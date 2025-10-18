ICONSPORT_267306_0027
Luis Enrique

PSG : Le Barça a rendu Luis Enrique complètement fou

PSG18 oct. , 22:30
parEric Bethsy
0
Bousculé par Strasbourg vendredi au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain n’a pu arracher qu’un match nul (3-3) vendredi. Une contre-performance logique pour Pierre Ménès, surpris de voir l’entraîneur parisien Luis Enrique aligner des équipes remaniées en Ligue 1.
Il n’y a évidemment pas urgence pour le Paris Saint-Germain. Mais depuis le début de la saison, force est de constater que le champion d’Europe donne de l’espoir à ses concurrents en Ligue 1. Déjà accrochés à Lille (1-1) avant la trêve internationale, les Parisiens ont cette fois concédé le nul contre Strasbourg vendredi. Deux contre-performances en grande partie liées aux équipes alignées par Luis Enrique.
L’entraîneur du club francilien effectue de grandes rotations en championnat. Une tendance que Pierre Ménès ne comprend pas. « Ce qui est évident, c'est que si le PSG continue à jouer tous ses matchs de championnat quasiment avec une équipe B, il y a un moment donné où les résultats vont être beaucoup moins conséquents, a commenté le journaliste sur sa chaîne YouTube. Ils avaient déjà concédé le match nul à Lille en ayant une équipe encore plus expérimentale que contre Strasbourg. Même l'équipe qu'ils avaient alignée à Marseille (1-0) n'était évidemment pas suffisante pour espérer faire un résultat au Vélodrome. »

Ligue 1

17 octobre 2025 à 20:45
Paris Saint Germain
Barcola6'Ramos58'Mayulu79'
3
3
Match terminé
Strasbourg
Panichelli26'da Silva Moreira41'Panichelli49'
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
90
ENTRE
R. Gonçalves Soares Luís
StrasbourgStrasbourg
SORT
I. Doukoure
StrasbourgStrasbourg
Remplacement
90
ENTRE
N. Mendes
Paris Saint GermainParis Saint Germain
SORT
S. Mayulu
Paris Saint GermainParis Saint Germain
But
79
S. Mayulu
Paris Saint GermainParis Saint Germain
Carton jaune
74
K. Lee
Paris Saint GermainParis Saint Germain
Voir Les Détails Complets Du Match
« Alors effectivement, il y a le contre-exemple, c'est le succès à Barcelone (2-1) mais il y a quand même un souci et il y a forcément un moment où le PSG va être obligé de mettre la grosse équipe, au moins une fois de temps à temps. (…) Je sais bien qu’il est considéré comme un saint homme, mais il va falloir que Luis Enrique comprenne que ce n’est pas possible de gagner contre Strasbourg avec huit remplaçants. Cet entêtement est un problème. Franchement, je m’attendais à ce qu’il change au moins deux joueurs à la mi-temps », s’est encore étonné Pierre Ménès sur son blog.
0
Derniers commentaires

OM-Le Havre : Il n'y avait pas penalty, la VAR a oublié une caméra

J’avoue que l’accumulation de fautes d’arbitrages en 8 journées sans qu’aucun arbitre ne s'exprime sur ses propres erreurs, créé un sentiment de frustration. Il est urgent que le corps arbitral prenne le micro soit pour justifier clairement les décisions soit pour reconnaître qu’il y a eu une erreur d'appréciation....

OM - Le Havre : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Bah il aurait crié au complot favorisant l'OM. Avec ce genre de type, il y a faute et complot en fonction du maillot du joueur.

OM-Le Havre : Il n'y avait pas penalty, la VAR a oublié une caméra

C'était le premier match avec autant d'absents titulaires... Il y a eu des réglages par la suite.

OM-Le Havre : Il n'y avait pas penalty, la VAR a oublié une caméra

Le gars vit dans un monde en 2 dimensions.

OM - Le Havre : les compos (21h05 sur Ligue1+)

C est ca tout dépendra de notre saison et nos prestations en LDC

