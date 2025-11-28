PSG : Klopp, Luis Enrique, Liverpool a un plan monstrueux

La crise couve à Liverpool après la gifle reçue en Ligue des Champions contre le PSV Eindhoven mercredi (1-4). Arne Slot est sur la sellette et pour le remplacer, le club anglais rêve de Luis Enrique.

Luis Enrique est indiscutablement l’entraîneur le plus courtisé du moment en Europe. Associé au FC Barcelone avec insistance par la presse espagnole ces derniers jours, le coach du Paris Saint-Germain a également la cote en Angleterre. Depuis quelques heures, il est question d’un intérêt de Liverpool, qui songe de plus en plus fortement à renvoyer son entraîneur Arne Slot après le début de saison cataclysmique de l’équipe. La défaite mercredi en Ligue des Champions contre le PSV Eindhoven pourrait être celle de trop pour le Néerlandais, plus que jamais sur la sellette.

Liverpool rêve de Luis Enrique, comme indiqué par The Sun en début de journée. Reste que selon les informations du Daily Mirror, un départ du Paris Saint-Germain en pleine saison n’est pas envisageable pour le technicien catalan. Luis Enrique ne quittera pas la capitale française à court terme et Liverpool en a bien conscience. C’est la raison pour laquelle le média britannique nous apprend que l’état-major des Reds a une idée derrière la tête.

La direction anglaise souhaiterait faire appel à Jürgen Klopp pour un intérim de six mois, soit jusqu’à la fin de la saison 2025-2026. L’idée serait de confier l’équipe à un entraîneur qui connaît l’environnement et qui n’aura aucun mal à s’adapter pour terminer au mieux la saison, avec l’espoir, toujours, de réussir quelque chose de fort en Ligue des Champions. En confiant l’équipe à Jürgen Klopp pendant six mois, Liverpool se donnerait par ailleurs le temps de négocier avec Luis Enrique pour une potentielle arrivée de l’Espagnol sur les bords de la Mersey à la fin de la saison.

Klopp en attendant Luis Enrique à Liverpool ?

Liverpool est convaincu que si déloger Luis Enrique du PSG en pleine année est impossible, il y a en revanche une ouverture sur la fenêtre estivale à venir. Reste maintenant à voir si l’ancien technicien du FC Barcelone sera ouvert à un départ en Premier League à la fin de la saison ou s’il privilégiera la continuité en optant pour une quatrième année de suite au PSG. Une situation qui sera en tout cas suivie avec attention par les supporters parisiens… ainsi que par ceux du Barça, qui rêvent eux aussi de Luis Enrique en cas de départ de Hansi Flick dans les mois à venir.