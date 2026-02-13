Beye dans le vestiaire de l'OM, il annonce un gros problème

comme les 15 coachs avant lui. l amour propre tu devrais t en servir ds ta vraie vie.....si t en as une
comment un entraîneur débarqué pour mauvais résultats peut faire mieux dans un club avec autant de pressions.
Un super 11 avec une nouvelle chance pour Zabarny de se relancer.
Pour être coach de l'OM. Il faut de la poigne, un meneur d'homme, qui doit se faire respecter et passer le club au-dessus des joueurs, un type qui "en a", et qui inspire la confiance, avec son expérience, très difficile à trouver, car dans ce club, il faut être costaud
Pôvre Bichette ....
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|51
|21
|16
|3
|2
|48
|16
|32
|49
|21
|16
|1
|4
|37
|17
|20
|42
|21
|13
|3
|5
|34
|20
|14
|39
|21
|12
|3
|6
|46
|27
|19
|33
|21
|10
|3
|8
|34
|30
|4
|31
|21
|8
|7
|6
|31
|34
|-3
|30
|21
|9
|3
|9
|34
|27
|7
|30
|21
|8
|6
|7
|31
|24
|7
|29
|21
|8
|5
|8
|22
|25
|-3
|28
|21
|8
|4
|9
|32
|33
|-1
|28
|21
|7
|7
|7
|27
|33
|-6
|26
|21
|7
|5
|9
|28
|33
|-5
|23
|21
|5
|8
|8
|18
|26
|-8
|23
|21
|6
|5
|10
|27
|38
|-11
|22
|21
|5
|7
|9
|26
|34
|-8
|14
|21
|3
|5
|13
|14
|29
|-15
|14
|21
|3
|5
|13
|19
|37
|-18
|13
|21
|3
|4
|14
|21
|46
|-25
