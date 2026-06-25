PSG : Kvaratskhelia envoyé à Liverpool pour remplacer Salah

Un an après avoir réalisé un mercato à plus de 400 millions d’euros, Liverpool n’est pas rassasié. Après une mauvaise saison (5e de Premier League), les Reds veulent se renforcer et Kvaratskhelia leur a été proposé.

Malgré un mercato quatre étoiles avec notamment les signatures de Florian Wirtz, Hugo Ekitike ou encore Alexander Isak, Liverpool a totalement raté sa saison. Les Reds, champions d’Angleterre en titre, ont frôlé la catastrophe mais ont finalement assuré leur qualification en Ligue des Champions en terminant péniblement 5e du championnat. Un résultat final loin d’être satisfaisant pour la direction du club de la Mersey, qui s’est séparé d’Arne Slot au début de l’été et qui a nommé Andoni Iraola pour le remplacer.

Après ce premier gros changement, Liverpool va maintenant s’attaquer à son effectif et de gros recrutements sont à prévoir. Ancien attaquant de Liverpool, Emile Heskey a identifié le joueur idéal pour renforcer une attaque orpheline de Mohamed Salah : Khvicha Kvaratskhelia. « Kvara, c’est le joueur que je veux à Liverpool. C’est un phénomène, et je pense qu'il ne cesse de progresser » a-t-il d’abord déclaré dans des propos rapportés par Liverpool Echo, avant de poursuivre.

Kvaratskhelia le joueur idéal pour remplacer Salah

« Il n'a que 25 ans et il est déjà impressionnant. Je l'ai vu jouer à Naples et déjà à ce moment-là, il était exceptionnel. Il faut faire attention, en tant que supporters de Liverpool, car aussi bons que soient les joueurs ciblés, il faudra réussir à remplacer Mohamed Salah pour le joueur qui sera recruté. Or, Mohamed Salah est irremplaçable. Personne ne va arriver et être comme Salah, donc nous devons trouver quelque chose de différent, et Kvaratskhelia peut être cette solution car il peut nous rappeler l'intensité que Salah nous apportait » a-t-il analysé.

Reste maintenant à voir si la direction de Liverpool suivra les conseils de son ancien attaquant en formulant une offre au Paris Saint-Germain pour Khvicha Kvaratskhelia. Il faudra un sacré pactole, largement supérieur à 100 millions d’euros, pour faire vaciller un PSG qui n’a bien évidemment pas du tout l’intention de se séparer de son international géorgien, lequel a sans doute été le meilleur Parisien en Ligue des Champions lors de la saison 2025-2026.