PSG : Hakimi fait trembler toute l'Europe
Hakimi fait cauchemarder les rivaux du PSG
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non il est encore avec sa femme et on eu un deuxieme enfant champion
Pour regarder des purges toute la saison?! NON MERCI
Sergio en plus de se prendre pour Nostradamus,c est découvert un talent d'avocat pénaliste ...
Arrête de modifier tes coms apres coup pour qu ils correspondent aux reponses qu on te fait !!! Tu parlais explicitement que de Nasser aucunement des autres présidents de L1
Ben c est toi qui ne sait pas ... Ce n est pas le choix de Mediapro le probleme, c est l absence de garantie juridique protégeant la LFP en cas d impayés, c est le fait qu une fois mis devant le fait accompli, la LFP n avait aucuns moyens de se premunir fasse a la mauvaise foi de Mediapro et son president et que meme devant les tribunaux, c est tout le foot Francais qui aurait ete mis en peril. Labrune n a fait qu hériter de cette situation, concernant Mediapro il avait les mains lies, par contre se désolidariser de C+ et de son fait, mais cela a permis a la L1 pendant cette période d avoir plus de 700M de droits TV ...
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|20
|9
|6
|2
|1
|21
|10
|11
|18
|9
|5
|3
|1
|12
|6
|6
|17
|9
|5
|2
|2
|15
|7
|8
|17
|9
|5
|2
|2
|16
|10
|6
|16
|9
|5
|1
|3
|20
|19
|1
|15
|9
|5
|0
|4
|20
|13
|7
|15
|9
|4
|3
|2
|12
|10
|2
|14
|9
|4
|2
|3
|13
|12
|1
|13
|9
|4
|1
|4
|16
|13
|3
|12
|9
|3
|3
|3
|16
|12
|4
|12
|9
|3
|3
|3
|7
|8
|-1
|10
|9
|2
|4
|3
|12
|13
|-1
|10
|9
|3
|1
|5
|17
|19
|-2
|10
|9
|3
|1
|5
|13
|23
|-10
|8
|9
|2
|2
|5
|9
|17
|-8
|8
|9
|2
|2
|5
|7
|16
|-9
|7
|9
|1
|4
|4
|11
|18
|-7
|2
|9
|0
|2
|7
|9
|20
|-11