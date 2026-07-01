PSG : L'Atlético met 80 ME sur Bradley Barcola

PSG : L'Atlético met 80 ME sur Bradley Barcola

PSG01 juil. , 12:00
parGuillaume Conte
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Bradley Barcola se dirige vers la sortie au PSG. Sa très bonne Coupe du monde fait saliver les clubs européens, et l'Atlético de Madrid a décidé de passer à l'action.
Titulaire et buteur face à la Suède, Bradley Barcola marche avec les Bleus comme au PSG. Il n’est pas toujours envisagé dans le 11 de départ au début des compétitions, mais il finit souvent par s’y faire sa place. Et vu son activité, son déchet moins important que pour Désiré Doué, l’ancien lyonnais a de grandes chances d’avoir son mot à dire dans la phase finale de cette Coupe du monde.
Cela ne va pas améliorer sa situation au PSG. L’ailier n’a pas demandé à quitter le club, et le double champion d’Europe compte sur lui. Mais les probables recrutements à son poste et le statut de remplaçant dans les grands matchs ne lui conviennent pas. Il a pour le moment refusé de prolonger, ouvrant de facto la porte à un départ cet été.
Arsenal et Liverpool l’apprécient, tandis que le PSG n’envisagera un transfert que pour une offre colossale. Selon les informations de Fichajes, l’Atlético de Madrid est désormais prêt à tenter sa chance. Le club espagnol a bien compris que Julien Alvarez allait partir, lui qui a demandé à rejoindre le FC Barcelone, et que cela pouvait représenter une rentrée d’argent à hauteur de 150 millions d’euros. De quoi effectuer une offre à même de convaincre le Paris SG et son ailier.

Diego Simone en est dingue

Diego Simeone est annoncé comme déterminé à s’offrir un joueur jeune, encore prometteur, mais déjà capable de faire des grosses différences et avec une belle expérience, avec le PSG et l’équipe de France. Un profil parfait pour un montant qui est évalué par l’Atlético à 80 ME. Les clubs anglais ont les moyens de monter au-dessus de ce niveau, mais pour les Colchoneros, il s’agit du juste prix de Bradley Barcola. Il sera aussi financé par deux départs majeurs annoncés en attaque en plus de Julian Alvarez : Thiago Almada et Alexander Sorloth.
A l’heure où il est concentré sur la Coupe du monde, l’ancien lyonnais sait que son avenir au PSG se joue en ce moment. Et surtout, s’il continue sur cette lancée, il ne devrait pas manquer d’offres cet été.
B. Barcola

B. Barcola

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