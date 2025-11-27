ICONSPORT_278257_0403
Marquinhos

PSG : La grande annonce de Marquinhos sur son avenir

PSG27 nov. , 19:40
parQuentin Mallet
2
Au lendemain de la victoire spectaculaire du PSG face à Tottenham en Ligue des champions, Marquinhos a dévoilé un gros indice sur ses intentions concernant la fin de sa carrière.
Pour le Paris Saint-Germain, la réception de Tottenham dans le cadre de la 5e journée de la phase de championnat de la Ligue des champions était hautement importante. Aller chercher les trois points après la défaite face au Bayern Munich et ainsi reprendre une place de choix dans le wagon des 8 premiers. Et au terme d'un match rocambolesque, les hommes de Luis Enrique l'ont emporté 5-3. Mais cette rencontre était surtout très spéciale pour Marquinhos, lequel disputait son 500e match officiel toutes compétitions confondues avec le PSG. Un club qu'il a rejoint à 19 ans, alors qu'il en a 31 aujourd'hui. Invité de l'émission Rothen s'enflamme pour l'occasion, le capitaine parisien a pris le temps d'évoquer la fin de sa carrière et sa volonté, ou non, de rester à Paris jusqu'au bout.
Paris Saint Germain

Paris Saint Germain

Ligue 1 #1
V
V
V
D
V
Ligue 1
Ligue 1
Matchs13
V
Victoire9
M
Match nul3
D
Défaite1
Buts Marqués27
Buts Encaissés11

Matchs Récents

Tout afficher
26 novembre 2025 à 21:00
Champions League
Paris Saint GermainParis Saint Germain
5
3
Match terminé
Tottenham HotspurTottenham Hotspur
22 novembre 2025 à 21:05
Ligue 1
Paris Saint GermainParis Saint Germain
3
0
Match terminé
Le HavreLe Havre

Meilleurs Joueurs

Tout afficher
B. Barcola
29.

B. Barcola

FRAFRA Âge 23 Attaquant
Matchs11
Buts5
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
J. Gonçalves Neves
87.

J. Gonçalves Neves

PORPOR Âge 21 Milieu
Matchs7
Buts5
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Marquinhos est prêt à rester, sauf si...

« Terminer ma carrière à Paris ? Franchement, je ne dis pas non. On sait qu'il faut être toujours au haut niveau jusqu'à la fin de ta carrière car si tu joues au PSG, tu dois être bon. La concurrence est là, les jeunes poussent et veulent leur place. Mais toi, tu dois continuer à être bon jusqu'à 38, 37 ans… Je vais tout donner pour ces couleurs-là. J'ai 31 ans, j'ai accompli plein d'objectifs ici. J'ai pas envie d'aller chercher des objectifs ailleurs tant que je me sens bien, content, aimé, que je sens que j'ai encore ma place dans l'équipe, que le président est content de mes performances, le coach aussi car c'est lui le boss de l'équipe. Tant que ça leur plait et que je suis content, pourquoi pas ? Je vais tout donner pour rester le plus longtemps possible », a expliqué Marquinhos au micro de RMC.
Pour l'heure, ses prestations assez mitigées restent très scrutées par la direction parisienne. Dans la mesure où cette dernière cherche apparemment à recruter un nouveau défenseur central polyvalent, la place de Marquinhos va à nouveau connaître des turbulences dans un avenir plus ou moins proche.
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_278179_0166
OM

Il donne des points à l'OM, Newcastle le vire

ICONSPORT_274616_0021
Europa Conference League

ECL : Programme et résultats de la 4e journée

Europa League
Europa League

EL : Programme TV et résultats de la 5e journée

ICONSPORT_278326_0108
Europa League

Surprise, Nice s’incline en Europa League

Fil Info

21:00
Il donne des points à l'OM, Newcastle le vire
20:47
ECL : Programme et résultats de la 4e journée
20:46
EL : Programme TV et résultats de la 5e journée
20:43
Surprise, Nice s’incline en Europa League
20:35
EL : Le LOSC dynamite le Dinamo
20:30
Rennes remonte en flèche, Habib Beye en était sûr
20:00
ECL : Strasbourg - Crystal Palace : les compos (21h sur Canal+)
20:00
De Zerbi est à bout, l’OM lui offre une recrue
19:51
EL : Maccabi Tel-Aviv - OL : les compos (21h sur Canal+ Foot)

Derniers commentaires

De Zerbi est à bout, l’OM lui offre une recrue

Lookman ferait l affaire

PSG : La grande annonce de Marquinhos sur son avenir

Marquinhos 😍😍😍😍 reste jusqu a tes 35 ...meme 40 !!!! Ton nom est gravé a jamais PSG !!!

Objectif zéro recrue, le PSG se lance un défi

Stratégie assumée . Si tu forme des jeunes , il va falloir leur faire confiance

C’est confirmé, John Textor a bien arnaqué l’OL

"mais on ne gobait rien du tout." omg. le type en a encore plein la bouche. mais reveilles toi. tout le monde a tenté de t expliquer depuis 2 ans. t es la groupie n 2. et la encore ou il est en proces , que Bota va aussi le mettre a tribunal, toi tu oses encore dire du bien de ce mec. mdr. t en es un sacré qd meme

« Chevalier a tout perdu » : Le PSG en panique

mais si on ira loin .Il faut arreté de le casser.il n'a pas fait de miracles hier c'est sur mais on doit le mettre en confiance

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

Loading