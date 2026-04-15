ICONSPORT_362197_0268

PSG : Désaccord financier, Barcola s’éloigne de Paris

PSG15 avr. , 11:00
parNathan Hanini
0
De retour sur les pelouses ce mardi soir en Ligue des champions, après une entorse de la cheville, Bradley Barcola s’est montré décisif. L’ailier international français a délivré une passe décisive sur le but du break d’Ousmane Dembélé. En interne, sa prolongation de contrat est toujours sur la table.
Le Paris Saint-Germain a validé ce mardi soir une nouvelle qualification en demi-finale de la Ligue des champions. Le club de la capitale connaîtra son adversaire du dernier carré ce mercredi lors de la rencontre entre le Bayern Munich et le Real Madrid. Les hommes de Luis Enrique ont fait le travail sous la pluie torrentielle d'Anfield en s’imposant 2-0. Un succès qui permet aux Parisiens de retrouver les demi-finales de la Ligue des champions pour la troisième année consécutive. Une rencontre qui a également permis de revoir Bradley Barcola. L’ailier international français est revenu après une blessure à la cheville. Absent au match aller, l’ancien Lyonnais a débuté sur le banc avant de remplacer Désiré Doué à la 52e minute de jeu sur blessure.

Barcola, ça coince pour prolonger ?

En interne, le club de la capitale souhaite prolonger le joueur de 23 ans et les négociations sont ouvertes depuis quelques semaines. Sous contrat jusqu’en 2028 avec le club de la capitale, Bradley Barcola n’a pas encore trouvé d’accord avec le champion d’Europe en titre. Ce mardi soir, le journaliste Ekrem Konur dévoile que les discussions s’enlisent. « Les négociations pour la prolongation de contrat entre Bradley Barcola et le PSG restent compliquées, » explique-t-il.
Le club parisien souhaite prolonger le bail de l’ancien Lyonnais, mais l’accord au niveau du salaire doit être trouvé. En début d’année 2026, la presse britannique a expliqué que certaines formations de Premier League suivaient la situation de près. Arsenal se place comme destination préférentielle en cas de départ. Le feuilleton est loin d’être terminé et plusieurs cadres de la formation parisienne sont en pleine discussion quant à une prolongation de contrat.

Lire aussi

PSG : Safonov a éteint Chevalier et DonnarummaPSG : Safonov a éteint Chevalier et Donnarumma
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_281340_0003
PSG

Parc de Princes : La grande annonce du PSG

Florian Maurice ICONSPORT_363567_0474
OM

Directeur sportif de l'OM : La surprise Florian Maurice ?

Turpin Pedri ICONSPORT_364304_0421
Ligue des Champions

Le Barça « volé » par Clément Turpin ? L’UEFA intervient

Gilbert Brisbois ICONSPORT_159783_0102
TV

L'After Foot en chute libre, RMC perd 40.000 auditeurs

Fil Info

15 avr. , 14:00
Parc de Princes : La grande annonce du PSG
15 avr. , 13:40
Directeur sportif de l'OM : La surprise Florian Maurice ?
15 avr. , 13:20
Le Barça « volé » par Clément Turpin ? L’UEFA intervient
15 avr. , 13:00
L'After Foot en chute libre, RMC perd 40.000 auditeurs
15 avr. , 12:40
Bousculé à l'OL, Endrick reçoit une très bonne nouvelle
15 avr. , 12:20
PSG : Cinq recrues ciblées, Paris frappe fort au mercato
15 avr. , 12:00
Vente OM : McCourt va craquer pour un prix stupéfiant
15 avr. , 11:38
TV : Encore un score au top pour Canal+ avec le PSG
15 avr. , 11:30
55 ME pour descendre en Ligue 2, le fiasco de Nantes

Derniers commentaires

Le Barça « volé » par Clément Turpin ? L’UEFA intervient

Toi, en revanche, tu es visiblement pas une Meringue mais plutôt un fan Kakalent … 😆🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Vente OL : Michele Kang « contrainte et forcée » d'acheter Lyon

Ah bon ? Elle le fait pas par amour pour Lyon et par passion de son club ?? 😅😂

Le Barça « volé » par Clément Turpin ? L’UEFA intervient

Ferme ta gueule imbécile rageux t k1 footix

Le Barça « volé » par Clément Turpin ? L’UEFA intervient

Ouin Ouin Ouin Ouin ? 😆🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Directeur sportif de l'OM : La surprise Florian Maurice ?

Maurice n est pas mauvais a ce poste. a voir. en plus il connait la maison, meme si ca fait un moment !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

Loading