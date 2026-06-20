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Pays-Bas-Suède : Les compos (19h sur M6 et BeInSports1)

Mondial 202620 juin , 17:41
parCorentin Facy
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2e journée du Mondial 2026
Pays-Bas : Verbruggen, Dumfries, Van Dijk, Van Hecke, Van de Ven, Gravenberch, De Jong, Reijnders, Gakpo, Malen, Brobbey
Suède : Nordfeldt, Lindelöf, Hien, Lagerbielke, Gudmundsson, Ayari, Karlström, Bernhardsson, Nygren, Isak, Gyökeres

World Cup

20 juin 2026 à 19:00
Pays-Bas
19:00
Suède
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Hé l'imbécile rageux sà serait ta darone, meuf,sœur ou fille ta gueule serait fermé et t'aurais réagis otrement

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Il vaut mm pas 60 allez voir 80

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