PSG : Dembélé victime d'un terrible fardeau

Ousmane Dembélé sera passé à côté de ses matchs avec l'équipe de France en Ligue des Nations. Mais les critiques à son égard sont aussi justifiées par son nouveau statut de Ballon d'Or, selon certains observateurs.

L' équipe de France aura fait le travail lors de ses quatre premiers matchs de Ligue des Nations sous l'ère Zinédine Zidane. Le nouveau sélectionneur des Bleus fait d'Ousmane Dembélé l'un de ses hommes forts. Mais le Ballon d'Or 2025 n'aura pas vraiment su tirer son épingle du jeu. Les critiques à son sujet sont fortes et certains pensent même qu'il est temps de le mettre sur le banc lors de ses passages en équipe de France. Pour Pierre Ménès, le joueur du PSG pâtit de son nouveau statut de Ballon d'Or, qui l'expose beaucoup plus qu'avant aux critiques.

Ménès craint un gros problème pour Dembélé

Via sa chaîne YouTube, le consultant a en effet livré un avis clair sur Dembélé :

« Ce qui fausse beaucoup l'esprit des gens, c'est qu'il ait eu ce fichu Ballon d'Or. C'est une grande récompense, mais ça devient un fardeau. Il faut que le joueur qui non seulement l'a gagné s'en montre digne les saisons suivantes. Une carrière de joueur, ce n'est pas linéaire. Et je pense qu'il a une gêne physique.

Ce n'est pas normal qu'il fasse aussi peu d'appels en profondeur. Ce n'est pas normal qu'il fasse aussi peu la différence. »