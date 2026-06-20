Pays-Bas-Suède : Les compos (19h sur M6 et BeInSports1)

Papi Perez a surtout compris que c'est mort avec nos joueurs sous contrat. Il se gênera pas sur les rats en fin de contrat, il n'a aucune gêne a nous 'attaquer' ...
Je parlais de l'article...
Vraiment du grand n'importe quoi là pour moi tt les joueurs ainsi ke le staff auraient dû faire de mm
Hé l'imbécile rageux sà serait ta darone, meuf,sœur ou fille ta gueule serait fermé et t'aurais réagis otrement
Il vaut mm pas 60 allez voir 80
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