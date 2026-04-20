PSG : Julian Alvarez juge la Ligue 1 trop faible pour lui

En fin de saison, Julian Alvarez devrait quitter l'Atlético de Madrid pour trouver un projet plus important ailleurs. Si le PSG est très tenté à l'idée de le recruter, l'international argentin estime que la Ligue 1 n'est pas une débouchée intéressante pour lui.

Julian Alvarez a-t-il besoin de lumière ? Lorsqu'il était à Manchester City, il évoluait dans l'ombre d'un Erling Haaland indéboulonnable. Pour se trouver un premier rôle ailleurs, il est parti à l'Atlético de Madrid. Mais force est de constater que pour faire partie du gratin du football et avoir son nom en haut des classements des meilleurs joueurs au monde, il faut viser encore plus haut. Et ça, l'Argentin l'a bien compris puisqu'il veut quitter les Colchoneros cet été, après seulement deux saisons. Mais la lumière qu'il recherche tant risque d'être un facteur qui complique définitivement les choses pour le Paris Saint-Germain

J. Álvarez Argentine • Âge 26 • Attaquant World Cup 2026 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Friendly International 2026 Matchs 2 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League 2025/2026 Matchs 13 Buts 9 Passes décisives 4 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 La Liga 2025/2026 Matchs 29 Buts 8 Passes décisives 4 Jaune 2 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Club Friendlies 1 2026 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Copa Del Rey 2025/2026 Matchs 4 Buts 2 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Julian Alvarez recale le PSG

Un attaquant polyvalent, capable de marquer et de faire marquer, tireur de coup-franc et à l'aise sous la pression, ça plait à tout le monde, y compris à Luis Enrique. Le PSG fait partie des clubs particulièrement intéressés par le profil de Julian Alvarez et, aux dernières nouvelles, comptait bien passer à l'action l'été prochain pour le convaincre de venir en France. Toutefois, l'opération risque bien de ne jamais avoir lieu. En effet, selon les informations de Mundo Deportivo, le champion du monde 2022 n'a pas l'intention de quitter l'Atlético de Madrid pour signer au PSG. Ce dernier estime que la concurrence en attaque est déjà très forte, mais surtout que le rayonnement international de la Ligue 1 est beaucoup trop limité. Question de lumière, donc.

En réalité, Julian Alvarez n'a qu'un seul club en tête : le FC Barcelone. Le média espagnol affirme qu'il privilégiera quoi qu'il arrive l'offre barcelonaise à celles du PSG ou d'Arsenal. De son côté, la direction du Barça pense pouvoir réaliser facilement ce transfert, mais ne posera pas plus de 100 millions d'euros pour le recruter. Un montant supérieur aux 75ME dépensés par les Colchoneros en août 2024 pour l'arracher de Manchester City.