importants en cas de C1.

Même son de cloche du côté de Jonathan David, lequel cherchera sans aucun doute à signer dans un club qui disputera la prochaine Ligue des champions en cas de départ des Bianconeri. Aussi, l'OM et l'OL sont prévenus : pour ouvrir des négociations avec la Juventus, il faudra présenter une offre comprise entre 25 et 30 millions d'euros, soit le prix qui lui est fixé. Enfin, la concurrence est rude puisque la Premier League s'est également positionné, même si le média italien parle de West Ham et de Nottingham Forest.