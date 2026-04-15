PSG : Désaccord financier, Barcola s’éloigne de Paris

De retour sur les pelouses ce mardi soir en Ligue des champions, après une entorse de la cheville, Bradley Barcola s’est montré décisif. L’ailier international français a délivré une passe décisive sur le but du break d’Ousmane Dembélé. En interne, sa prolongation de contrat est toujours sur la table.

Le Paris Saint-Germain a validé ce mardi soir une nouvelle qualification en demi-finale de la Ligue des champions . Le club de la capitale connaîtra son adversaire du dernier carré ce mercredi lors de la rencontre entre le Bayern Munich et le Real Madrid. Les hommes de Luis Enrique ont fait le travail sous la pluie torrentielle d'Anfield en s’imposant 2-0. Un succès qui permet aux Parisiens de retrouver les demi-finales de la Ligue des champions pour la troisième année consécutive. Une rencontre qui a également permis de revoir Bradley Barcola. L’ailier international français est revenu après une blessure à la cheville. Absent au match aller, l’ancien Lyonnais a débuté sur le banc avant de remplacer Désiré Doué à la 52e minute de jeu sur blessure.

Barcola, ça coince pour prolonger ?

En interne, le club de la capitale souhaite prolonger le joueur de 23 ans et les négociations sont ouvertes depuis quelques semaines. Sous contrat jusqu’en 2028 avec le club de la capitale, Bradley Barcola n’a pas encore trouvé d’accord avec le champion d’Europe en titre. Ce mardi soir, le journaliste Ekrem Konur dévoile que les discussions s’enlisent. « Les négociations pour la prolongation de contrat entre Bradley Barcola et le PSG restent compliquées, » explique-t-il.

Le club parisien souhaite prolonger le bail de l’ancien Lyonnais, mais l’accord au niveau du salaire doit être trouvé. En début d’année 2026, la presse britannique a expliqué que certaines formations de Premier League suivaient la situation de près. Arsenal se place comme destination préférentielle en cas de départ. Le feuilleton est loin d’être terminé et plusieurs cadres de la formation parisienne sont en pleine discussion quant à une prolongation de contrat.