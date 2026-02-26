ICONSPORT_360351_0359

Indice UEFA : Une place de gagnée, merci le PSG

Coupe d'Europe26 févr. , 16:30
parGuillaume Conte
3
Le PSG continue d'être le club le plus prolifique pour le football français cette saison, et sa qualification contre Monaco a permis de le confirmer.
En attendant le match de Lille ce jeudi, le PSG a validé son billet pour les 1/8e de finale de la Ligue des Champions. Et même si c’était en faisant match nul contre un autre club français, cela fait toujours du bien à l’indice UEFA tricolore. En effet, grâce à cette qualification et au bonus qui va avec, le PSG permet à la France de repasser devant la Pologne pour moins d’un demi-point.

La France repasse devant la Pologne

Aller chercher la cinquième place de la saison ne sera pas chose aisée, car le Portugal avait pris beaucoup de points d’avance, mais l’élimination de Benfica ne laisse plus que trois clubs portugais en piste. Il y a toutefois encore 1,5 point d’écart entre les deux nations.
Il y a en revanche un pays qui a perdu gros, et a failli faire un fiasco, c’est l’Italie. L’Inter Milan et la Juventus ont été éliminés, et seul l’Atalanta Bergame a fait un exploit en sortant le Borussia Dortmund malgré deux buts de retard à l’aller.
Pas de bouleversement sur le classement général de l’indice UEFA. Sur le classement des cinq dernières saisons, la France est au chaud à la 5e place, avec 10 points d’avance sur le Portugal, et 13 sur les Pays-Bas. Autant dire qu’il n’y a pas grande inquiétude à ce sujet, même s’il serait plus intéressant de voir Lille renverser la vapeur à Belgrade, et ensuite de suivre les parcours les plus lointains possibles de Lyon, Strasbourg et du PSG.
3
Articles Recommandés
ICONSPORT_352509_0222
OM

L’OM se cache en Espagne pour faire une surprise à l’OL

ICONSPORT_360431_0025
Europa League

ER Belgrade - LOSC : les compos (18h45 sur Canal+ Foot)

ICONSPORT_188835_0004
PSG

PSG : Al-Khelaïfi encore agressé en Espagne

Lovro Majer
OGC Nice

Nice veut raviver un bon souvenir de Ligue 1

Fil Info

26 févr. , 18:00
L’OM se cache en Espagne pour faire une surprise à l’OL
26 févr. , 17:52
ER Belgrade - LOSC : les compos (18h45 sur Canal+ Foot)
26 févr. , 17:40
PSG : Al-Khelaïfi encore agressé en Espagne
26 févr. , 17:20
Nice veut raviver un bon souvenir de Ligue 1
26 févr. , 17:01
OM : L'UEFA fait une terrible annonce, Frank McCourt s’étouffe
26 févr. , 16:00
PSG : La banderole pour Hakimi fait des dégâts
26 févr. , 15:30
OM : Beye à la ramasse totale, L'Equipe du Soir l'allume
26 févr. , 15:00
Ita : C'est terminé, l'Inter vire Marcus Thuram

Derniers commentaires

Zaïre-Emery est le problème du PSG, la sanction tombe

Bouaddi l annee prochaine et problème réglé.

OL : Endrick est surcoté, un Lyonnais se fâche

Sur une durée de ... 3 mois. complètement bouché celui là.

Indice UEFA : Une place de gagnée, merci le PSG

c'est fou , on en est a se comparer avec la Pologne qui n'a que des équipes en conférence league

OL : Endrick est surcoté, un Lyonnais se fâche

ok le translucide oublis pas tes cachets avant dodo.

OM : L'UEFA fait une terrible annonce, Frank McCourt s’étouffe

apres les francais on a pas de droit tv .. c'est plus incomprehensif pour les anglais vu l'argent qu'ils touchent avec leur droit tv

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

Loading