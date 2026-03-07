Tottenham contacte De Zerbi en urgence

Tottenham Hotspur est plus que jamais en danger pour son avenir en Premier League. Les Spurs pourraient décider de limoger Igor Tudor plus vite que prévu et donner les rênes de l'équipe à un autre ancien entraîneur de Olympique de Marseille.

Tottenham pourrait connaître une relégation en fin de saison. Les Spurs n'ont qu'un point d'avance sur la zone rouge et devront batailler pour rester en Premier League. Un scénario inattendu pour un club au budget énorme et qui agite régulièrement le marché des transferts.

Afin de changer les choses, Tottenham Hotspur a récemment fait appel à Igor Tudor. Mais l'ancien entraîneur de Olympique de Marseille ou encore de la Juventus n'y arrive pas, avec trois défaites consécutives à la tête de la formation londonienne. De ce fait, la direction des Spurs réfléchit à la possibilité de se séparer du technicien croate.

De Zerbi bientôt à Tottenham ? Ce n'est pas si simple

Selon les informations du Telegraph Football, Roberto De Zerbi fait en effet partie des cibles principales des Anglais pour reprendre Tottenham Hotspur. L'Italien était pressenti pour débarquer l'été prochain, mais compte tenu des résultats actuels, il pourrait finalement arriver plus tôt que prévu. Ou du moins, passer un entretien pour un futur poste.

Pas certain cependant que l'ancien entraîneur de Olympique de Marseille accepte le challenge, surtout au vu de la situation de Tottenham Hotspur, d’autant qu’il est également un candidat pour reprendre les rênes de Manchester United, dont les ambitions sont bien plus élevées. À noter que Mauricio Pochettino figure aussi dans les petits papiers des Londoniens pour succéder à Igor Tudor.

En tout cas, Roberto De Zerbi est pressenti pour reprendre prochainement du service en Premier League. Avec Brighton & Hove Albion, l’Italien avait connu une belle expérience. Il devrait désormais attendre les projets qui lui seront proposés.

Une chose semble toutefois claire : il ne rejoindra pas Tottenham Hotspur si le club est relégué. Les Spurs devront donc inverser la tendance s’ils veulent avoir une chance de convaincre « RDZ » l’été prochain, avec un nouveau projet sportif clair.