PSG : Le Barça a rendu Luis Enrique complètement fou

Bousculé par Strasbourg vendredi au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain n’a pu arracher qu’un match nul (3-3) vendredi. Une contre-performance logique pour Pierre Ménès, surpris de voir l’entraîneur parisien Luis Enrique aligner des équipes remaniées en Ligue 1.

Il n’y a évidemment pas urgence pour le Paris Saint-Germain . Mais depuis le début de la saison, force est de constater que le champion d’Europe donne de l’espoir à ses concurrents en Ligue 1. Déjà accrochés à Lille (1-1) avant la trêve internationale, les Parisiens ont cette fois concédé le nul contre Strasbourg vendredi. Deux contre-performances en grande partie liées aux équipes alignées par Luis Enrique.

L’entraîneur du club francilien effectue de grandes rotations en championnat. Une tendance que Pierre Ménès ne comprend pas. « Ce qui est évident, c'est que si le PSG continue à jouer tous ses matchs de championnat quasiment avec une équipe B, il y a un moment donné où les résultats vont être beaucoup moins conséquents, a commenté le journaliste sur sa chaîne YouTube. Ils avaient déjà concédé le match nul à Lille en ayant une équipe encore plus expérimentale que contre Strasbourg. Même l'équipe qu'ils avaient alignée à Marseille (1-0) n'était évidemment pas suffisante pour espérer faire un résultat au Vélodrome. »

Ligue 1 17 octobre 2025 à 20:45 Paris Saint Germain Barcola 6 ' Ramos 58 ' Mayulu 79 ' 3 3 Match terminé Strasbourg Panichelli 26 ' da Silva Moreira 41 ' Panichelli 49 ' Chronologie Composition Statistiques Remplacement 90 ’ ENTRE R. Gonçalves Soares Luís Strasbourg SORT I. Doukoure Strasbourg Remplacement 90 ’ ENTRE N. Mendes Paris Saint Germain SORT S. Mayulu Paris Saint Germain But 79 ’ S. Mayulu Paris Saint Germain Carton jaune 74 ’ K. Lee Paris Saint Germain Voir Les Détails Complets Du Match

« Alors effectivement, il y a le contre-exemple, c'est le succès à Barcelone (2-1) mais il y a quand même un souci et il y a forcément un moment où le PSG va être obligé de mettre la grosse équipe, au moins une fois de temps à temps. (…) Je sais bien qu’il est considéré comme un saint homme, mais il va falloir que Luis Enrique comprenne que ce n’est pas possible de gagner contre Strasbourg avec huit remplaçants. Cet entêtement est un problème. Franchement, je m’attendais à ce qu’il change au moins deux joueurs à la mi-temps », s’est encore étonné Pierre Ménès sur son blog.