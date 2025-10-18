PSG : Le Barça a rendu Luis Enrique complètement fou

J’avoue que l’accumulation de fautes d’arbitrages en 8 journées sans qu’aucun arbitre ne s'exprime sur ses propres erreurs, créé un sentiment de frustration. Il est urgent que le corps arbitral prenne le micro soit pour justifier clairement les décisions soit pour reconnaître qu’il y a eu une erreur d'appréciation....
Bah il aurait crié au complot favorisant l'OM. Avec ce genre de type, il y a faute et complot en fonction du maillot du joueur.
C'était le premier match avec autant d'absents titulaires... Il y a eu des réglages par la suite.
Le gars vit dans un monde en 2 dimensions.
C est ca tout dépendra de notre saison et nos prestations en LDC
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|18
|8
|6
|0
|2
|21
|7
|14
|17
|8
|5
|2
|1
|16
|8
|8
|16
|8
|5
|1
|2
|17
|10
|7
|15
|8
|5
|0
|3
|11
|8
|3
|14
|8
|4
|2
|2
|17
|13
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|10
|6
|4
|11
|7
|3
|2
|2
|14
|10
|4
|11
|8
|3
|2
|3
|12
|14
|-2
|10
|7
|3
|1
|3
|12
|13
|-1
|10
|7
|3
|1
|3
|11
|12
|-1
|10
|7
|2
|4
|1
|9
|10
|-1
|8
|7
|2
|2
|3
|11
|11
|0
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|16
|-7
|6
|7
|2
|0
|5
|5
|10
|-5
|6
|7
|1
|3
|3
|5
|7
|-2
|6
|8
|1
|3
|4
|10
|16
|-6
|6
|8
|1
|3
|4
|4
|12
|-8
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|16
|-11
Loading
🎙️ Les réactions de Luis Enrique et Lucas Hernández après #PSGRCSA. 💬 #Ligue1