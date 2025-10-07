PSG : Donnarumma et Chevalier, la terrible vérité éclate

Le PSG n'a pu faire mieux que match nul face au LOSC ce dimanche soir en Ligue 1. La prestation de Lucas Chevalier laisse une nouvelle fois dubitatifs certains observateurs.

Le Paris Saint-Germain est leader de Ligue 1 mais a de quoi être frustré de son résultat à Lille ce dimanche soir. Les joueurs de Luis Enrique pensaient tenir les trois points de la victoire mais Ethan Mbappé aura égalisé en toute fin de rencontre. Sa frappe aura notamment surpris un Lucas Chevalier gêné visuellement par Lucas Beraldo mais dont la main a tremblé au moment de sortir l'arrêt déterminant. De quoi bien évidemment entrainer une vague de critiques de la part de certains fans et observateurs du PSG . Ce n'est pas Jérôme Alonzo qui dira le contraire.

Chevalier en prend pour son grade, mais...

Sur l'antenne d'RMC, le consultant n'a pas fait dans la langue de bois au sujet du portier du PSG, moins bon selon lui que Gianluigi Donnarumma : « Est-ce une erreur ? L'exploit est faisable mais ce n'est pas vraiment une erreur. (...) Il n'est pas décisif mais ce n'est pas une boulette comme à Marseille. (...) C'est un bon gardien mais il n'est pas chapeau 1. Chevalier remplace le meilleur gardien du monde, dans une des meilleures équipes du monde et on lui demande de faire mieux et un peu différemment. Il est moins fort que Donnarumma donc on ne peut pas attendre qu'il fasse plus d'exploits que lui. En qualité, Paris a perdu au change, mais à l'avenir, le pari sera peut-être gagnant ».

L. Chevalier France • Âge 23 • Gardien Coupe de France Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 UEFA Nations League Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 7 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Lucas Chevalier va pouvoir un peu changer d'air avec l'équipe de France pendant cette trêve internationale avant de revenir avec le PSG. L'ancien du LOSC aura l'occasion d'envoyer un message et faire taire les critiques à son sujet contre le RC Strasbourg en Ligue 1 puis le Bayer en Ligue des champions.