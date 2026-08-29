OM : Bruno Genesio ne démissionne pas « pour l’instant »

Bruno Genesio s’est montré inquiet vis-à-vis de la situation de l’OM sur le marché des transferts, ce samedi en conférence de presse. L’entraîneur olympien assure toutefois ne pas penser à une démission… « pour l’instant ».

La rumeur a fait frissonner les supporters de l’Olympique de Marseille au cours des derniers jours. Inquiet par la situation du club et par la tournure du mercato dans cette dernière ligne droite, Bruno Genesio aurait menacé de démissionner en cas de départ de son attaquant Igor Paixao, notamment convoité par Sunderland qui a proposé 30 millions d’euros à l’OM. Présent ce samedi en conférence de presse à 24h du match contre Monaco lors de la deuxième journée de Ligue 1 , Bruno Genesio a répondu aux rumeurs.

L’occasion pour lui de confirmer son inquiétude vis-à-vis de la situation financière de l’Olympique de Marseille. Pas question en revanche d’alimenter les inquiétudes quant à une potentielle démission, même si sa réponse n’est pas claire à 100%. « Pour l’instant, il n’y a pas d’actualité sur une éventuelle démission ! Je suis là pour préparer le match contre Monaco, on fera un point après le mercato sur les forces de l’équipe et ce qu’on peut faire avec. Quand vous êtes entraîneur, vous avez envie d’avoir les meilleurs joueurs possibles » a d’abord assuré Bruno Genesio face aux médias avant de poursuivre.

« Si vous perdez vos meilleurs joueurs et que vous ne pouvez pas les remplacer, le projet est plus difficile à conduire… Quand vous êtes entraîneur, vous vous devez aussi d’être responsable. De vos choix, de vos compos, mais aussi des gens avec qui vous travaillez. Vous avez, vis-à-vis d’eux, un devoir d’honnêteté. Quand on s’engage, même si tout ne passe pas comme espéré, vous devez respecter les gens avec qui vous travaillez » a commenté Bruno Genesio. Rendez-vous donc mardi soir pour connaître l’effectif définitif de l’OM, un moment attendu avec une pointe de fébrilité par les supporters olympiens ainsi que par leur entraîneur.