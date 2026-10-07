PSG : Dembélé victime d'un terrible fardeau

Impossible de voter Car je pense que les amateurs de foot n'ont tout simplement plus les moyens et font des choix. En tous cas c'est ce que je vois autour de moi.
Ce serais magnifique pour lui et surtout mérité. Mais 10 matchs de plus dans la saison, moi qui pense que Paulo ne le préserve pas assez.....
Je pense que Zidane tient déjà les joueurs qu'il utilisera et n'a pas besoin de Tolisso comme Deschamps lui non plus ne l'avait pas appelé.
Du rechauffé je crois qu'il a dit ca y a un petit moment deja.
Assez d'accord avec lui. Et Truffert avait l'air pas mal en latéral gauche. Par contre, en latéral droit Kalulu n'a pas été top, et Koundé/Gusto non plus. Il y a encore au moins une place à prendre sur ce côté.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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