PSG : L’agent de Barcola joue le jeu du Barça

Mécontent de son statut au Paris Saint-Germain, Bradley Barcola ne ferme pas la porte à un départ cet été. Son agent, toujours en désaccord avec les dirigeants parisiens en vue d’une prolongation, est annoncé en contact avec des grands d’Europe comme le FC Barcelone.

La hiérarchie de Luis Enrique est claire. A l’aller comme au retour, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a entamé les deux matchs de Ligue des Champions contre le Bayern Munich avec Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia en attaque. C’est donc Bradley Barcola qui a débuté ces demi-finales sur le banc des remplaçants. Un statut difficile à accepter, surtout au moment où son agent discute d’une prolongation de contrat avec la direction francilienne.

Le clan Barcola à l'écoute

Son absence dans l'équipe type fait peut-être partie des points abordés pendant les négociations. Quoi qu’il en soit, les deux parties ne parviennent pas à s’entendre. Et c’est dans ce contexte que des cadors européens tentent de profiter de la situation. D’après les informations récoltées par Sky Sports, Arsenal et Liverpool ont pris des renseignements sur Bradley Barcola. Tout comme le FC Barcelone, ajoute le quotidien catalan Sport. De son côté, le géant espagnol considère son transfert difficile, mais pas impossible, surtout si l’ailier du Paris Saint-Germain ouvre la porte à un départ. L’hypothèse n’est pas à exclure étant donné que l’agent du Français Moussa Sissoko se tient à l’écoute des offres éventuelles.

Manifestement, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais ne veut rien exclure pour son avenir proche. Une nouvelle encourageante pour Deco. Même si sa priorité reste la recherche d’un pur attaquant de pointe, le directeur sportif du Barça, avec la validation de l’entraîneur Hansi Flick, suit attentivement le dossier Bradley Barcola. Son objectif serait de rester en bonne position en cas de réelle opportunité. Pour le moment, on n’en est pas encore là sachant que le Paris Saint-Germain réclamerait environ 70 millions d’euros pour son ailier sous contrat jusqu’en 2028.