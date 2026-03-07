ICONSPORT_282991_0455
De Zerbi

Tottenham contacte De Zerbi en urgence

Premier League07 mars , 9:30
parHadrien Rivayrand
1
Tottenham Hotspur est plus que jamais en danger pour son avenir en Premier League. Les Spurs pourraient décider de limoger Igor Tudor plus vite que prévu et donner les rênes de l'équipe à un autre ancien entraîneur de Olympique de Marseille.
Tottenham pourrait connaître une relégation en fin de saison. Les Spurs n'ont qu'un point d'avance sur la zone rouge et devront batailler pour rester en Premier League. Un scénario inattendu pour un club au budget énorme et qui agite régulièrement le marché des transferts.
Afin de changer les choses, Tottenham Hotspur a récemment fait appel à Igor Tudor. Mais l'ancien entraîneur de Olympique de Marseille ou encore de la Juventus n'y arrive pas, avec trois défaites consécutives à la tête de la formation londonienne. De ce fait, la direction des Spurs réfléchit à la possibilité de se séparer du technicien croate.

De Zerbi bientôt à Tottenham ? Ce n'est pas si simple 

Selon les informations du Telegraph Football, Roberto De Zerbi fait en effet partie des cibles principales des Anglais pour reprendre Tottenham Hotspur. L'Italien était pressenti pour débarquer l'été prochain, mais compte tenu des résultats actuels, il pourrait finalement arriver plus tôt que prévu. Ou du moins, passer un entretien pour un futur poste.
Pas certain cependant que l'ancien entraîneur de Olympique de Marseille accepte le challenge, surtout au vu de la situation de Tottenham Hotspur, d’autant qu’il est également un candidat pour reprendre les rênes de Manchester United, dont les ambitions sont bien plus élevées. À noter que Mauricio Pochettino figure aussi dans les petits papiers des Londoniens pour succéder à Igor Tudor.

Lire aussi

Manchester United : De Zerbi en finaleManchester United : De Zerbi en finale
En tout cas, Roberto De Zerbi est pressenti pour reprendre prochainement du service en Premier League. Avec Brighton & Hove Albion, l’Italien avait connu une belle expérience. Il devrait désormais attendre les projets qui lui seront proposés.
Une chose semble toutefois claire : il ne rejoindra pas Tottenham Hotspur si le club est relégué. Les Spurs devront donc inverser la tendance s’ils veulent avoir une chance de convaincre « RDZ » l’été prochain, avec un nouveau projet sportif clair.
1
Articles Recommandés
Kantari - entraîneu du FC Nantes
FC Nantes

Nantes : Kantari viré en cas de défaite contre Angers

Geoffroy Guichard ASSE ICONSPORT_356158_0006
ASSE

ASSE : Bientôt une arrivée majeure qui changera tout

ICONSPORT_261406_1750
OL

Une énorme chute pour l'OL, Govou prévient

Habib Beye
OM

OM : Habib Beye dévoile son groupe contre Toulouse

Fil Info

07 mars , 11:30
Nantes : Kantari viré en cas de défaite contre Angers
07 mars , 11:00
ASSE : Bientôt une arrivée majeure qui changera tout
07 mars , 10:30
Une énorme chute pour l'OL, Govou prévient
07 mars , 10:10
OM : Habib Beye dévoile son groupe contre Toulouse
07 mars , 10:00
L'OM gâche Nwaneri, Arsenal est furieux
07 mars , 9:00
Kantari l'écarte, Nantes l'envoie en Egypte
07 mars , 8:40
OL : La Ligue 1 a tué le phénomène Endrick
07 mars , 8:20
L'OM offre 17 ME pour un prodige serbe

Derniers commentaires

L'OM gâche Nwaneri, Arsenal est furieux

Heureusement qu’il y a une exception de tps en tps mais ça reste rare. Vous en avez sortis quelques uns félicitations mais tout les 10 ans ou plus c’est pas top

PSG : Monaco, le gros ras-le-bol de Luis Enrique !

Monaco a su faire un pressing defensif haut et a bien superturber Paris qui a perdu des ballons betement.Il va falloir plus de rigueur derriere et tirer devant.

L1 : Monaco humilie le PSG au Parc

Safonov fait 2 supers arrets et les 2 buts sont offerts par la defense ,le 3eme la balle est deviee sinon il l'arrete .Arrete de le critiquer ,il faut être serieux

Le PSG trompé sur la marchandise, Dro prend cher

Il n'a pas le volume de jeu pour etre titulaire dans ce genre de match.Il est bouffé physiquement

Le PSG trompé sur la marchandise, Dro prend cher

Les matchs c'est aussi une histoire de contexte, le cadeau de WZE sur le 1er but nous met dedans. Derrière on fait que courir derrière le score, se découvrir et vendanger devant. Je l'ai trouvé intéressant le Dro hier, j'attend pas de lui qu'il débloque un match mais OUI il doit muscler son jeu il saute à chaque contact. Les vrais "fraudes" hier c'est WZE, Kvara et Doué. Barcola dans son nouveau rôle est plutôt pas mal, il a encore sa maladresse mais il propose beaucoup au moins.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
Monaco
4025124943376
6
LOSC Lille
4024124837316
7
Rennes
4024117638353
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

Loading