PSG : Gonçalo Ramos, départ validé

Titulaire à Marseille lundi soir, Gonçalo Ramos a encore manqué une occasion de marquer des points dans l’esprit de Luis Enrique. L’option d’un départ du PSG est de plus en plus probable pour l’international portugais.

Considéré comme un joker de luxe et rien de plus par Luis Enrique la saison dernière, Gonçalo Ramos avait une occasion en or d’immiscer un petit doute dans l’esprit de son entraîneur en ce mois de septembre. Privé d’Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Bradley Barcola, Luis Enrique a titularisé Gonçalo Ramos face à Lens et contre l’OM lors des deux dernières journées de Ligue 1. Muet et très peu présent dans le jeu, l’ex-attaquant du Benfica Lisbonne a déçu. A tel point que dans les rangs parisiens, on se demande si un départ du Portugais de 23 ans dès le mercato hivernal ne serait pas la meilleure solution.

Dans un sondage publié sur Foot01 au lendemain du Classique entre l’OM et le PSG, nous vous avons justement demandés si Paris devait se séparer de Gonçalo Ramos dès cet hiver. Vous avez été nombreux à répondre et pour 69% d’entre vous, Luis Enrique et Luis Campos doivent acter le départ de leur attaquant portugais en janvier prochain. 31% estiment en revanche que le PSG a plutôt intérêt à conserver Gonçalo Ramos alors que l’effectif parisien est déjà assez court et manque de profondeur dans le secteur offensif pour compenser les éventuelles blessures.

Interrogés sur Foot01, les supporters du PSG sont favorables à un départ de Ramos

La direction du Paris Saint-Germain devra trancher dans les semaines à venir mais nul doute que Gonçalo Ramos va jouer sa place dans le projet du club de la capitale. De nouvelles performances décevantes lors des prochains matchs pourraient définitivement convaincre ses dirigeants de s’en séparer. D’autant que plusieurs gros clubs européens restent à l’affût dans le cas où Gonçalo Ramos viendrait à être placé sur la liste des transferts. L’été dernier, l’AC Milan, Newcastle ainsi que la Juventus Turin avaient notamment manifesté leur intérêt pour l’attaquant portugais, recruté pour plus de 60 millions d’euros par le PSG il y a deux ans.