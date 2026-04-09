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L’OL arrache une pépite lyonnaise au Bayern Munich

OL09 avr. , 21:00
parAlexis Rose
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Concurrencé par de grands clubs européens, comme le Bayern Munich, sur le dossier d’un très jeune attaquant évoluant à Lyon La Duchère, l’Olympique Lyonnais va réussir à devancer tout le monde pour s’arracher cette nouvelle pépite offensive.
Toujours considéré comme l’un des meilleurs centres de formation d’Europe malgré un net recul au cours des dernières saisons, l’Olympique Lyonnais reste attractif sur le marché des jeunes talents. Dernier exemple en date avec le dossier Kyllian Hidouche. Selon les informations de RMC Sport, le jeune attaquant de Lyon La Duchère va bien poursuivre sa carrière à l’OL, malgré les approches de grands clubs européens, comme le Bayern Munich. « Alors qu'il est courtisé par une dizaine de centres de formation français et étrangers, c’est bien celui de l’OL qui aurait la préférence de l’attaquant franco-algérien né en 2011 », écrit le journaliste Rémi Dumont.

Kyllian Hidouche préfère l’OL au Bayern Munich

Une très bonne nouvelle pour Lyon, qui malgré un centre de formation moins performant ces dernières années, réussit quand même à faire venir les meilleurs jeunes de sa région. Évoluant avec l’équipe U15 de Lyon La Duchère en Régional 1, l’attaquant a marqué 17 buts et délivré 6 passes décisives en 16 matchs cette saison. Capable d’évoluer sur tout le front de l’attaque, ce droitier talentueux est suivi par de nombreux scouts européens depuis quelques mois. Mais c’est bien du côté de l’Academy de l’OL que Kyllian Hidouche va poursuivre sa progression.

Le centre de formation de l’OL toujours aussi réputé

Avec l’objectif un jour d’évoluer avec l’équipe première de l’OL au Groupama Stadium, comme ont pu le faire avec brio Rayan Cherki, Alexandre Lacazette ou Corentin Tolisso. Cette saison, sous les ordres de Paulo Fonseca, Rémi Himbert, Khalis Merah, Mathys de Carvalho ou Steeve Kango ont montré que le centre de formation lyonnais était toujours un vrai fournisseur de talents. Et avec cette belle prise, au nez et à la barbe des gros bras européens, l’OL prouve qu’elle reste maître dans sa région mais aussi sur le territoire français.

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Derniers commentaires

Stéphane Richard futur président de l’OM, c’est validé !

Il se fera appeler Pierre Richard dans 6 mois. Vous pouvez screener.

Le PSG a joué contre des plots, Emmanuel Petit hallucine

je n ai jamais caché que le niveau de l OM etait l Europa League. Et pour le parcours de l Inter, ça confirme exactement ce que je disais. merci de l avoir demontré..... le Bayern et le Barça pas au niveau. rien a dire d autre. tu peux fantasmer tant que tu veux! aucun epouventails ! City Barça Real etc. y a rien ..... enfin rien a voir avec les equipes d avant! le Bayern ecrase tout en Allemagne, ok, mais c e n est pas un grand Bayern. faut pas se mentir, quand a Liverpool, ce n est que l ombre d une equipe de Klopp.....

Le PSG a joué contre des plots, Emmanuel Petit hallucine

Ils sont champion d Angleterre l et au moment ou on les affronte l an dernier c est un épouvantail que tout le monde voit gagner la LDC ... Tu peux tenter de dévaloriser nos prestations, quoi qu il arrive, elles sont la et au vu des prestations de ton club tu ne fais que te ridiculiser et passer pour un footix !!!

Le PSG a joué contre des plots, Emmanuel Petit hallucine

Tu parles du Liverpool qui vous en colle 3 sans sourciller ? Peu importe le niveau de l adversaire le PSG fait le job, rien a faire de leur etat d âmes.. Je n ai vu aucuns journalistes venir juger du match du Real face à City en disant que le Real ne méritait pas sa victoire, idem pour le Bayern face au Real ... L inter de l an dernier c est l equipe qui termine 3eme de la phase de poule, qui sort le Bayern et le Barça, donc un peu facile de venir dire apres coup qu ils n avaient pas le niveau alors qu avant le match, peu donnait le PSG vainqueur. Et puis je te trouve culotté de venir l ouvrir sur le niveau de tel ou telles equipes, la ou la tienne s est fait sortir lamentablement dés les phases de poule par les "milliardaires" du club de Bruges

Stéphane Richard futur président de l’OM, c’est validé !

Tu essayes encore et encore avec ton post ridicule "le CV de Nasser"... Mais a chaque fois tu fait un flop... Normal, de ton "CV de Nasser" il ne reste rien de concret, aucune condamnation...

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