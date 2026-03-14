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PSG : Gonçalo Ramos a le mercato de l'OL entre les mains

PSG14 mars , 19:30
parCorentin Facy
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Courtisé par l’OL dans l’optique du prochain mercato, Jonathan David pourrait quitter la Juventus Turin. La Vieille Dame cible Gonçalo Ramos en cas de départ de l’international canadien cet été.
Un énorme chassé-croisé des attaquants pourrait avoir de grosses conséquences pour nos clubs de Ligue 1 lors du prochain mercato estival. Déjà à la recherche de son futur numéro neuf afin d’anticiper le départ d’Endrick, prêté par le Real Madrid, l’Olympique Lyonnais fait les yeux doux à Jonathan David. L’international canadien est en manque de temps de jeu à la Juventus Turin et Paulo Fonseca a déjà travaillé avec lui à Lille. Le mariage semble parfait sur le papier, mais les Gones vont devoir négocier avec la Juventus Turin pour le rendre possible.
Tout dépendra en partie de comment le club présidé par Damien Comoli va réussir à se renforcer dans le secteur offensif, ce qui ouvrira ou non la porte à un départ de l’ex-attaquant de La Gantoise. A ce sujet, le média italien RadioRadio.it nous apprend que la Juventus Turin cible non pas un mais deux attaquants du Paris Saint-Germain. En plus de courtiser Randal Kolo Muani, l’actuel 6e de Série A souhaite faire venir Gonçalo Ramos. Le Portugais n’est clairement pas un titulaire dans l’esprit de Luis Enrique, et la Juventus Turin souhaiterait en profiter pour le faire venir cet été.

David à l'OL si Ramos va à la Juventus ?

L’idée est d’offrir à l’ancien buteur de Benfica un statut de titulaire indiscutable, avec la possibilité pour lui de s’installer comme un homme fort d’un grand club européen. La Juve adore le profil de finisseur de Gonçalo Ramos et le juge compatible avec Randal Kolo Muani ou encore avec des joueurs de l’effectif actuel des Bianconeri tels que Kenan Yıldız ou Francisco Conceição. Reste que pour le Paris Saint-Germain, un prêt de Gonçalo Ramos n’est pas envisageable.

Lire aussi

Jonathan David à l'OL, le prix du transfert dévoiléJonathan David à l'OL, le prix du transfert dévoilé
Si elle veut s’offrir l’attaquant portugais de 24 ans, la Juventus Turin devra payer un transfert sec et nul doute que la facture sera élevée, au moins 50 millions d’euros. En acceptant un départ vers l’Italie, le numéro neuf du PSG pourrait indirectement faciliter les affaires de l’Olympique Lyonnais dans le dossier Jonathan David. A condition que parallèlement, la Vieille Dame accepte un prêt de l’attaquant canadien. Car il semble compliqué pour l’OL de proposer une formule de transfert sec à la Juventus, David étant estimé à au moins 30 millions d’euros.
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il est bon ce jeune. je le verrais bien a l oM

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et ???? ont ils gagnés qq chose? c est du foot. vous avez 800M d ecart avec Lens. mdrr. tu vois ou pas? non tjs pas?...... ça va venir. tu sens la honte ou pas? entre 200M et 800M. d ecart ...... non tjs pas?

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Lorient
372691073740-3
9
Strasbourg
3625106940319
10
Brest
3625106934340
11
Angers SCO
322695122332-9
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Nice
272676133248-16
15
Le Havre
262568112032-12
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

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