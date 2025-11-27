PSG : La grande annonce de Marquinhos sur son avenir

Au lendemain de la victoire spectaculaire du PSG face à Tottenham en Ligue des champions, Marquinhos a dévoilé un gros indice sur ses intentions concernant la fin de sa carrière.

Pour le Paris Saint-Germain , la réception de Tottenham dans le cadre de la 5e journée de la phase de championnat de la Ligue des champions était hautement importante. Aller chercher les trois points après la défaite face au Bayern Munich et ainsi reprendre une place de choix dans le wagon des 8 premiers. Et au terme d'un match rocambolesque, les hommes de Luis Enrique l'ont emporté 5-3. Mais cette rencontre était surtout très spéciale pour Marquinhos, lequel disputait son 500e match officiel toutes compétitions confondues avec le PSG. Un club qu'il a rejoint à 19 ans, alors qu'il en a 31 aujourd'hui. Invité de l'émission Rothen s'enflamme pour l'occasion, le capitaine parisien a pris le temps d'évoquer la fin de sa carrière et sa volonté, ou non, de rester à Paris jusqu'au bout.

Paris Saint Germain Ligue 1 # 1 V V V D V Ligue 1 Matchs 13 V Victoire 9 M Match nul 3 D Défaite 1 Buts Marqués 27 Buts Encaissés 11 Matchs Récents Tout afficher 26 novembre 2025 à 21:00 Champions League Paris Saint Germain 5 — 3 Match terminé Tottenham Hotspur 22 novembre 2025 à 21:05 Ligue 1 Paris Saint Germain 3 — 0 Match terminé Le Havre Meilleurs Joueurs Tout afficher 29 . B. Barcola FRA • Âge 23 • Attaquant Matchs 11 Buts 5 Passes décisives 0 Jaune 2 Rouge 0 Jaune Rouge 0 87 . J. Gonçalves Neves POR • Âge 21 • Milieu Matchs 7 Buts 5 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Marquinhos est prêt à rester, sauf si...

« Terminer ma carrière à Paris ? Franchement, je ne dis pas non. On sait qu'il faut être toujours au haut niveau jusqu'à la fin de ta carrière car si tu joues au PSG, tu dois être bon. La concurrence est là, les jeunes poussent et veulent leur place. Mais toi, tu dois continuer à être bon jusqu'à 38, 37 ans… Je vais tout donner pour ces couleurs-là. J'ai 31 ans, j'ai accompli plein d'objectifs ici. J'ai pas envie d'aller chercher des objectifs ailleurs tant que je me sens bien, content, aimé, que je sens que j'ai encore ma place dans l'équipe, que le président est content de mes performances, le coach aussi car c'est lui le boss de l'équipe. Tant que ça leur plait et que je suis content, pourquoi pas ? Je vais tout donner pour rester le plus longtemps possible », a expliqué Marquinhos au micro de RMC.

Pour l'heure, ses prestations assez mitigées restent très scrutées par la direction parisienne. Dans la mesure où cette dernière cherche apparemment à recruter un nouveau défenseur central polyvalent, la place de Marquinhos va à nouveau connaître des turbulences dans un avenir plus ou moins proche.