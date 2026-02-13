Beye dans le vestiaire de l'OM, il annonce un gros problème

L’Olympique de Marseille cherche son nouvel entraîneur après le départ de Roberto de Zerbi. Les regards se tournent vers Habib Beye. L’ancien technicien du Stade Rennais est le favori. Mais quelques observateurs sont en proie au doute concernant son profil.

L’Olympique de Marseille s’active pour trouver son nouvel entraîneur. Dans la nuit de mardi à mercredi, le club de la cité phocéenne a officialisé le départ de Roberto de Zerbi. L’Italien n’avait plus les ressources pour poursuivre son aventure dans le sud de la France. Désormais, la course contre-la-montre est lancée pour Pablo Longoria. Un nom se détache du lot, celui de Habib Beye. L’ancien technicien du Stade Rennais a été limogé par le club breton en début de semaine.

Habib Beye et les interrogations

Si l’ancien joueur de l’OM tient la corde, son nom ne fait pas l’unanimité. Sur RMC, Tristan Rapaud, journaliste à La Provence, a exprimé ses doutes quant à une nomination de l’ancien entraîneur du Red Star. « Beye, c’est la tendance du moment. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, mais ni que ce soit une mauvaise. Je m’interroge juste par rapport à 2-3 choses que j’ai pu apercevoir en suivant de loin son parcours à Rennes. Ce sont notamment les relations conflictuelles avec les cadres de son vestiaire, les gros egos. Est-ce qu’il va pouvoir gérer ceux de l’OM qui sont quand même aussi assez gros. Et avec une exposition médiatique toute autre que celle qu’il connaissait en Bretagne. Donc, c’est un peu cette limite que je vois là, » se questionne-t-il.

La fin de l’aventure rennaise d’Habib Beye a été marquée par des tensions avec les cadres de son vestiaire, notamment Brice Samba. Le portier international français a été écarté du groupe le week-end dernier pour la dernière de Beye. Des conflits ont également été rapportés par la presse concernant Ludovic Blas et Seko Fofana.