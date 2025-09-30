ICONSPORT_272084_0051
Khvicha Kvaratskhelia

PSG : Kvaratskhelia forfait contre Barcelone

PSG30 sept. , 11:00
parCorentin Facy
0
Le PSG se déplacera mercredi soir à Barcelone sans Khvicha Kvaratskhelia. Sorti à la mi-temps contre Auxerre samedi, l’international géorgien est forfait. RMC indique que le staff parisien ne veut prendre aucun risque avec l’ancien joueur de Naples. Un forfait qui s’ajoute à ceux de Marquinhos, Doué et Dembélé, qui manqueront aussi le déplacement en Catalogne. 

Champions League

01 octobre 2025 à 21:00
FC Barcelona
21:00
Paris Saint Germain
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_271163_0352
OL

OL : Dominik Greif fait halluciner la Ligue 1

ICONSPORT_267501_0091
OM

OM : McCourt a une idée, les Marseillais vont hurler

ICONSPORT_272040_0213
RCSA

Strasbourg et Chelsea ont une nouvelle cible en Ligue 1

ICONSPORT_271637_0231
PSG

Le PSG rigole de cette offre à 120 millions

Fil Info

14:00
OL : Dominik Greif fait halluciner la Ligue 1
13:40
OM : McCourt a une idée, les Marseillais vont hurler
13:20
Strasbourg et Chelsea ont une nouvelle cible en Ligue 1
13:00
Le PSG rigole de cette offre à 120 millions
12:40
OL : Walid Acherchour est effaré par ce Lyonnais
12:20
Robinio Vaz reçoit une offre qui énerve l’OM
12:00
PSG : Deux stars sur la sellette, Luis Enrique est furieux
11:30
Ekwah divorce avec l'ASSE, deux clubs débarquent
11:17
Barça-PSG : Le groupe parisien avec quatre forfaits

Derniers commentaires

OL : Le meilleur tireur de penalty au monde est Lyonnais

🤣😂🤣 c'est tellement ca a les ecouter ils ont un effectif de zinzin

Barça-PSG : Le groupe parisien avec quatre forfaits

850M de budget et pas foutu d'avoir 4 remplacants 🤣😂🤣 Plaints toi plutot a ta direction

Barça-PSG : Le groupe parisien avec quatre forfaits

Mais ca c'est le probleme de ta direction qui malgré une saison eprouvante n'a pas recruté...fallait pas etre devin pour savoir que les blessures allaient s'enchainer avec la cdm des clubs mais bon visiblement reflechir c'est trop demandé aux parisiens qui preferent geindre et trouver des excuses.

L’OL ruiné mais 2e de Ligue 1, c’est du pur génie

comme je disais dans un autre article il reste 20 pts a avoir pour obtenir le maintient .. plus vite ce sera fait mieux ce sera

Barça-PSG : Le groupe parisien avec quatre forfaits

La réalité est celle que j'ai écris quand on regarde les équipes qui seront alignées avec en face le barca... Maintenant forcément un esprit aussi limité que le tien on ne peut pas espérer que tu réfléchisses plus loin que le vieux port et encore pas certain que tu dépasses le Ferry Boat...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

Loading