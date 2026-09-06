Le groupe de l’OM avec Paixao contre le PFC

Le groupe de l’OM avec Paixao contre le PFC

OM06 sept. , 11:07
parGuillaume Conte
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Bruno Genesio a dévoilé son groupe pour le match de ce dimanche soir face au Paris FC. En dehors de Mmadi, sérieusement blessé au genou, l’effectif est quasiment au complet. L’OM peut compter sur le retour d’Igor Paixao, coincé entre un léger pépin physique et des rumeurs de transferts, et absent du match de dimanche dernier contre Monaco.
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Derniers commentaires

OL : Paulo Fonseca est désolé pour Openda

ok on le met a 10 cm. apres qd ca sera a 11 cm on dira ouais mais pour 1 cm..... la regle c est la regle. par contre il faudrait plutot changer la partie du corps

OL : Un tricheur à Lyon, Nuamah s’est fait prendre

Oh lala l'objectivité quand elle nous manque 🤦

OL : Paulo Fonseca est désolé pour Openda

les hj de 3min ou meme avec les lignes tu cherches tjs le hj vu que le ballon est deja a 20cm du pied du passeur ... faut vraiment arreter avec ce type de hj

OL : Un tricheur à Lyon, Nuamah s’est fait prendre

A yaya : J'espère que tu as fait ta provision de mouchoirs pour ce soir. ^^

OL : Un tricheur à Lyon, Nuamah s’est fait prendre

Sidney Govou est une tanche !... la seule chose qui le préoccupe, c'est de critiquer l'OL pour ne pas aller à l'encontre de la main qui le nourrit. L'OL aurait pu ressortir de ce match avec plus de buts au compteur si l'arbitre n'avait pas refusé de siffler deux penaltys qui étaient pourtant bien valables (tacle sur Openda et main d'un défenseur auxerrois).

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