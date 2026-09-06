Le groupe de l’OM avec Paixao contre le PFC

OL : Un tricheur à Lyon, Nuamah s’est fait prendre

Sidney Govou est une tanche !... la seule chose qui le préoccupe, c'est de critiquer l'OL pour ne pas aller à l'encontre de la main qui le nourrit. L'OL aurait pu ressortir de ce match avec plus de buts au compteur si l'arbitre n'avait pas refusé de siffler deux penaltys qui étaient pourtant bien valables (tacle sur Openda et main d'un défenseur auxerrois).