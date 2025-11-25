ICONSPORT_276170_0887

PSG : Dembélé sur le banc contre Tottenham

PSG25 nov. , 19:45
parGuillaume Conte
Luis Enrique l’avait laissé entendre, Ousmane Dembélé sera bien dans le groupe pour le match de ce mercredi contre Tottenham. Le joueur du PSG, blessé déjà à deux reprises cette saison, peine à retrouver ses sensations. Il a été présent lors des derniers entraînements du club de la capitale, et il est jugé suffisamment remis pour être dans le groupe. RMC annonce que Luis Enrique le considère comme un remplaçant, et qu’il ne serait pas prudent de le mettre titulaire. Preuve que le Ballon d’Or 2025 n’est pas encore à 100 %.
