Indice UEFA : Une place de gagnée, merci le PSG

Le PSG continue d'être le club le plus prolifique pour le football français cette saison, et sa qualification contre Monaco a permis de le confirmer.

En attendant le match de Lille ce jeudi, le PSG a validé son billet pour les 1/8e de finale de la Ligue des Champions. Et même si c’était en faisant match nul contre un autre club français, cela fait toujours du bien à l’indice UEFA tricolore. En effet, grâce à cette qualification et au bonus qui va avec, le PSG permet à la France de repasser devant la Pologne pour moins d’un demi-point.

La France repasse devant la Pologne

Aller chercher la cinquième place de la saison ne sera pas chose aisée, car le Portugal avait pris beaucoup de points d’avance, mais l’élimination de Benfica ne laisse plus que trois clubs portugais en piste. Il y a toutefois encore 1,5 point d’écart entre les deux nations.

Il y a en revanche un pays qui a perdu gros, et a failli faire un fiasco, c’est l’Italie. L’Inter Milan et la Juventus ont été éliminés, et seul l’Atalanta Bergame a fait un exploit en sortant le Borussia Dortmund malgré deux buts de retard à l’aller.

Pas de bouleversement sur le classement général de l’indice UEFA. Sur le classement des cinq dernières saisons, la France est au chaud à la 5e place, avec 10 points d’avance sur le Portugal, et 13 sur les Pays-Bas. Autant dire qu’il n’y a pas grande inquiétude à ce sujet, même s’il serait plus intéressant de voir Lille renverser la vapeur à Belgrade, et ensuite de suivre les parcours les plus lointains possibles de Lyon, Strasbourg et du PSG.