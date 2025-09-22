PSG : Kimpembe rétablit la vérité sur son départ

Deux semaines après son transfert au Qatar Sports Club, Presnel Kimpembe est revenu sur les conditions de son départ. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le défenseur central n’a pas été poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain.

Apparu pour une dizaine de minutes contre Al-Shahaniya (1-0), Presnel Kimpembe a fait ses débuts avec le Qatar Sports Club dimanche. Le défenseur central de 30 ans a confirmé que sa rupture du tendon d’Achille ne représentait plus un obstacle. Un soulagement pour le Français longtemps handicapé par cette grave blessure apparue en février 2023.

J’ai traîné ma peine pendant deux ans et demi, trois ans, a raconté l’ancien joueur du J’ai beaucoup souffert. Ça a été une période très compliquée dans ma vie. Je savais que cette blessure allait arriver un jour, mais je ne savais pas quand. Avant la Coupe du monde 2022, j’avais déjà des douleurs, je faisais des soins, du renforcement du mollet pour éviter la blessure. Ma santé n’était pas top. J’ai souffert avant que ça arrive. » Presnel Kimpembe a ensuite attendu près de deux ans pour retrouver la compétition, mais sans parvenir à convaincre Luis Enrique. , a raconté l’ancien joueur du Paris Saint-Germain à l’émission Clique sur Canal+.» Presnel Kimpembe a ensuite attendu près de deux ans pour retrouver la compétition, mais sans parvenir à convaincre Luis Enrique.

Absent des plans de l’entraîneur espagnol, le titi parisien, certain d’avoir encore « plusieurs années à jouer au haut niveau », a donc opté pour un départ cet été alors que ses dirigeants ne le poussaient pas vers la sortie. « Tout est allé vite, j'ai échangé avec le club sur ma situation, sur comment on pouvait avancer. Je savais qu'il n'y aurait pas de guerre avec Paris. Il n'y a jamais eu de problème. J'ai tout simplement envie de jouer. J'ai parlé avec le coach, le président (Nasser Al-Khelaïfi). Je leur ai expliqué que je ne pouvais pas faire une troisième année comme ça. Ils ont envie de me voir jouer. Et j'ai envie de rejouer au foot », a confié Presnel Kimpembe dont le contrat dans la capitale expirait en 2026.