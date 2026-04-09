Mayence - Strasbourg : les compos (21h00 sur Canal+)

Le PSG a joué contre des plots, Emmanuel Petit hallucine

Tu parles du Liverpool qui vous en colle 3 sans sourciller ? Peu importe le niveau de l adversaire le PSG fait le job, rien a faire de leur etat d âmes.. Je n ai vu aucuns journalistes venir juger du match du Real face à City en disant que le Real ne méritait pas sa victoire, idem pour le Bayern face au Real ... L inter de l an dernier c est l equipe qui termine 3eme de la phase de poule, qui sort le Bayern et le Barça, donc un peu facile de venir dire apres coup qu ils n avaient pas le niveau alors qu avant le match, peu donnait le PSG vainqueur. Et puis je te trouve culotté de venir l ouvrir sur le niveau de tel ou telles equipes, la ou la tienne s est fait sortir lamentablement dés les phases de poule par les "milliardaires" du club de Bruges