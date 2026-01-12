ICONSPORT_281658_0110

PSG : Gonçalo Ramos intransférable à vie, c'est l'amour fou

PSG12 janv. , 13:20
parCorentin Facy
Malgré un temps de jeu très faible au PSG, Gonçalo Ramos continue de faire l’unanimité en interne. Luis Enrique est fan de son super-sub, dont la mentalité est louée au sein du club parisien.
Lancé par Luis Enrique à cinq minutes de la fin du match, Gonçalo Ramos a encore fait basculer une rencontre en faveur du Paris Saint-Germain. C’est devenu sa spécialité, le super-sub portugais a inscrit le but de l’égalisation à une minute de la fin du Trophée des champions contre l’OM, sauvant son équipe d’une défaite qui se profilait face au rival marseillais. Un but de plus dans les ultimes secondes d’un match pour Gonçalo Ramos, devenu un spécialiste de ce genre de prouesse au fil des mois.

Gonçalo Ramos accepte son rôle sans broncher

Et si enfiler le costume du héros est forcément agréable pour l’ancien buteur de Benfica, ce dernier pourrait néanmoins se frustrer en raison de son rôle, qui se limite à celui de remplaçant lancé par Luis Enrique lorsque la situation est désespérée. Gonçalo Ramos ne le prend pas de cette façon comme le raconte l’un de ses proches dans les colonnes de L’Equipe.
« Normalement, quand tu marques autant et que tu ne joues pas, tu demandes à partir. Pas Gonçalo, et c'est sans doute pour ça que Luis Enrique l'aime autant. Mentalement et tactiquement, il t'offre des solutions » explique un proche de Gonçalo Ramos, confirmant l’état d’esprit exceptionnel du joueur portugais, lequel n’a jamais boudé malgré son faible temps de jeu. Une mentalité que Luis Enrique adore, raison pour laquelle le Paris Saint-Germain a fait de l’international portugais un joueur intransférable sur le marché des transferts.

