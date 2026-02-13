12 petites victoires, Pierre Sage calme l’OL

ICONSPORT_268257_0554

Attentif au parcours de l’Olympique Lyonnais, Pierre Sage ne panique pas. L’entraîneur du Racing Club de Lens s’interroge sur la capacité de son ancienne équipe à poursuivre sur sa lancée lorsque le calendrier se compliquera.
Ce n’était pas le meilleur tirage pour le Racing Club de Lens. A l’occasion des quarts de finale de la Coupe de France, les Sang et Or iront défier l’Olympique Lyonnais au Groupama Stadium le 5 mars. Difficile de dire si l’incroyable série tiendra toujours d’ici là. Mais pour le moment, les hommes de Paulo Fonseca restent sur 12 victoires consécutives toutes compétitions confondues. Pas de quoi effrayer Pierre Sage qui attend de voir si les Gones poursuivront sur leur lancée lorsque les rencontres s’enchaîneront.
« Leur série leur permet justement d’être dans cette situation. Le calendrier va se densifier pour eux avec la Coupe de France, la Ligue Europa, le championnat, a prévenu le coach lensois. Donc il va falloir gérer cet aspect-là. On verra si leur niveau de performance se maintient. Mais dans tous les cas, le recrutement va leur apporter des solutions à ce niveau-là. » Suffisamment pour bien négocier les confrontations face aux concurrents directs en Ligue 1 ? L’ancien coach de l’OL émet un doute au moment où le RCL, deuxième, compte sept points d’avance sur les Gones.
Je préfère être dans notre situation
- Pierre Sage
« C’est aussi une équipe qui, pour l’instant, n’a pas joué les équipes de tête, hormis Lille. Donc il va falloir que les confrontations directes nous éclairent sur leur capacité à enchaîner les victoires. Au même titre que nous, ça a été remis en cause à partir du moment où on a joué contre Marseille (défaite 3-1). Donc c’est vrai que la vérité du championnat, des fois, se situe dans les confrontations directes. Et c’est peut-être là qu’on verra si les sept points d’avance sont suffisants ou pas. Mais dans tous les cas, je préfère être dans notre situation avec une série de victoires inférieure que dans la leur avec sept points de retard », a souligné Pierre Sage, plutôt focalisé sur ses poursuivants que sur le leader parisien.
