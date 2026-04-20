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Julian Alvarez

PSG : Julian Alvarez juge la Ligue 1 trop faible pour lui

PSG20 avr. , 15:00
parQuentin Mallet
1
En fin de saison, Julian Alvarez devrait quitter l'Atlético de Madrid pour trouver un projet plus important ailleurs. Si le PSG est très tenté à l'idée de le recruter, l'international argentin estime que la Ligue 1 n'est pas une débouchée intéressante pour lui.
Julian Alvarez a-t-il besoin de lumière ? Lorsqu'il était à Manchester City, il évoluait dans l'ombre d'un Erling Haaland indéboulonnable. Pour se trouver un premier rôle ailleurs, il est parti à l'Atlético de Madrid. Mais force est de constater que pour faire partie du gratin du football et avoir son nom en haut des classements des meilleurs joueurs au monde, il faut viser encore plus haut. Et ça, l'Argentin l'a bien compris puisqu'il veut quitter les Colchoneros cet été, après seulement deux saisons. Mais la lumière qu'il recherche tant risque d'être un facteur qui complique définitivement les choses pour le Paris Saint-Germain.
J. Álvarez

J. Álvarez

ArgentinaArgentine Âge 26 Attaquant

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs13
Buts9
Passes décisives4
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

2025/2026
Matchs29
Buts8
Passes décisives4
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 1

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Copa Del Rey

2025/2026
Matchs4
Buts2
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Julian Alvarez recale le PSG

Un attaquant polyvalent, capable de marquer et de faire marquer, tireur de coup-franc et à l'aise sous la pression, ça plait à tout le monde, y compris à Luis Enrique. Le PSG fait partie des clubs particulièrement intéressés par le profil de Julian Alvarez et, aux dernières nouvelles, comptait bien passer à l'action l'été prochain pour le convaincre de venir en France. Toutefois, l'opération risque bien de ne jamais avoir lieu. En effet, selon les informations de Mundo Deportivo, le champion du monde 2022 n'a pas l'intention de quitter l'Atlético de Madrid pour signer au PSG. Ce dernier estime que la concurrence en attaque est déjà très forte, mais surtout que le rayonnement international de la Ligue 1 est beaucoup trop limité. Question de lumière, donc.
En réalité, Julian Alvarez n'a qu'un seul club en tête : le FC Barcelone. Le média espagnol affirme qu'il privilégiera quoi qu'il arrive l'offre barcelonaise à celles du PSG ou d'Arsenal. De son côté, la direction du Barça pense pouvoir réaliser facilement ce transfert, mais ne posera pas plus de 100 millions d'euros pour le recruter. Un montant supérieur aux 75ME dépensés par les Colchoneros en août 2024 pour l'arracher de Manchester City.
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Derniers commentaires

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Pour qui se prend-il ????????

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ben alors ils ont meme gagner sans tolisso et avec de l'intensité mdr tout pour te faire mentir mdr

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double bus ? regardes les 20 premieres minutes. on allait quand meme pas jouer tout le match comme ça et vous en mettre 8

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c'est vrai, meme que je l'ai lu dans ton post du 32mars à 26h03

L'OL file au Mexique pour un transfert à 5 ME

Même si il ne faut certainement pas tout croire, y a une chose qui est certain c'est que ca bosse.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63282035622537
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
202948172546-21
18
Metz
153036212766-39

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