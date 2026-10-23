Le PSG victime d’une terrible injustice, la LFP est anti-Paris

Le PSG victime d’une terrible injustice, la LFP est anti-Paris

Ligue 1
parGuillaume Conte
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La décision de décaler le match du PSG face à l'OL de dimanche à lundi provoque de vives réactions. Il faut dire que la rencontre tombe désormais pendant la cérémonie du Ballon d'Or, pour la deuxième année de suite.
Mis devant le fait accompli pour le match de ce dimanche soir entre le PSG et l’OL, la Ligue a annoncé que la rencontre était décalée à ce lundi soir. Le choc de la 8e journée devait avoir lieu dimanche soir, mais la Préfecture de Police de Paris a fait le choix d’imposer le report de cette rencontre pour permettre aux forces de l’ordre de se concentrer sur le week-end de manifestations prévu, mais aussi le match de NFL au Stade de France qui peut lui plus difficilement être reporté.
Cette décision décale donc ce match de 24 heures, comme ce fut le cas il y a un an tout pile, quand une tempête sur Marseille avait reporté le match face au PSG. A cette époque, les joueurs parisiens avaient donc joué en même temps que la cérémonie du Ballon d’Or, que Ousmane Dembélé, blessé, avait remporté en étant présent. Une fois encore, la cérémonie se fera ce lundi à Londres sans de nombreux joueurs concernés, comme Fabian Ruiz, Achraf Hakimi ou Warren Zaïre-Emery pour le Trophée Kopa. Les blessés Marquinhos, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia seront eux bien présents à Londres pendant que le PSG joue.
Mais cette deuxième année avec un match du PSG le lundi, chose extrêmement rare dans l’histoire du championnat de France, a le don d’exaspérer les supporters parisiens. Sur les réseaux sociaux, les comptes d’informations ou de supporters n’ont pas caché leur colère, estimant notamment que la rencontre aurait pu être mise mardi ou mercredi, ou aucun match majeur n’a lieu. Cela même si le règlement oblige les instances à prévoir un match reporté à la première date disponible. « Où est la bien-pensance qui nous expliquait que le PSG dirigeait la LFP, que la ligue était complètement inféodée au club... ? », balance même PSG Community, pas loin de crier au complot. Certains supporters sont même allés jusqu’à demander au club de la capitale de déclarer forfait ou de boycotter cette rencontre en envoyant la réserve face à l’OL. Un comble quand Luis Enrique a répété depuis des mois qu’il espérait qu’un joueur du PSG remporte le Ballon d’Or, mais que les trophées individuels dans le football ne l’intéressaient pas et devraient prendre moins de place.
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Derniers commentaires

Le PSG victime d’une terrible injustice, la LFP est anti-Paris

Les vieux principes du seizième siècle, et les vieilles traditions débiles, ils les appliquent tous à la lettre, y m'font pitié ces imbéciles. Ils se souviennent, au mois de mai, d'un sang qui coula rouge et noir, d'une révolution manquée qui faillit renverser l'histoire. J'me souviens surtout d'ces moutons, effrayés par la liberté, s'en allant voter par millions pour l'ordre et la sécurité.

Le PSG victime d’une terrible injustice, la LFP est anti-Paris

La France est un pays' de flics, à tous les coins d'rue y'en a cent, pour faire régner l'ordre public ils assassinent impunément. Renaud

Le PSG victime d’une terrible injustice, la LFP est anti-Paris

Y'a pas qu'les mômes, dans la rue, Qui m'collent au cul pour une photo, Y'a même des flics qui me saluent, Qui veulent que j'signe dans leurs calots. Moi, j'crache dedans, et j'crie bien haut Qu'le bleu marine me fait gerber!! Renaud

Le PSG victime d’une terrible injustice, la LFP est anti-Paris

Bienvenu en france pays policier !! C'est dingue ce besoin de vouloir foutre du fiics partout !!

OL : Défaite à Hoffenheim, l’arbitrage pointé du doigt

Alors oui l'arbitrage a surement joué car tous les contres etaient stoppé par des fautes sans aucun avertissement .. Mais tactiquement il n'y a rien eu et les joueurs ont perdu bcp trop de ballon c'est la raison principal de cette defaite .. tu changes pas ton equipe tous les 3 jours en prenant des mecs au pif sans le payer a un moment

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