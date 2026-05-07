PSG : Le bilan monte à 11 blessés et 127 interpellations

Plusieurs points chauds à Paris cette nuit après la qualification du PSG en finale de la Ligue des Champions. Les autorités ont surveillé les Champs et le Parc notamment.

Mis à jour à 08h45

Dans plusieurs endroits de Paris, des incidents ont éclaté après la qualification du PSG en finale de la Ligue des Champions. Ce qui devait forcément être un soir de fête pour les habitants de la capitale a dégénéré dans plusieurs endroits. Tout d’abord aux abords du Parc des Princes, où les rassemblement étaient interdits. Mais 400 supporters étaient réunis tout à fait légitimement à l’intérieur du Parc des Princes pour suivre la rencontre, dans une initiative prévue par le PSG.

Entre la sortie des fans présents à l’intérieur de l’enceinte et l’arrivée de nouveaux fêtards, l’attroupement s’est fait. Résultat, plusieurs centaines de supporters se sont rassemblés, et ils ont défié les forces de l’ordre avant d’être dispersés par des armes de dissuasion. Les policiers ont essuyé des tirs de mortier, et ont décidé de passer à l’action pour éviter que le rassemblement ne grossisse de trop.

Dans d’autres endroits de la capitale, des tensions ont été constatées. Aux petites heures du matin, il était question tout d'abord de deux blessés en début de nuit, dans des affrontements aux abords des Champs Elysées, notamment la rue de Ponthieu dans le 8e arrondissement. Du côté des forces de l'ordre, on fait état de 127 interpellations, dont 107 à Paris. « Je condamne évidemment ces débordements qui deviennent malheureusement habituels les soirs de victoire du Paris Saint-Germain. On dénombre 11 blessés, dont une personne gravement touchée par l’usage d’un mortier. Parmi les policiers, on compte 23 blessés légers », a déploré Laurent Nunez, le ministre de l’Intérieur, sur Europe 1.

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Comme souvent, les autorités et les commerçants se méfiaient beaucoup des débordements en cas de qualification du PSG. Les boutiques sur les Champs étaient ainsi toutes protégées de manière renforcée pour ne pas être pillée. Pour la finale, le Mairie de Paris avait envisagé de déployer plusieurs lieux d'animation, avec notamment l'ouverture du Parc des Princes pour accueillir les supporters, et même une fan zone. Il reste à savoir si cela sera maintenu dans les prochains jours, car la mobilisation des forces de l'ordre sera très certainement nécessaire.