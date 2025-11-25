PSG : Dembélé sur le banc contre Tottenham

On a plié le match en 5min .. magnifique émotionnellement parlant.. bakola un phénomène on en tient encore un bon avec vaz incroyable première mi temps dégueulasse, la seconde plus de maîtrise mais bordel que la victoire fait du bien on est clairement pas mort
il doit etre a plus de 80% c est sur
reds13 26 novembre 2025 à 00:03 Je suis ni un marseillais, ni un lyonnais, je suis juste personne C’est le truc le plus intelligent que tu aies dit.
raison de plus qui prouve que t'es un fake
Ok lyonnais
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|30
|13
|9
|3
|1
|27
|11
|16
|28
|13
|9
|1
|3
|33
|12
|21
|28
|13
|9
|1
|3
|22
|11
|11
|23
|13
|7
|2
|4
|27
|17
|10
|22
|13
|7
|1
|5
|24
|17
|7
|21
|13
|6
|3
|4
|18
|15
|3
|21
|13
|5
|6
|2
|23
|18
|5
|20
|13
|6
|2
|5
|25
|25
|0
|17
|13
|5
|2
|6
|18
|23
|-5
|16
|13
|4
|4
|5
|18
|17
|1
|16
|13
|4
|4
|5
|11
|15
|-4
|14
|13
|4
|2
|7
|20
|25
|-5
|14
|13
|3
|5
|5
|13
|20
|-7
|13
|13
|3
|4
|6
|17
|23
|-6
|11
|13
|3
|2
|8
|14
|30
|-16
|11
|13
|2
|5
|6
|12
|19
|-7
|11
|13
|2
|5
|6
|15
|27
|-12
|8
|13
|2
|2
|9
|7
|19
|-12
🚨Ousmane Dembélé va faire son retour dans le groupe du PSG pour affronter Tottenham comme annoncé par @RMCsport Le staff souhaite un retour progressif. Il devrait débuter sur le banc 🔴🔵
🚨Ousmane Dembélé est attendu dans le groupe du #PSG pour la réception de Tottenham le mercredi 26 novembre. 🔹Au club, on explique que la journée de ce vendredi devrait s'avérer déterminante pour un retour dès ce week-end. Le staff ne prendra pas de risque.