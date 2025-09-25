ICONSPORT_271025_0309
Gonçalo Ramos

PSG : Gonçalo Ramos, départ validé

PSG25 sept. , 14:00
parCorentin Facy
Titulaire à Marseille lundi soir, Gonçalo Ramos a encore manqué une occasion de marquer des points dans l’esprit de Luis Enrique. L’option d’un départ du PSG est de plus en plus probable pour l’international portugais.
Considéré comme un joker de luxe et rien de plus par Luis Enrique la saison dernière, Gonçalo Ramos avait une occasion en or d’immiscer un petit doute dans l’esprit de son entraîneur en ce mois de septembre. Privé d’Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Bradley Barcola, Luis Enrique a titularisé Gonçalo Ramos face à Lens et contre l’OM lors des deux dernières journées de Ligue 1. Muet et très peu présent dans le jeu, l’ex-attaquant du Benfica Lisbonne a déçu. A tel point que dans les rangs parisiens, on se demande si un départ du Portugais de 23 ans dès le mercato hivernal ne serait pas la meilleure solution.
Dans un sondage publié sur Foot01 au lendemain du Classique entre l’OM et le PSG, nous vous avons justement demandés si Paris devait se séparer de Gonçalo Ramos dès cet hiver. Vous avez été nombreux à répondre et pour 69% d’entre vous, Luis Enrique et Luis Campos doivent acter le départ de leur attaquant portugais en janvier prochain. 31% estiment en revanche que le PSG a plutôt intérêt à conserver Gonçalo Ramos alors que l’effectif parisien est déjà assez court et manque de profondeur dans le secteur offensif pour compenser les éventuelles blessures.
Capture d’écran 2025-09-25 à 09.46.04
Interrogés sur Foot01, les supporters du PSG sont favorables à un départ de Ramos
La direction du Paris Saint-Germain devra trancher dans les semaines à venir mais nul doute que Gonçalo Ramos va jouer sa place dans le projet du club de la capitale. De nouvelles performances décevantes lors des prochains matchs pourraient définitivement convaincre ses dirigeants de s’en séparer. D’autant que plusieurs gros clubs européens restent à l’affût dans le cas où Gonçalo Ramos viendrait à être placé sur la liste des transferts. L’été dernier, l’AC Milan, Newcastle ainsi que la Juventus Turin avaient notamment manifesté leur intérêt pour l’attaquant portugais, recruté pour plus de 60 millions d’euros par le PSG il y a deux ans.
Derniers commentaires

PSG : Gonçalo Ramos, départ validé

Je parle de mon club et cette énième mascarade arbitrale donc apprend a lire

PSG : Gonçalo Ramos, départ validé

Le soit disant Lyonnais, je te remercie d avoir regardé OM-PSG mais ta rage du club ainsi que ton complexe face aux Marseilllais ne doit pas te faire inventer des expulsions comme pour Hojbjerg La seule expulsion doit etre pour Ramos

PSG : Gonçalo Ramos, départ validé

tu as pas raler quand ils ont pas montrer le revelateur du but de lyon avec le hors jeu de fofana ou weah le couvre peut etre

PSG : Gonçalo Ramos, départ validé

Son club a gagné et il ne parle que d'une seule chose...le PSG 😆 #passionpsg

PSG : Gonçalo Ramos, départ validé

monsieur les oeuillere oui normal vu que hojbjerg ne l'a pas ete aussi. dans le cas contraire il aurais du prendre jaune aussi

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Monaco
1254016137
2
Paris Saint Germain
1254016104
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
O. Marseille
953026104
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

