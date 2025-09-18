PSG : Gonçalo Ramos et Paris, divorce total cet hiver

Malgré les absences de Désiré Doué et d’Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos a démarré sur le banc face à l’Atalanta Bergame. Un choix terrible pour l’attaquant portugais, dont l’avenir au PSG paraît très incertain malgré son but inscrit en fin de match.

Remplaçant de luxe au Paris Saint-Germain la saison dernière, Gonçalo Ramos pensait certainement que son heure était venue après les blessures lors de la dernière trêve internationale de Désiré Doué et d’Ousmane Dembélé. Titulaire face au RC Lens, l’attaquant portugais n’a pas livré une performance incroyable. Il pensait tout de même enchaîner ce mercredi face à l’Atalanta Bergame. La surprise a été totale pour le joueur et pour les observateurs au moment de l’annonce des compositions d’équipe puisque le jeune Senny Mayulu lui a été préféré pour épauler Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia.

Le coup est difficile à encaisser pour l’ancien attaquant du Benfica Lisbonne, lequel doit sérieusement envisager un départ du PSG pour relancer sa carrière et cela dès janvier. C’est en tout cas l’avis du consultant Elton Mokolo. « Ramos pond des contenus autant indigestes au point de se faire sauter par un Mayulu sur un match de LDC . À ce rythme là va falloir qu’il sonde le marché l’hiver prochain » estime le consultant du Winamax FC. Son confrère Romain Beddouk, grand sympathisant du Paris Saint-Germain, est sur le même ton.

Gonçalo Ramos, un départ cet hiver à envisager

« Luis Enrique a expliqué l’année ce qu’était la réalité d’un joueur correspondant moins à ses idées : il faut des performances qui imposent d’elles mêmes une titularisation (il avait pris l’exemple de Haaland avec Guardiola). Voilà la réalité de Gonçalo Ramos » estime le journaliste de Winamax et d’Ici Paris. La question est maintenant de savoir si l’attaquant parisien de 23 ans, buteur dans le temps additionnel face à Bergame ce mercredi, sera ouvert à un départ du PSG en janvier prochain. A six mois de la Coupe du monde, un transfert ne serait peut-être pas une mauvaise idée. Car avec un temps de jeu si famélique, Gonçalo Ramos n’est pas du tout certain de faire partie du groupe du Portugal pour le Mondial aux Etats-Unis. La question est de savoir si les courtisans de l’été dernier à l’instar de l’AC Milan ou Newcastle seront encore là en janvier, ce dont on peut douter.