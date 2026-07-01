PSG : L'Atlético met 80 ME sur Bradley Barcola

Ce qui te caractérise en plus d'être un débile, c'est ton absence de remise en question. Mais remarque, ça va de paire^^
oui plus 2 millions pour l'OL
Ou as tu vu qu il veut partir ? C est le PSG qui envisage de le vendre car il arrive ds les deux dernieres années de son contrat et que pour l instant sa prolongation n avance pas ...
Bah quand tu changes l'armateur et le capitaine, même si c'est le même bateau c'est pas dit qu'il ira dans les mêmes eaux.^^ En l’occurrence, Lorenzi tout comme Genesio ont des réputations de bâtisseurs. On nous reproche bien assez de vivre dans le passé. Aujourd'hui la seule chose du passé qui conditionne la gestion de l'effectif c'est le manque de moyens et l'obligation de faire avec. Et ça va dans le sens de ce qu'à dit Lorenzi et à l'encontre du turn-over des saisons passées. Je ne vois pas pourquoi on reprocherait à Lorenzi et Genesio les carences de la gestion du trio Longoria-Benatia-De Zerbi. Ni pourquoi on soupçonnerait Lorenzi-Genesio de faire persister ces carences.
Tu as déjà trois trolls qui ont immédiatement répondu à l'appel. VDM
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Quel geste de Bradley Barcola ! 🔥 Sa superbe feinte de frappe élimine deux défenseurs suédois, mais il bute finalement sur le gardien. 🧤 Suivez le match sur M6 et M6+ : bit.ly/3Qx0IrQ #CDM2026 #FIFAWorldCup #EquipeDeFrance #FRASUE