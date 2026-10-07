PSG : Dembélé victime d'un terrible fardeau
Ousmane Dembele

PSG : Dembélé victime d'un terrible fardeau

PSG
parHadrien Rivayrand
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Ousmane Dembélé sera passé à côté de ses matchs avec l'équipe de France en Ligue des Nations. Mais les critiques à son égard sont aussi justifiées par son nouveau statut de Ballon d'Or, selon certains observateurs.
L'équipe de France aura fait le travail lors de ses quatre premiers matchs de Ligue des Nations sous l'ère Zinédine Zidane. Le nouveau sélectionneur des Bleus fait d'Ousmane Dembélé l'un de ses hommes forts. Mais le Ballon d'Or 2025 n'aura pas vraiment su tirer son épingle du jeu. Les critiques à son sujet sont fortes et certains pensent même qu'il est temps de le mettre sur le banc lors de ses passages en équipe de France. Pour Pierre Ménès, le joueur du PSG pâtit de son nouveau statut de Ballon d'Or, qui l'expose beaucoup plus qu'avant aux critiques.

Ménès craint un gros problème pour Dembélé 

Via sa chaîne YouTube, le consultant a en effet livré un avis clair sur Dembélé :
« Ce qui fausse beaucoup l'esprit des gens, c'est qu'il ait eu ce fichu Ballon d'Or. C'est une grande récompense, mais ça devient un fardeau. Il faut que le joueur qui non seulement l'a gagné s'en montre digne les saisons suivantes. Une carrière de joueur, ce n'est pas linéaire. Et je pense qu'il a une gêne physique.
Ce n'est pas normal qu'il fasse aussi peu d'appels en profondeur. Ce n'est pas normal qu'il fasse aussi peu la différence. »

Lire aussi

Le Real c'est pire que le PSG, la bombe espagnole sur MbappéLe Real c'est pire que le PSG, la bombe espagnole sur Mbappé
Ousmane Dembélé va désormais retrouver le PSG. Et les matchs importants vont s'enchaîner, en Ligue 1, mais surtout en Ligue des champions, notamment face à Manchester City et le Barça. La saison passée, le Français était également monté en puissance au fil des mois. Il avait alors été l'un des hommes majeurs du nouveau sacre du club de la capitale en Ligue des champions, marquant notamment en huitièmes de finale, en quarts de finale, en demi-finales et en finale. Rien que ça...
Articles Recommandés
Pl Manchester City Envoye En Cinquieme Division
Premier League

PL : Manchester City envoyé en cinquième division

Ol Tolisso Toujours Aussi Fort Zidane Ne Peut Pas Lignorer
OL

OL : Tolisso toujours aussi fort, Zidane ne peut pas l’ignorer

Le Nombre Dabonnes A Ligue 1 Revele Cest Choquant
TV

Le nombre d'abonnés à Ligue 1+ révélé, c'est choquant

Om Genesio Bouillonne Son Vestiaire Fait Un Aveu
OM

OM : Genesio bouillonne, son vestiaire fait un aveu

Fil Info

PL : Manchester City envoyé en cinquième division
OL : Tolisso toujours aussi fort, Zidane ne peut pas l’ignorer
Le nombre d'abonnés à Ligue 1+ révélé, c'est choquant
OM : Genesio bouillonne, son vestiaire fait un aveu
EdF : Barthez en plein doute, le statut de Maignan menacé
Rennes fixe le prix de Lepaul à 60 ME
Le Real c'est pire que le PSG, la bombe espagnole sur Mbappé
L'OL déjà hors course, fin du dossier Endrick
Haaland au PSG si City est relégué, un journaliste très sérieux confirme

Derniers commentaires

Le nombre d'abonnés à Ligue 1+ révélé, c'est choquant

Impossible de voter Car je pense que les amateurs de foot n'ont tout simplement plus les moyens et font des choix. En tous cas c'est ce que je vois autour de moi.

OL : Tolisso toujours aussi fort, Zidane ne peut pas l’ignorer

Ce serais magnifique pour lui et surtout mérité. Mais 10 matchs de plus dans la saison, moi qui pense que Paulo ne le préserve pas assez.....

OL : Tolisso toujours aussi fort, Zidane ne peut pas l’ignorer

Je pense que Zidane tient déjà les joueurs qu'il utilisera et n'a pas besoin de Tolisso comme Deschamps lui non plus ne l'avait pas appelé.

OL : Tolisso toujours aussi fort, Zidane ne peut pas l’ignorer

Du rechauffé je crois qu'il a dit ca y a un petit moment deja.

EdF : Le onze choisi, Zidane écarte deux cadres

Assez d'accord avec lui. Et Truffert avait l'air pas mal en latéral gauche. Par contre, en latéral droit Kalulu n'a pas été top, et Koundé/Gusto non plus. Il y a encore au moins une place à prendre sur ce côté.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
135410835
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1153201028
3Paris logo
Paris
115320835
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
105311844
5Rennes logo
Rennes
10531189-1
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
85221871
7Angers SCO logo
Angers SCO
75212651
8Strasbourg logo
Strasbourg
7521210100
9Le Mans logo
Le Mans
65131990
10Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
11Brest logo
Brest
5512278-1
12Lorient logo
Lorient
5512256-1
13Toulouse logo
Toulouse
5512279-2
14Nice logo
Nice
5512236-3
15Lens logo
Lens
45113990
16Troyes logo
Troyes
45113411-7
17Olympique Marseille logo
O. Marseille
3510478-1
18Le Havre logo
Le Havre
2502347-3

Loading