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Aguerd quitte l'OM, sa décision est prise

OM20 juin , 18:00
parCorentin Facy
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Nayef Aguerd a désormais de fortes chances de quitter l’OM cet été. Les agents du défenseur marocain sont au travail pour lui trouver un nouveau point de chute, après seulement une année passée à Marseille.
Recruté en provenance de West Ham pour 23 millions d’euros l’été dernier, Nayef Aguerd devait s’imposer comme le taulier de la défense de l’Olympique de Marseille. Très performant en début de saison, l’international marocain a ensuite vu sa saison être comme trop souvent gâchée par les blessures. Au total, l’ancien Rennais n’aura donc disputé que 16 matchs de Ligue 1 en 2025-2026, un bilan insuffisant aux yeux de la direction marseillaise, qui avait inséré une clause dans son contrat l’été dernier.
L’OM sera dans l’obligation d’accepter les offres à partir de 15 millions d’euros, sans quoi le salaire de Nayef Aguerd sera multipliée par deux. Cela donnait déjà la tendance quant à l’avenir de l’ex joueur des Hammers. La Minute OM confirme qu’un départ du numéro 5 de l’Olympique de Marseille est de plus en plus probable.

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« Nayef Aguerd pourrait bien quitter l’OM cet été. L’entourage de l’international marocain est à la recherche d’un nouveau club pour le défenseur de 30 ans, qui n’a disputé que 22 matchs toutes compétitions confondues la saison passée » a publié sur X le compte insider, généralement bien informé sur les coulisses du mercato marseillais. Un an seulement après son arrivée de West Ham pour 23 millions d’euros, Nayef Aguerd est donc déjà sur le départ.
N. Aguerd

N. Aguerd

MoroccoMaroc Âge 30 Défenseur

Super Cup

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
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Rouge0
Jaune Rouge0
Un terrible échec pour le défenseur marocain mais aussi pour l’OM, qui va perdre une dizaine de millions d’euros avec ce transfert. Reste maintenant à voir si les agents de Nayef Aguerd parviendront à trouver une porte de sortie au défenseur marocain. Car en toute logique, le physique très capricieux du natif de Kénitra est de nature à inquiéter les clubs potentiellement intéressés. A maintenant 30 ans, celui dont le contrat avec l’OM court jusqu’en 2030 aura trop souvent été embêté par son physique durant sa carrière.
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Derniers commentaires

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Les Pavard Aguerd Hojberg Medina ça allait etre une défense solide disaient certains,!!!!

Accord total enfin trouvé pour la vente de l'OL !

c'est étonnant ! Sergio le clown expliquait que Textor n'avait aucun aucun pb, que c'etait encore un complot de la presse et nasser mdr

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