Aguerd quitte l'OM, sa décision est prise

Nayef Aguerd a désormais de fortes chances de quitter l’OM cet été. Les agents du défenseur marocain sont au travail pour lui trouver un nouveau point de chute, après seulement une année passée à Marseille.

L’OM sera dans l’obligation d’accepter les offres à partir de 15 millions d’euros, sans quoi le salaire de Nayef Aguerd sera multipliée par deux. Cela donnait déjà la tendance quant à l’avenir de l’ex joueur des Hammers. La Minute OM confirme qu’un départ du numéro 5 de l’Olympique de Marseille est de plus en plus probable.

« Nayef Aguerd pourrait bien quitter l’OM cet été. L’entourage de l’international marocain est à la recherche d’un nouveau club pour le défenseur de 30 ans, qui n’a disputé que 22 matchs toutes compétitions confondues la saison passée » a publié sur X le compte insider, généralement bien informé sur les coulisses du a publié sur X le compte insider, généralement bien informé sur les coulisses du mercato marseillais. Un an seulement après son arrivée de West Ham pour 23 millions d’euros, Nayef Aguerd est donc déjà sur le départ.

N. Aguerd Maroc • Âge 30 • Défenseur Super Cup 2025/2026 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 2026/2027 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Un terrible échec pour le défenseur marocain mais aussi pour l’OM, qui va perdre une dizaine de millions d’euros avec ce transfert. Reste maintenant à voir si les agents de Nayef Aguerd parviendront à trouver une porte de sortie au défenseur marocain. Car en toute logique, le physique très capricieux du natif de Kénitra est de nature à inquiéter les clubs potentiellement intéressés. A maintenant 30 ans, celui dont le contrat avec l’OM court jusqu’en 2030 aura trop souvent été embêté par son physique durant sa carrière.