Le groupe de l’OM avec Paixao contre le PFC

ok on le met a 10 cm. apres qd ca sera a 11 cm on dira ouais mais pour 1 cm..... la regle c est la regle. par contre il faudrait plutot changer la partie du corps
Oh lala l'objectivité quand elle nous manque 🤦
les hj de 3min ou meme avec les lignes tu cherches tjs le hj vu que le ballon est deja a 20cm du pied du passeur ... faut vraiment arreter avec ce type de hj
A yaya : J'espère que tu as fait ta provision de mouchoirs pour ce soir. ^^
Sidney Govou est une tanche !... la seule chose qui le préoccupe, c'est de critiquer l'OL pour ne pas aller à l'encontre de la main qui le nourrit. L'OL aurait pu ressortir de ce match avec plus de buts au compteur si l'arbitre n'avait pas refusé de siffler deux penaltys qui étaient pourtant bien valables (tacle sur Openda et main d'un défenseur auxerrois).
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|1
|4
|7
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|3
|2
|1
|0
|5
|2
|3
|5
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|1
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|0
|3
|4
|2
|1
|1
|0
|5
|4
|1
|4
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|4
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|3
|2
|1
|0
|1
|4
|2
|2
|3
|3
|1
|0
|2
|6
|5
|1
|3
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|2
|1
|0
|1
|2
|5
|-3
|2
|3
|0
|2
|1
|5
|6
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|5
|6
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|1
|4
|-3
|1
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|0
|3
|0
|0
|3
|4
|11
|-7
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Le groupe retenu par Bruno Genesio pour la réception du Paris FC ce soir au @CEPACVelodrome 👥 #OMPFC