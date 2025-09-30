PSG : Kvaratskhelia forfait contre Barcelone

Barça-PSG : Le groupe parisien avec quatre forfaits

La réalité est celle que j'ai écris quand on regarde les équipes qui seront alignées avec en face le barca... Maintenant forcément un esprit aussi limité que le tien on ne peut pas espérer que tu réfléchisses plus loin que le vieux port et encore pas certain que tu dépasses le Ferry Boat...