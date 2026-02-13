12 petites victoires, Pierre Sage calme l’OL

Je préfère être dans notre situation- Pierre Sage
comment un entraîneur débarqué pour mauvais résultats peut faire mieux dans un club avec autant de pressions.
Un super 11 avec une nouvelle chance pour Zabarny de se relancer.
Pour être coach de l'OM. Il faut de la poigne, un meneur d'homme, qui doit se faire respecter et passer le club au-dessus des joueurs, un type qui "en a", et qui inspire la confiance, avec son expérience, très difficile à trouver, car dans ce club, il faut être costaud
Pôvre Bichette ....
Comme la compo douteuse de Zerbi contre le PSG Donc Zerbi va remplacer Luis Enrique?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|51
|21
|16
|3
|2
|48
|16
|32
|49
|21
|16
|1
|4
|37
|17
|20
|42
|21
|13
|3
|5
|34
|20
|14
|39
|21
|12
|3
|6
|46
|27
|19
|33
|21
|10
|3
|8
|34
|30
|4
|31
|21
|8
|7
|6
|31
|34
|-3
|30
|21
|9
|3
|9
|34
|27
|7
|30
|21
|8
|6
|7
|31
|24
|7
|29
|21
|8
|5
|8
|22
|25
|-3
|28
|21
|8
|4
|9
|32
|33
|-1
|28
|21
|7
|7
|7
|27
|33
|-6
|26
|21
|7
|5
|9
|28
|33
|-5
|23
|21
|5
|8
|8
|18
|26
|-8
|23
|21
|6
|5
|10
|27
|38
|-11
|22
|21
|5
|7
|9
|26
|34
|-8
|14
|21
|3
|5
|13
|14
|29
|-15
|14
|21
|3
|5
|13
|19
|37
|-18
|13
|21
|3
|4
|14
|21
|46
|-25
Loading
🗣💬 Pierre Sage, entraîneur du RC Lens : "Quand j'arrive à Lyon, je ne suis personne. Quand j'arrive à Lens, même si je me suis fait virer de l'OL, j'arrive avec un autre statut dans le vestiaire. C'était le challenge pro le plus important dans ma vie."