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Khvicha Kvaratskhelia

PSG : Arsenal s’attaque officiellement à Kvaratskhelia

PSG25 mars , 20:40
parMehdi Lunay
1
Leader de Premier League, Arsenal prépare déjà la saison prochaine. Les Gunners veulent enrôler Khvicha Kvaratskhelia. Le clan du Géorgien n'est pas insensible à cet intérêt. Convaincre le Paris Saint-Germain sera une toute autre histoire.
Arsenal domine la Premier League, étant tout proche de redevenir champion d'Angleterre 22 ans après son dernier titre. Cependant, les Gunners ne convainquent pas tous les observateurs. Le collectif londonien est solide, efficace, solidaire. Mais, il lui manque parfois cette touche de frisson permettant à une équipe d'aller plus haut comme gagner la Ligue des champions par exemple. Khvicha Kvaratskhelia serait le crack idéal pour faire passer un cap à Arsenal. Mikel Arteta l'a bien compris pour le prochain mercato.

Arsenal tente sa chance pour Kvaratskhelia

Le joueur géorgien du Paris Saint-Germain est dans le viseur des Gunners comme le confirme officiellement le journal The Independent. Cela va dans le sens des rumeurs apparues à ce sujet ces dernières semaines. Le média anglais précise que l'entourage de Kvaratskhelia est « ouvert à cette idée ». Même si le PSG est champion d'Europe en titre et offre un bel environnement de travail au Géorgien, la Premier League reste le championnat numéro 1 au monde et donc un défi excitant pour un tel talent.
Séduire le club parisien sera par contre beaucoup plus difficile. Le PSG n'a pas l'habitude de lâcher un cadre sous contrat au mercato. Kvaratskhelia est lié à Paris jusqu'en 2029. The Independent n'est pas optimiste mais il précise qu'Arsenal va vendre plusieurs joueurs importants pour s'offrir des moyens XXL dans ce dossier. Si le transfert de l'ailier parisien n'aboutit pas, les Gunners ont déjà un plan B pour renforcer leur attaque. Il s'agit de l'attaquant argentin de l'Atlético Madrid Julian Alvarez.
K. Kvaratskhelia

K. Kvaratskhelia

GeorgiaGéorgie Âge 25 Attaquant

UEFA Nations League

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs6
Buts2
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs11
Buts7
Passes décisives4
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs22
Buts4
Passes décisives3
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
1
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Tout à fait d'accord avec toi... Je rajouterai que le fait qu’Endrick s'arrête de jouer pour réclamer une faute de zakaria aurait dû mettre la puce à l'oreille de Letexier et même de la Var...

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C'est pour te rappeler que l'OM lui aussi demandait des reports de matchs (acceptés par la LFP), ce que tu reproches au PSG.

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ils ne savent plus quoi inventer pour salir le PSG. Next

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combien a eu le strasbourgeois pour avoir mit out fofana pdt 5 mois? le monegasque c'est il retrouvé a ramper sur le terrain apres cette faute cataclysmique qui a meme detruit une planete avec l'impact?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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