Le PSG victime d’une terrible injustice, la LFP est anti-Paris

Les vieux principes du seizième siècle, et les vieilles traditions débiles, ils les appliquent tous à la lettre, y m'font pitié ces imbéciles. Ils se souviennent, au mois de mai, d'un sang qui coula rouge et noir, d'une révolution manquée qui faillit renverser l'histoire. J'me souviens surtout d'ces moutons, effrayés par la liberté, s'en allant voter par millions pour l'ordre et la sécurité.
La France est un pays' de flics, à tous les coins d'rue y'en a cent, pour faire régner l'ordre public ils assassinent impunément. Renaud
Y'a pas qu'les mômes, dans la rue, Qui m'collent au cul pour une photo, Y'a même des flics qui me saluent, Qui veulent que j'signe dans leurs calots. Moi, j'crache dedans, et j'crie bien haut Qu'le bleu marine me fait gerber!! Renaud
Bienvenu en france pays policier !! C'est dingue ce besoin de vouloir foutre du fiics partout !!
Alors oui l'arbitrage a surement joué car tous les contres etaient stoppé par des fautes sans aucun avertissement .. Mais tactiquement il n'y a rien eu et les joueurs ont perdu bcp trop de ballon c'est la raison principal de cette defaite .. tu changes pas ton equipe tous les 3 jours en prenant des mecs au pif sans le payer a un moment
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|7
|4
|2
|1
|13
|5
|8
|14
|7
|4
|2
|1
|14
|9
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|12
|7
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|5
|5
|14
|7
|4
|2
|1
|10
|6
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|15
|14
|1
|11
|7
|3
|2
|2
|7
|6
|1
|10
|7
|3
|1
|3
|14
|11
|3
|9
|7
|3
|0
|4
|14
|10
|4
|9
|7
|2
|3
|2
|13
|10
|3
|9
|7
|2
|3
|2
|12
|11
|1
|9
|7
|3
|0
|4
|11
|17
|-6
|8
|7
|2
|2
|3
|6
|9
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|12
|15
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|15
|-6
|6
|7
|1
|3
|3
|10
|15
|-5
|4
|7
|1
|1
|5
|5
|16
|-11
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|11
|-6
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🚨🚨 GROSSE COLÈRE chez les supporters du PSG après le report du match face à Lyon, reprogrammé lundi soir EN MÊME TEMPS que la cérémonie du Ballon d’Or !!! 😤 Certains appellent à BOYCOTTER la rencontre, tandis que d’autres réclament un FORFAIT ou l’envoi de l’équipe réserve.
🚨🚨💣 OFFICIEL ! PARIS SG-LYON EST REPORTÉ À LUNDI SOIR 20h30 !!!!! 🇫🇷 UNE NOUVELLE FOIS DURANT LA CÉRÉMONIE DU BALLON D’OR 🌕.
-Match OM-PSG reporté l'an passé = pas de cérémonie BO pour le PSG -Match PSG-OL reporté cette année = pas de cérémonie BO pour le PSG Où est la bien-pensance qui nous expliquait que le PSG dirigeait la LFP, que la ligue était complètement inféodée au club... ? 😡
🚨🚨🚨Le match PSG / OL est reporté au lundi 26 octobre. Pas de cérémonie pour nos joueurs. ❌❌ (RMCsport)