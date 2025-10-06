PSG : Zaïre-Emery intransférable, le Qatar refuse tout

En difficulté avec le Paris Saint-Germain, Warren Zaïre-Emery garde la confiance de ses dirigeants. Malgré les rumeurs en Espagne, un départ du milieu de terrain n’est absolument pas d’actualité.

Vitinha, João Neves et Fabian Ruiz n’ont pas à s’inquiéter. Blessés ou ménagés depuis quelques rencontres, les milieux titulaires du Paris Saint-Germain n’ont pas vraiment de concurrent. La principale menace aurait pu venir de Warren Zaïre-Emery. Mais le Français ne parvient toujours pas à retrouver son meilleur niveau. Aucune de ses récentes prestations ne marque les esprits, à tel point que l’on se demande si le titi parisien redeviendra un jour le phénomène aperçu à ses débuts chez les professionnels.

W. Zaire Emery France • Âge 19 • Milieu UEFA Nations League Matchs 4 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Coupe de France Matchs 5 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Super Cup Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 7 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Le doute existe même en Espagne où la presse relaye une rumeur selon laquelle l’agent de Warren Zaïre-Emery l’aurait proposé à de grands clubs européens (le Real Madrid, le Bayern Munich, Manchester City et Arsenal) pour l’été prochain. Mais mieux vaut éviter de s’attarder sur cette information, conseille Giovanni Castaldi. Le journaliste de la chaîne L’Equipe et de Ligue 1+ affirme avec certitude que l’international tricolore ne bougera pas. Notre confrère ne donne pas davantage de précisions mais on peut penser que le Paris Saint-Germain n’envisage pas la vente de son milieu de terrain.

Le jeune talent de 19 ans garde la confiance de l’entraîneur Luis Enrique qui continue de lui accorder un temps de jeu important. Dimanche soir par exemple, Warren Zaïre-Emery a disputé l’intégralité du match à Lille (1-1). Une rencontre qu’il a débutée avec le brassard de capitaine au bras en l’absence de nombreux cadres dans le onze de départ. Preuve que le pur produit du Paris Saint-Germain reste considéré comme un élément important en interne, lui qui avait prolongé jusqu’en 2029 en avril 2024, après avoir négocié un salaire annuel brut à plus de 11 millions d’euros.