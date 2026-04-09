L’OL arrache une pépite lyonnaise au Bayern Munich

Concurrencé par de grands clubs européens, comme le Bayern Munich, sur le dossier d’un très jeune attaquant évoluant à Lyon La Duchère, l’Olympique Lyonnais va réussir à devancer tout le monde pour s’arracher cette nouvelle pépite offensive.

« Alors qu'il est courtisé par une dizaine de centres de formation français et étrangers, c’est bien celui de l’OL qui aurait la préférence de l’attaquant franco-algérien né en 2011 », écrit le journaliste Rémi Dumont. Toujours considéré comme l’un des meilleurs centres de formation d’Europe malgré un net recul au cours des dernières saisons, l’Olympique Lyonnais reste attractif sur le marché des jeunes talents. Dernier exemple en date avec le dossier Kyllian Hidouche. Selon les informations de RMC Sport , le jeune attaquant de Lyon La Duchère va bien poursuivre sa carrière à l’OL, malgré les approches de grands clubs européens, comme le Bayern Munich., écrit le journaliste Rémi Dumont.

Kyllian Hidouche préfère l’OL au Bayern Munich

Une très bonne nouvelle pour Lyon, qui malgré un centre de formation moins performant ces dernières années, réussit quand même à faire venir les meilleurs jeunes de sa région. Évoluant avec l’équipe U15 de Lyon La Duchère en Régional 1, l’attaquant a marqué 17 buts et délivré 6 passes décisives en 16 matchs cette saison. Capable d’évoluer sur tout le front de l’attaque, ce droitier talentueux est suivi par de nombreux scouts européens depuis quelques mois. Mais c’est bien du côté de l’Academy de l’ OL que Kyllian Hidouche va poursuivre sa progression.

Le centre de formation de l’OL toujours aussi réputé

Avec l’objectif un jour d’évoluer avec l’équipe première de l’OL au Groupama Stadium, comme ont pu le faire avec brio Rayan Cherki, Alexandre Lacazette ou Corentin Tolisso. Cette saison, sous les ordres de Paulo Fonseca, Rémi Himbert, Khalis Merah, Mathys de Carvalho ou Steeve Kango ont montré que le centre de formation lyonnais était toujours un vrai fournisseur de talents. Et avec cette belle prise, au nez et à la barbe des gros bras européens, l’OL prouve qu’elle reste maître dans sa région mais aussi sur le territoire français.