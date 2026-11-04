PSG : Hakimi fait trembler toute l'Europe

Treizième du récent Ballon d'Or, Achraf Hakimi enchaîne les matchs de grande classe avec le Paris Saint-Germain. Contre Villarreal, le latéral marocain du PSG a été épatant, et Christophe Dugarry juge qu'actuellement, les rivaux du club de la capitale ne peuvent rien faire.

Que ce soit contre Manchester City, Barcelone ou Villarreal, Achraf Hakimi a fait étalage de toute sa classe. En cadeau bonus, le défenseur parisien a signé contre Le Havre, vendredi dernier, le premier triplé de sa carrière. Une réussite qui lui permet d'être au niveau d'Olivier Giroud au classement des buteurs de Ligue 1, ce qui n'est pas banal pour un latéral. Si le Paris Saint-Germain est double champion d'Europe en titre, il le doit beaucoup à Achraf Hakimi, très régulier dans ses performances au plus haut niveau. Au lendemain du carton infligé par l'équipe de Luis Enrique à Villarreal (0-6), Christophe Dugarry a reconnu qu'il était sidéré par le niveau du PSG et d'Achraf Hakimi. Le champion du monde 1998 se demande comment les rivaux du Paris SG peuvent contrarier un joueur aussi fort, lequel a été nommé ce mercredi dans la liste des joueurs candidats au titre de footballeur africain de l'année.

Hakimi fait cauchemarder les rivaux du PSG

Se mettant à la place des entraîneurs des clubs qui doivent affronter le Paris Saint-Germain, Christophe Dugarry a reconnu, sur RMC, qu'il y avait de quoi devenir fou. « Comment on peut faire pour les prendre, comment on peut faire pour se créer des situations ? Alors, des situations, tu arrives à t'en faire, mais par contre eux, ils sont cliniques. Hakimi, comment on fait avec Hakimi ? Aujourd'hui, comment tu fais pour prendre Hakimi ? Hakimi joue partout, c'est quoi la logique de te dire "je vais mettre en difficulté Hakimi et l'empêcher d'être aussi performant offensivement ?" C'est assez fou », a confié l'ancien joueur de l'équipe de France et de l'Olympique de Marseille. Pour l'instant, Enzo Maresca, Hansi Flick et Iñigo Pérez n'ont pas trouvé la solution à ce problème.

Dans la forme de sa vie, Achraf Hakimi semble imperméable aux gros soucis extrasportifs qui se profilent pour lui. Car en 2027, le défenseur du Paris Saint-Germain passera devant une cour d'assises suite à une plainte pour viol déposée contre lui. Le joueur marocain de 28 ans s'est toujours défendu de ces accusations, mais il risque la prison en cas de condamnation.