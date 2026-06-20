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Accord total enfin trouvé pour la vente de l'OL !

OL20 juin , 17:30
parCorentin Facy
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Les supporters de l’OL peuvent souffler, un accord a été trouvé pour la reprise du club par Michele Kang et Arès, lesquels vont devenir les nouveaux actionnaires majoritaires durant l’été 2026.
Le feuilleton de la vente de l’Olympique Lyonnais est sur le point de trouver son épilogue. Selon les informations du Progrès, il est acté que le club rhodanien va passer dans les mains de Michele Kang et d’Arès dans les jours à venir. « Il n’est désormais plus qu’une question de jours avant la parution du communiqué officiel qui annoncera la reprise du club par l’actuelle présidente, Michele Kang, et le fonds d’investissement Ares » annonce le quotidien régional ce samedi après-midi.

Arès et Michele Kang vont acheter l'OL

Une excellente nouvelle pour les supporters de l’OL, lesquels vont pouvoir se projeter avec un club dirigé par les acteurs principaux du renouveau du club depuis l’été dernier et l’éviction de John Textor. La famille américaine Kaminski s'est bien renseignée ces dernières semaines, mais cet intérêt ne s’est finalement pas concrétisé. Le Progrès révèle par ailleurs que Michele Kang et Arès négocient encore la répartition du capital à venir.
La présidente de l’OL n’avait pas vocation à devenir propriétaire du club masculin, elle qui souhaitait se concentrer à 100% sur le projet féminin du club afin de lutter contre les inégalités dans le sport entre les hommes et les femmes. Arès de son côté n’a jamais été actionnaire majoritaire d’un club malgré des prises de participation à l’Inter Miami et à Chelsea. « Les contours financiers et juridiques de l’opération restent à définir, mais un apport de fonds pour aider Lyon à couvrir ses besoins en fonds de roulement et à passer le grand oral devant la DNCG en début de semaine prochaine sera réalisé par Michele Kang et Ares » concluent nos confrères.

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Une très bonne nouvelle pour les suiveurs du club rhodanien, lesquels vont pouvoir vivre les prochaines semaines avec beaucoup de sérénité. Un calme qui tranche avec l’excitation et l’inquiétude de la saison dernière, au moment où John Textor avait échoué à convaincre la DNCG au point que le gendarme financier du football français avait prononcé une relégation administrative du club en Ligue 2.
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