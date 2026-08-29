PSG : Ibrahim Mbaye, le transfert monte à 60 ME

Longtemps annoncé à Liverpool, Ibrahim Mbaye va finalement signer à Aston Villa. Le club de Premier League a posé 60 millions d’euros garantis pour le PSG sur la table afin de recruter l’ailier sénégalais.

La dernière ligne droite du mercato est mouvementée pour le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale a ficelé le départ de Bradley Barcola à Liverpool ainsi que celui d’Ibrahim Mbaye à Aston Villa. L’ailier sénégalais était lui aussi courtisé par les Reds, qui n’ont finalement pas réussi à s’entendre avec le PSG. Une aubaine pour Unai Emery, qui souhaitait également faire venir le très jeune ailier du club de la capitale chez les Villans. Ces dernières heures, un accord de principe à hauteur de 55 millions d’euros est évoqué.

Selon les dernières précisions du journaliste Ben Jacobs, le PSG va même toucher un peu plus pour Ibrahim Mbaye puisque le total garanti pour le club de la capitale s’élève à 60 millions d’euros. « Le PSG considère la transaction comme valant 60 ME. Ils reçoivent 1 ME de solidarité en plus (ndlr : formation), et il y a une clause de revente valant 4 ME garantis en cas de nouveau transfert de Mbaye » explique notre confrère britannique.

Mbaye à Villa, c'est 60 ME pour le PSG

Un deal extrêmement bien négocié de la part de Luis Campos pour un très jeune joueur dont le contrat expirait en juin 2028 et dont l’expérience au plus haut niveau est encore relativement faible. Du côté d’Aston Villa, on se félicite d’avoir grillé la politesse à Liverpool, qui cherchait à obtenir le transfert du natif de Trappes depuis de longues semaines. Le club de la Mersey a toutefois refusé de surpayer le jeune ailier aux 15 sélections avec le Sénégal, raison pour laquelle le dossier a été abandonné par Liverpool, profitant à Aston Villa.