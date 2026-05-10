Barcola

PSG : L’agent de Barcola joue le jeu du Barça

PSG10 mai , 10:30
parEric Bethsy
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Mécontent de son statut au Paris Saint-Germain, Bradley Barcola ne ferme pas la porte à un départ cet été. Son agent, toujours en désaccord avec les dirigeants parisiens en vue d’une prolongation, est annoncé en contact avec des grands d’Europe comme le FC Barcelone.
La hiérarchie de Luis Enrique est claire. A l’aller comme au retour, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a entamé les deux matchs de Ligue des Champions contre le Bayern Munich avec Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia en attaque. C’est donc Bradley Barcola qui a débuté ces demi-finales sur le banc des remplaçants. Un statut difficile à accepter, surtout au moment où son agent discute d’une prolongation de contrat avec la direction francilienne.

Le clan Barcola à l'écoute

Son absence dans l'équipe type fait peut-être partie des points abordés pendant les négociations. Quoi qu’il en soit, les deux parties ne parviennent pas à s’entendre. Et c’est dans ce contexte que des cadors européens tentent de profiter de la situation. D’après les informations récoltées par Sky Sports, Arsenal et Liverpool ont pris des renseignements sur Bradley Barcola. Tout comme le FC Barcelone, ajoute le quotidien catalan Sport. De son côté, le géant espagnol considère son transfert difficile, mais pas impossible, surtout si l’ailier du Paris Saint-Germain ouvre la porte à un départ. L’hypothèse n’est pas à exclure étant donné que l’agent du Français Moussa Sissoko se tient à l’écoute des offres éventuelles.
Manifestement, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais ne veut rien exclure pour son avenir proche. Une nouvelle encourageante pour Deco. Même si sa priorité reste la recherche d’un pur attaquant de pointe, le directeur sportif du Barça, avec la validation de l’entraîneur Hansi Flick, suit attentivement le dossier Bradley Barcola. Son objectif serait de rester en bonne position en cas de réelle opportunité. Pour le moment, on n’en est pas encore là sachant que le Paris Saint-Germain réclamerait environ 70 millions d’euros pour son ailier sous contrat jusqu’en 2028.
B. Barcola

B. Barcola

FranceFrance Âge 23 Attaquant

UEFA Nations League

2026/2027
Matchs0
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Coupe de France

2025/2026
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Super Cup

2025/2026
Matchs1
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Jaune0
Rouge0
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WC Qualification Europe

2026
Matchs4
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
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World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
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Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs15
Buts2
Passes décisives4
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs26
Buts10
Passes décisives1
Jaune2
Rouge0
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Club Friendlies 1

2026
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Buts0
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Rouge0
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whaouuuu. quelle vanne ! t es vraiment fort qd meme. bravo !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
67322147623329
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163237223272-40

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