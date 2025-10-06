ICONSPORT_271638_0185
Emerson et Warren Zaïre-Emery

PSG : Zaïre-Emery intransférable, le Qatar refuse tout

PSG06 oct. , 18:30
parEric Bethsy
1
En difficulté avec le Paris Saint-Germain, Warren Zaïre-Emery garde la confiance de ses dirigeants. Malgré les rumeurs en Espagne, un départ du milieu de terrain n’est absolument pas d’actualité.
Vitinha, João Neves et Fabian Ruiz n’ont pas à s’inquiéter. Blessés ou ménagés depuis quelques rencontres, les milieux titulaires du Paris Saint-Germain n’ont pas vraiment de concurrent. La principale menace aurait pu venir de Warren Zaïre-Emery. Mais le Français ne parvient toujours pas à retrouver son meilleur niveau. Aucune de ses récentes prestations ne marque les esprits, à tel point que l’on se demande si le titi parisien redeviendra un jour le phénomène aperçu à ses débuts chez les professionnels.
W. Zaire Emery

W. Zaire Emery

FranceFrance Âge 19 Milieu

UEFA Nations League

Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

Matchs5
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs7
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Le doute existe même en Espagne où la presse relaye une rumeur selon laquelle l’agent de Warren Zaïre-Emery l’aurait proposé à de grands clubs européens (le Real Madrid, le Bayern Munich, Manchester City et Arsenal) pour l’été prochain. Mais mieux vaut éviter de s’attarder sur cette information, conseille Giovanni Castaldi. Le journaliste de la chaîne L’Equipe et de Ligue 1+ affirme avec certitude que l’international tricolore ne bougera pas. Notre confrère ne donne pas davantage de précisions mais on peut penser que le Paris Saint-Germain n’envisage pas la vente de son milieu de terrain.
Le jeune talent de 19 ans garde la confiance de l’entraîneur Luis Enrique qui continue de lui accorder un temps de jeu important. Dimanche soir par exemple, Warren Zaïre-Emery a disputé l’intégralité du match à Lille (1-1). Une rencontre qu’il a débutée avec le brassard de capitaine au bras en l’absence de nombreux cadres dans le onze de départ. Preuve que le pur produit du Paris Saint-Germain reste considéré comme un élément important en interne, lui qui avait prolongé jusqu’en 2029 en avril 2024, après avoir négocié un salaire annuel brut à plus de 11 millions d’euros.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_272075_0039
ASSE

ASSE : Une inquiétante disparition à Saint-Etienne

ICONSPORT_268698_0108
OL

OL : Niakhaté perd ses nerfs et se blesse

amical un super aubameyang porte l om contre aston villa iconsport 266359 0062 397000
OM

L'OM sera champion, il prend les paris

ICONSPORT_230182_0391
Monaco

Edin Terzic tout proche de signer à Monaco

Fil Info

19:40
ASSE : Une inquiétante disparition à Saint-Etienne
19:20
OL : Niakhaté perd ses nerfs et se blesse
19:00
L'OM sera champion, il prend les paris
18:00
Edin Terzic tout proche de signer à Monaco
17:43
EdF : Barcola forfait, Thauvin le remplace
17:30
OL : Greif s’est raté, Lloris peut dormir tranquille
17:00
Strasbourg : Banderole arrachée, les Américains ne rigolent plus
16:40
France : Rien de grave pour Mbappé
16:20
OM : Nayef Aguerd agressé à Marseille

Derniers commentaires

OL : Niakhaté perd ses nerfs et se blesse

coorectif: Paulo Fonseca et non Pauli .

L'OM sera champion, il prend les paris

Si l'Olympique de Marseille peut jouer le titre ? En tout cas je l'espère: modo a dut louper ,longtempsssssss.... les cours de compréhension de texte...

OL : Niakhaté perd ses nerfs et se blesse

cette défaite est a mettre a l'actif de Pauli et son copain maciel , il faudrait leur expliquer que les remplaçants sont la pour remplacer les joueurs qui ne sont plus en état de jouer et qu'ils ne sont pas obliger d'attendre la 90 eme minutes pour faire entrer des joueurs frais, a prime abord les coachings ne sont pas leurs spécialités. Et svp virer Maciel du bord de touche, ce type ne sert à rien, ne replace jamais les joueurs ni ne donne de directives, Fonseca n'a pas un autre adjoint plus technique que ce nullard ?

L'OM sera champion, il prend les paris

Ou il a prit les paris ? 😂 Encore un titre qui n a rien à voir avec l interview

OM : Nayef Aguerd agressé à Marseille

La petite Kenny est interdite des Bouches du Rhône Ses soit disante villa à Aix et Cassis sont à l abandon RIRES

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675118135
2
O. Marseille
15750210155
3
Strasbourg
1575027147
4
O. Lyonnais
157502495
5
Monaco
13741241612
6
Lens
1374124106
7
LOSC Lille
11732241410
8
Paris
107313-11213
9
Toulouse
107313-11112
10
Rennes
107241-1910
11
Brest
8722301111
12
Nice
87223-3912
13
Lorient
77214-7916
14
Auxerre
67205-5510
15
Le Havre
67133-2810
16
Nantes
67133-257
17
Angers SCO
57124-8311
18
Metz
27025-11516

Loading