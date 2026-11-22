L'Equipe devance le PSG et révèle la blessure de Doué

Sergio : Ceux qui nous lisent voient bien qui de nous deux est limité et qui raconte toujours des conneries. Tu es complètement con et tu ne t'en rends pas compte. Tu es à un degré de débilité jamais atteint par quelqu'un autre que toi. Et ta débilité te fait toujours rire en plus.