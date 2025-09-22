psg c est quasi boucle kimpembe n est pas presse kimpembe 20 398220

PSG : Kimpembe rétablit la vérité sur son départ

PSG22 sept. , 18:30
parEric Bethsy
Deux semaines après son transfert au Qatar Sports Club, Presnel Kimpembe est revenu sur les conditions de son départ. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le défenseur central n’a pas été poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain.
Apparu pour une dizaine de minutes contre Al-Shahaniya (1-0), Presnel Kimpembe a fait ses débuts avec le Qatar Sports Club dimanche. Le défenseur central de 30 ans a confirmé que sa rupture du tendon d’Achille ne représentait plus un obstacle. Un soulagement pour le Français longtemps handicapé par cette grave blessure apparue en février 2023.
« J’ai traîné ma peine pendant deux ans et demi, trois ans, a raconté l’ancien joueur du Paris Saint-Germain à l’émission Clique sur Canal+. J’ai beaucoup souffert. Ça a été une période très compliquée dans ma vie. Je savais que cette blessure allait arriver un jour, mais je ne savais pas quand. Avant la Coupe du monde 2022, j’avais déjà des douleurs, je faisais des soins, du renforcement du mollet pour éviter la blessure. Ma santé n’était pas top. J’ai souffert avant que ça arrive. » Presnel Kimpembe a ensuite attendu près de deux ans pour retrouver la compétition, mais sans parvenir à convaincre Luis Enrique.

Absent des plans de l’entraîneur espagnol, le titi parisien, certain d’avoir encore « plusieurs années à jouer au haut niveau », a donc opté pour un départ cet été alors que ses dirigeants ne le poussaient pas vers la sortie. « Tout est allé vite, j'ai échangé avec le club sur ma situation, sur comment on pouvait avancer. Je savais qu'il n'y aurait pas de guerre avec Paris. Il n'y a jamais eu de problème. J'ai tout simplement envie de jouer. J'ai parlé avec le coach, le président (Nasser Al-Khelaïfi). Je leur ai expliqué que je ne pouvais pas faire une troisième année comme ça. Ils ont envie de me voir jouer. Et j'ai envie de rejouer au foot », a confié Presnel Kimpembe dont le contrat dans la capitale expirait en 2026.
Derniers commentaires

Ballon d'Or ou OM-PSG : Les Ultras parisiens donnent rendez-vous !

Comme quoi les supporters parisiens ont fait leur choix : d’abord regarder le match ensuite fêter le ballon d’or s’il y a lieu....n’en déplaise à Vincent Duluc un match de foot reste plus important qu’une remise de médaille !!!!

OM-PSG : Vincent Duluc scandalisé que la LFP saborde le Ballon d'Or

N oublions pas que le PSG a proposé de jouer le match lundi à 15h au plus tard 17h..... est ce respectueux pour les supporters marseillais??? Après le règlement c’est le règlement ce n est ni Nasser ni Labrune et encore moins Longoria qui l’a écrit.

OM-PSG : L’Equipe provoque un gros scandale à Marseille

"On prêche que dalle on a rien demandé nous" Bah si je crois que l'OM a menacé la lfp pour bien mettre le match ce soir et pas un autre jour. Je ne trouve pas ça très joli joli mais ce ne me surprend pas. (source la radio)

Ballon d'Or : Désiré Doué classé 14e, Vinicius dégringole

c est dingue d etre bete à ce point ... 70M c est le montant du sponsoring avec le PSG jusqu en 2028, a aucun ils ont mis cette somme pour le partenariat pour l organisation du ballon.d or qui n est d ailleurs qu un partenariat pour cette saison... Mais je suppose que tu vas nous mettre ta source ?!

OM-PSG : L’Equipe provoque un gros scandale à Marseille

Tu es un footix. Je ne suis pas pour Marseille mais c'est du ballon d'or que tous les amoureux du foot s'en foot (pardon foutent).

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
Monaco
1254016137
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
Lens
95302385
7
Rennes
85221-178
8
O. Marseille
64202594
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

