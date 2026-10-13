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PSG : Godts est un flop, la Belgique tremble

PSG
parHadrien Rivayrand
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Mika Godts peine à s’imposer au PSG depuis son arrivée en provenance de l’Ajax Amsterdam. Une situation qui commence à susciter des inquiétudes en Belgique.
La Belgique peut se réjouir de compter sur Mika Godts pour assurer son avenir. D’autant que le jeune talent belge a récemment rejoint le PSG, double champion d’Europe. Mais intégrer un club de cette dimension représente forcément un changement majeur, en particulier pour un joueur de seulement 21 ans. Luis Enrique se montre très exigeant et Godts éprouve des difficultés à trouver sa place dans la capitale. Les attentes des supporters et des observateurs parisiens restent pourtant élevées à son égard, d’autant qu’il a été recruté pour remplacer Bradley Barcola. En Belgique, on espère donc voir le jeune ailier inverser rapidement la tendance au Paris Saint-Germain.

Godts, la Belgique compte sur lui 

Le média DH Les Sports s’inquiète notamment des notes attribuées par la presse française aux dernières prestations de Godts, en particulier lors du match face au Mans le week-end dernier. L’Équipe lui a ainsi attribué un 4/10, tandis que Le Parisien s’est montré encore plus sévère avec un 3/10. Le média belge souligne également que son principal concurrent en sélection, Jérémy Doku, brille de son côté sous les couleurs de Manchester City. Luis Enrique, lui, ne compte pas abandonner son jeune joueur et entend se montrer patient, comme il avait pu le faire par le passé avec Désiré Doué.

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Face à Manchester City ce mercredi soir, Mika Godts pourrait avoir une belle occasion de se montrer si Luis Enrique décide de lui accorder du temps de jeu. À lui de saisir sa chance pour prouver qu’il peut devenir une solution durable pour son nouvel entraîneur. La Belgique croit également beaucoup en son jeune talent et espère le voir s’épanouir à Paris, après une période internationale particulièrement encourageante avec les Diables Rouges.
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c'est juste que tu fais pas ca 2 jours avant

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Quel rapport avec le gouvernement ? C'est une décision préfectorale, au vu des supporters très violents de l'Olympiakos, qui ont une sale réputation, et qui avaient même prévenus qu'ils allaient en découdre, vous vouliez une interdiction totale de votre club en Europe ? Et un faillite totale de votre club, à ne décision UEFA, vous êtes, vraiment malade, il faut vous faire soigner. La préfecture a très bien fait, et j'espère que tous les pays feront de même.

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