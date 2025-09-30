PSG : Kvaratskhelia forfait contre Barcelone

🤣😂🤣 c'est tellement ca a les ecouter ils ont un effectif de zinzin
850M de budget et pas foutu d'avoir 4 remplacants 🤣😂🤣 Plaints toi plutot a ta direction
Mais ca c'est le probleme de ta direction qui malgré une saison eprouvante n'a pas recruté...fallait pas etre devin pour savoir que les blessures allaient s'enchainer avec la cdm des clubs mais bon visiblement reflechir c'est trop demandé aux parisiens qui preferent geindre et trouver des excuses.
comme je disais dans un autre article il reste 20 pts a avoir pour obtenir le maintient .. plus vite ce sera fait mieux ce sera
La réalité est celle que j'ai écris quand on regarde les équipes qui seront alignées avec en face le barca... Maintenant forcément un esprit aussi limité que le tien on ne peut pas espérer que tu réfléchisses plus loin que le vieux port et encore pas certain que tu dépasses le Ferry Boat...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|15
|6
|5
|0
|1
|8
|12
|4
|15
|6
|5
|0
|1
|5
|8
|3
|12
|6
|4
|0
|2
|7
|12
|5
|12
|6
|4
|0
|2
|4
|14
|10
|12
|6
|4
|0
|2
|2
|9
|7
|10
|6
|3
|1
|2
|4
|13
|9
|10
|6
|3
|1
|2
|3
|8
|5
|9
|6
|2
|3
|1
|-1
|7
|8
|7
|6
|2
|1
|3
|0
|11
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-2
|9
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-3
|10
|13
|7
|6
|2
|1
|3
|-3
|7
|10
|7
|6
|2
|1
|3
|-5
|9
|14
|6
|6
|2
|0
|4
|-4
|4
|8
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
|6
|8
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
|5
|7
|5
|6
|1
|2
|3
|-3
|3
|6
|2
|6
|0
|2
|4
|-8
|5
|13
Loading