ICONSPORT_271025_0557
Lucas Chevalier

PSG : Donnarumma et Chevalier, la terrible vérité éclate

PSG07 oct. , 10:20
parHadrien Rivayrand
2
Le PSG n'a pu faire mieux que match nul face au LOSC ce dimanche soir en Ligue 1. La prestation de Lucas Chevalier laisse une nouvelle fois dubitatifs certains observateurs. 
Le Paris Saint-Germain est leader de Ligue 1 mais a de quoi être frustré de son résultat à Lille ce dimanche soir. Les joueurs de Luis Enrique pensaient tenir les trois points de la victoire mais Ethan Mbappé aura égalisé en toute fin de rencontre. Sa frappe aura notamment surpris un Lucas Chevalier gêné visuellement par Lucas Beraldo mais dont la main a tremblé au moment de sortir l'arrêt déterminant. De quoi bien évidemment entrainer une vague de critiques de la part de certains fans et observateurs du PSG. Ce n'est pas Jérôme Alonzo qui dira le contraire. 

Chevalier en prend pour son grade, mais... 

Sur l'antenne d'RMC, le consultant n'a pas fait dans la langue de bois au sujet du portier du PSG, moins bon selon lui que Gianluigi Donnarumma : « Est-ce une erreur ? L'exploit est faisable mais ce n'est pas vraiment une erreur. (...) Il n'est pas décisif mais ce n'est pas une boulette comme à Marseille. (...) C'est un bon gardien mais il n'est pas chapeau 1. Chevalier remplace le meilleur gardien du monde, dans une des meilleures équipes du monde et on lui demande de faire mieux et un peu différemment. Il est moins fort que Donnarumma donc on ne peut pas attendre qu'il fasse plus d'exploits que lui. En qualité, Paris a perdu au change, mais à l'avenir, le pari sera peut-être gagnant »
L. Chevalier

L. Chevalier

FranceFrance Âge 23 Gardien

Coupe de France

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

UEFA Nations League

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs7
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Lucas Chevalier va pouvoir un peu changer d'air avec l'équipe de France pendant cette trêve internationale avant de revenir avec le PSG. L'ancien du LOSC aura l'occasion d'envoyer un message et faire taire les critiques à son sujet contre le RC Strasbourg en Ligue 1 puis le Bayer en Ligue des champions. 
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_272971_0266
OL

OL : Walid Acherchour prédit l'effondrement de Lyon

ICONSPORT_272756_0092
OM

L'OM KO debout, Matt O'Riley va partir

ICONSPORT_267146_0070
PSG

Le PSG craque pour un monstrueux défenseur brésilien

ICONSPORT_271638_0351
Ligue 1

TV : Ligue1+ lance une nouvelle émission surprenante

Fil Info

12:40
OL : Walid Acherchour prédit l'effondrement de Lyon
12:20
L'OM KO debout, Matt O'Riley va partir
12:00
Le PSG craque pour un monstrueux défenseur brésilien
11:40
TV : Ligue1+ lance une nouvelle émission surprenante
11:20
La CAN 2025 au Maroc en danger ?
11:00
EdF : Thauvin de retour, Lyon crie au scandale
10:40
OL : La Slovaquie ment, Dominik Greif riposte
10:00
L'OL éteint la polémique gênante du « bouton magique »
9:30
OM : De Zerbi seul contre tous, le vestiaire adore ça

Derniers commentaires

L'OL tapé à domicile, un scandale arbitral dénoncé

le pire c'est que en principe quand c'est litigieux les images n'apparaissent pas sur les ecrans geants du stade. Mais là ils les ont remontré 2 fois, donc tout le stade l'a vu sauf l'arbitre et la VAR

OL : Walid Acherchour prédit l'effondrement de Lyon

Je cherche l'effondrement dans ce qu'il dit 🤔

L'OM KO debout, Matt O'Riley va partir

tu vends Balerdi et tu les as les 25M ..

L'OL éteint la polémique gênante du « bouton magique »

Je ne vois pas ou il pourrait y avoir polémique, c'est dans de nombreux stades campagnards ou il n'y a pas d'ambiance, qu'on fait appel a la sono !!!

EdF : Thauvin de retour, Lyon crie au scandale

Ce n'est juste pas le même poste, je ne vois pas le débat si ce n'est que DD déteste Lyon, ça d'accord.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675118135
2
O. Marseille
15750210155
3
Strasbourg
1575027147
4
O. Lyonnais
157502495
5
Monaco
13741241612
6
Lens
1374124106
7
LOSC Lille
11732241410
8
Paris
107313-11213
9
Toulouse
107313-11112
10
Rennes
107241-1910
11
Brest
8722301111
12
Nice
87223-3912
13
Lorient
77214-7916
14
Auxerre
67205-5510
15
Le Havre
67133-2810
16
Nantes
67133-257
17
Angers SCO
57124-8311
18
Metz
27025-11516

Loading