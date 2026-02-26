PSG : La banderole pour Hakimi fait des dégâts

Renvoyé devant la cour criminelle, Achraf Hakimi a été soutenu au Parc des Princes mercredi. Le latéral droit du Paris Saint-Germain a apprécié la banderole du Collectif Ultras Paris, contrairement à l’avocate de la plaignante qui l’accuse de viol.

Achraf Hakimi a été l’un des protagonistes de la soirée. Lors du barrage retour de Ligue des Champions face à l’AS Monaco (2-2) mercredi, le latéral droit du Paris Saint-Germain , impliqué sur le but de Khvicha Kvaratskhelia, était aussi à l’origine de l’exclusion du Monégasque Mamadou Coulibaly avant l’heure de jeu. Ces deux actions n’expliquent pourtant pas les chants en l’honneur de l’international marocain.

En plein cœur de la première période, l’ancien joueur de l’Inter Milan a été salué par le public au moment où le Collectif Ultras Paris déployait une banderole. « Achraf total soutien », a écrit le groupe de supporters dans un contexte difficile pour le cadre parisien. Accusé de viol par une jeune femme, Achraf Hakimi a été renvoyé devant la cour criminelle. On peut penser que le latéral formé au Real Madrid vit mal la situation, d’où les remerciements adressés aux supporters sur Instagram.

Bien évidemment, le camp adverse a beaucoup moins apprécié le soutien du CUP. « Cette banderole est une insulte aux victimes de viol, a lâché l’avocate de la plaignante Me Rachel-Flore Pardo, contactée par 20 Minutes. La victime est niée, l’accusé est ovationné. La lutte contre les violences sexuelles n’a pas encore fait son chemin dans le monde du football masculin. N’en déplaise à certains, la procédure avance, et la justice passera. »

A noter que le Paris Saint-Germain se contente de soutenir Achraf Hakimi en privé, sans se mouiller publiquement. Idem pour l’entraîneur Luis Enrique non disposé à s’exprimer sur le sujet en conférence de presse. Il faut dire que l’affaire est loin d’avoir rendu son verdict, le clan du joueur ayant fait appel de son renvoi devant la cour criminelle.