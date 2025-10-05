PSG : Hakimi au Real, la presse espagnole en plein délire

Encore une fois excellent à Barcelone en Ligue des champions, Achraf Hakimi est le taulier du Paris Saint-Germain depuis quelques mois. Le Marocain garde son niveau de performance à un très haut niveau. En secret, le Real Madrid rêve toujours d’un retour, mais la donne semble compliquée pour le déloger du PSG.

Sixième du dernier Ballon d’Or, Achraf Hakimi a vécu une saison historique l’an passé. Le latéral marocain est considéré par beaucoup comme le meilleur latéral du monde. Cette saison, le joueur de 26 ans échappe aux blessures et continue de porter son équipe. Mais si les statistiques (deux passes décisives cette saison) le montrent moins, il reste l’un des éléments les plus importants du dispositif de Luis Enrique . En Ligue des champions, Achraf Hakimi a délivré une passe décisive, couronnant un match plein du côté de Barcelone. Depuis, la presse espagnole se met à rêver.

Hakimi, élément important du projet parisien

Ce dimanche, Marca a fait le point sur la situation du latéral marocain. Un retour au Real Madrid est rêvé, mais il semble en réalité très compliqué. Le quotidien espagnol explique que Kylian Mbappé peut jouer en faveur du club de la capitale espagnole pour tenter d’attirer son ami. Mais les sommes demandées seraient trop élevées pour le Real. Achraf Hakimi de son côté n’a jamais caché son amertume sur son départ de Madrid il y a quelques années.

Après une aventure en Allemagne puis en Italie, Hakimi est arrivé en France à l’été 2021 contre 68 millions d’euros. Mais le Marocain reste solidement ancré dans le projet parisien. Nommé capitaine à plusieurs reprises cette saison, le joueur de 26 ans est sous contrat jusqu’en 2029 au sein du vainqueur de la Ligue des champions. Marca évoque cependant que le lien entre le joueur et l’entité espagnole n’est pas complètement rompu. Le temps peut donner raison aux espoirs des Merengues.