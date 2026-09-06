Vente de l'OM : RMC fait une confidence

Frank McCourt a décidé de stopper la dérive financière de l'OM, et cela de manière très brutale. Certains voient là une manœuvre pour préparer la vente de son club. La situation n'est pas aussi claire qu'on peut le penser.

Après avoir poussé dehors Pablo Longoria de manière très brutale au printemps dernier, preuve qu'il avait pris connaissance de la situation financière gravissime de l'Olympique de Marseille, Frank McCourt a demandé et obtenu de Stéphane Richard qu'il procède à une cure drastique. Cela s'est concrétisé par un mercato totalement plat dans le sens des recrutements, preuve que l'homme d'affaires américain avait été entendu. Reste désormais l'éternelle question d'une possible vente de l'OM une fois que les comptes du club phocéen seront revenus à un niveau raisonnable. Parce que dans l'état dans lequel le club était, il était impossible d'envisager un repreneur, et même un partenaire. Dans une émission spéciale OM, Florent Germain, le journaliste de RMC à Marseille, a fait quelques petites confidences sur l'état d'esprit actuel de Frank McCourt.

McCourt ne veut plus dépenser 100ME par an

Le journaliste l'avoue sans détour, le Bostonien a eu un déclic cette année, en constatant qu'il avait beaucoup trop fait confiance à Pablo Longoria. Et que cela peut évidemment le faire réfléchir sur la suite de ses investissements à Marseille. « Est-ce que ça présage d’un désengagement de sa part ? Tout le monde nous dit que non. Stéphane Richard affirme que l'OM n'est pas à vendre, mais de toute façon il ne dirait pas le contraire puisque on ne met pas la pancarte « maison à vendre » sur un club de foot. C'est une possibilité que dans le terme « je cherche un partenaire », il y ait aussi une réflexion sur son engagement. Je n'ai pas la réponse honnêtement. Mais, en tout cas, il a eu ce déclic-là de se dire : "J'en ai marre de dépenser 100, 150, 200 millions tous les ans, basta." », explique Florent Germain.

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