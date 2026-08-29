OM : Bruno Genesio ne démissionne pas « pour l’instant »

OM : Bruno Genesio ne démissionne pas « pour l’instant »

OM29 août , 14:40
parCorentin Facy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Bruno Genesio s’est montré inquiet vis-à-vis de la situation de l’OM sur le marché des transferts, ce samedi en conférence de presse. L’entraîneur olympien assure toutefois ne pas penser à une démission… « pour l’instant ».
La rumeur a fait frissonner les supporters de l’Olympique de Marseille au cours des derniers jours. Inquiet par la situation du club et par la tournure du mercato dans cette dernière ligne droite, Bruno Genesio aurait menacé de démissionner en cas de départ de son attaquant Igor Paixao, notamment convoité par Sunderland qui a proposé 30 millions d’euros à l’OM. Présent ce samedi en conférence de presse à 24h du match contre Monaco lors de la deuxième journée de Ligue 1, Bruno Genesio a répondu aux rumeurs.
L’occasion pour lui de confirmer son inquiétude vis-à-vis de la situation financière de l’Olympique de Marseille. Pas question en revanche d’alimenter les inquiétudes quant à une potentielle démission, même si sa réponse n’est pas claire à 100%. « Pour l’instant, il n’y a pas d’actualité sur une éventuelle démission ! Je suis là pour préparer le match contre Monaco, on fera un point après le mercato sur les forces de l’équipe et ce qu’on peut faire avec. Quand vous êtes entraîneur, vous avez envie d’avoir les meilleurs joueurs possibles » a d’abord assuré Bruno Genesio face aux médias avant de poursuivre.

Lire aussi

L'OM bloque Paixao, Sunderland fait une offre à l'OLL'OM bloque Paixao, Sunderland fait une offre à l'OL
« Si vous perdez vos meilleurs joueurs et que vous ne pouvez pas les remplacer, le projet est plus difficile à conduire… Quand vous êtes entraîneur, vous vous devez aussi d’être responsable. De vos choix, de vos compos, mais aussi des gens avec qui vous travaillez. Vous avez, vis-à-vis d’eux, un devoir d’honnêteté. Quand on s’engage, même si tout ne passe pas comme espéré, vous devez respecter les gens avec qui vous travaillez » a commenté Bruno Genesio. Rendez-vous donc mardi soir pour connaître l’effectif définitif de l’OM, un moment attendu avec une pointe de fébrilité par les supporters olympiens ainsi que par leur entraîneur.
Articles Recommandés
Psg Ibrahim Mbaye Le Transfert Monte A 60 Me
PSG

PSG : Ibrahim Mbaye, le transfert monte à 60 ME

Lol Ejecte Enfin Caleta Car Cest Boucle A 100
OL

L’OL éjecte enfin Caleta-Car, c’est bouclé à 100%

Asm Om Genesio Annonce Un Forfait De Taille
OM

ASM-OM : Genesio annonce un forfait de taille

Lom Bloque Paixao Sunderland Fait Une Offre A Lol
Mercato

L'OM bloque Paixao, Sunderland fait une offre à l'OL

Fil Info

29 août , 14:20
PSG : Ibrahim Mbaye, le transfert monte à 60 ME
29 août , 14:00
L’OL éjecte enfin Caleta-Car, c’est bouclé à 100%
29 août , 13:32
ASM-OM : Genesio annonce un forfait de taille
29 août , 13:30
L'OM bloque Paixao, Sunderland fait une offre à l'OL
29 août , 13:00
PSG : Luis Enrique exige ces deux joueurs avant mardi soir
29 août , 12:40
OL : L'avenir de Malick Fofana décidé par un milliardaire américain
29 août , 12:20
OM : Grégory Lorenzi déjà prêt à quitter Marseille ?
29 août , 12:00
Barcola : Al-Khelaifi gratte 5ME pour les donner à l'OL
29 août , 11:30
L'OM pousse en urgence ses joueurs à baisser leur salaire

Derniers commentaires

LOSC - PSG : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Tellement con... que tu y réagis. Mdr La vérité te dérange... comme chez tes potes. ^^

LOSC - PSG : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

C'est bien ça le problème... tu t aperçois même pas de ce que tu dis tellement tu es con

L’OL éjecte enfin Caleta-Car, c’est bouclé à 100%

Le probleme pour nous n'est pas son niveau mais son salaire

LOSC - PSG : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Encore une fois petit titi... je ne fais pas de prédictions Par contre... on voit bien que rien n'a changé en Ligue1. Les arbitres sont rémunérés par le Qatar.

Barcola : Al-Khelaifi gratte 5ME pour les donner à l'OL

Et ben si figure toi!!!! Il était même sous la table. 😑

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1LOSC Lille logo
LOSC Lille
42110422
2Olympique Marseille logo
O. Marseille
31100404
3Lens logo
Lens
31100523
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
31100202
5Monaco logo
Monaco
31100101
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
22020440
7Brest logo
Brest
11010220
8Rennes logo
Rennes
11010220
9Le Mans logo
Le Mans
11010220
10Lorient logo
Lorient
11010000
11Nice logo
Nice
11010000
12Paris logo
Paris
11010000
13Troyes logo
Troyes
11010000
14Le Havre logo
Le Havre
0100101-1
15Angers SCO logo
Angers SCO
0100102-2
16Toulouse logo
Toulouse
0100102-2
17Auxerre logo
Auxerre
0100125-3
18Strasbourg logo
Strasbourg
0100104-4

Loading