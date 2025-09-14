PSG : En pleurs, Kimpembe fait ses adieux au Parc

En marge de la victoire du Paris Saint-Germain face à Lens ce dimanche après-midi (2-0), Presnel Kimpembe a fait des adieux émouvants au public du Parc des Princes.

Jusqu’à maintenant, Presnel Kimpembe était l’homme d’un seul club. Arrivé dès 2005 au sein du centre de formation du club de la capitale française, le défenseur central a tout connu dans son club, jusqu’à remporter la Ligue des Champions en mai dernier. Après un très beau passage au PSG , où il a remporté 20 trophées, le champion du monde 2018 n’a pas eu d’autre choix que de faire ses valises lors du dernier mercato estival. En manque de temps de jeu sous les ordres de Luis Enrique, le joueur de 30 ans a donc pris la décision de rejoindre Qatar SC.

Un véritable crève-cœur pour celui qui a donné sa vie au PSG, et qui n’a jamais réussi à se remettre d’une rupture du tendon d’Achille survenue en février 2023 lors d’un Classique contre l’OM. Malgré une fin d’aventure compliquée avec Paris, Kimpembe a marqué toute une génération de supporters parisiens. C’est donc en toute logique qu’il a reçu un magnifique hommage de la part du public du Parc des Princes après la victoire du PSG contre Lens ce dimanche après-midi (2-0). D’abord remercié par son président Nasser Al-Khelaifi, le défenseur parisien a ensuite livré un joli discours, lors duquel il n’a pas pu retenir ses larmes.

« Je vous aime tous, merci » - Presnel Kimpembe

« Ce n’est pas facile pour moi. Je voulais vous dire merci pour toutes les émotions apportées dans ce club, les valeurs inculquées, le respect. J’ai passé des années de folie avec vous. C’est un honneur pour moi d’être là. C’est une victoire. Je me suis bagarré toutes ces années. Ma famille est présente ici aujourd’hui. Je suis très fier d’avoir porté ce maillot, d’avoir respecté ses valeurs et ses couleurs. Je suis heureux de tous vous avoir rendu heureux, en particulier ma famille et surtout ma mère. Merci à tous, merci au club, merci à tous les salariés, mes encadrants, à mon président qui a été spécial pour moi ici, à la direction, à tous mes coéquipiers qui m’ont fait grandir. Je vous aime tous, merci », a lancé Kimpembe pour conclure vingt ans de sa vie consacrée au PSG.