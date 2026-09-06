Richard McCourt lors de la présentation
Stéphane Richard va tout changer à l'OM

Vente de l'OM : RMC fait une confidence

OM06 sept. , 12:00
parClaude Dautel
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Frank McCourt a décidé de stopper la dérive financière de l'OM, et cela de manière très brutale. Certains voient là une manœuvre pour préparer la vente de son club. La situation n'est pas aussi claire qu'on peut le penser.
Après avoir poussé dehors Pablo Longoria de manière très brutale au printemps dernier, preuve qu'il avait pris connaissance de la situation financière gravissime de l'Olympique de Marseille, Frank McCourt a demandé et obtenu de Stéphane Richard qu'il procède à une cure drastique. Cela s'est concrétisé par un mercato totalement plat dans le sens des recrutements, preuve que l'homme d'affaires américain avait été entendu. Reste désormais l'éternelle question d'une possible vente de l'OM une fois que les comptes du club phocéen seront revenus à un niveau raisonnable. Parce que dans l'état dans lequel le club était, il était impossible d'envisager un repreneur, et même un partenaire. Dans une émission spéciale OM, Florent Germain, le journaliste de RMC à Marseille, a fait quelques petites confidences sur l'état d'esprit actuel de Frank McCourt.

McCourt ne veut plus dépenser 100ME par an

Le journaliste l'avoue sans détour, le Bostonien a eu un déclic cette année, en constatant qu'il avait beaucoup trop fait confiance à Pablo Longoria. Et que cela peut évidemment le faire réfléchir sur la suite de ses investissements à Marseille. « Est-ce que ça présage d’un désengagement de sa part ? Tout le monde nous dit que non. Stéphane Richard affirme que l'OM n'est pas à vendre, mais de toute façon il ne dirait pas le contraire puisque on ne met pas la pancarte « maison à vendre » sur un club de foot. C'est une possibilité que dans le terme « je cherche un partenaire », il y ait aussi une réflexion sur son engagement. Je n'ai pas la réponse honnêtement. Mais, en tout cas, il a eu ce déclic-là de se dire : "J'en ai marre de dépenser 100, 150, 200 millions tous les ans, basta." », explique Florent Germain.

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S'agissant de la vente de l'Olympique de Marseille, il y a un problème et d'autant plus maintenant que l'on connaît la situation financière du club, c'est que Frank McCourt est très gourmand. Et même excessivement puisque le milliardaire américain avait laissé entendre qu'il pourrait vendre 30% de l'OM pour 400 millions d'euros, ce qui valorise son club à 1,2 milliard d'euros. Si McCourt ne revoit pas son appétit à la baisse, il n'y a strictement aucune chance qu'il trouve un client.
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Derniers commentaires

OL : Un tricheur à Lyon, Nuamah s’est fait prendre

l OM n est pas favori et alors ? tu sais c est du foot hein j ai des choses plus importantes dans ma vie. gagner ou perdre, c' est ça le sport ce qui est marrant avec vous, c est que vous vous la petez, alors que vos 6 7 dernieres saisons ne sont pas follichonnes..... donc bon. et pour le moment vs n avez rencontré personne

OL : Paulo Fonseca est désolé pour Openda

ok on le met a 10 cm. apres qd ca sera a 11 cm on dira ouais mais pour 1 cm..... la regle c est la regle. par contre il faudrait plutot changer la partie du corps

OL : Un tricheur à Lyon, Nuamah s’est fait prendre

Oh lala l'objectivité quand elle nous manque 🤦

OL : Paulo Fonseca est désolé pour Openda

les hj de 3min ou meme avec les lignes tu cherches tjs le hj vu que le ballon est deja a 20cm du pied du passeur ... faut vraiment arreter avec ce type de hj

OL : Un tricheur à Lyon, Nuamah s’est fait prendre

A yaya : J'espère que tu as fait ta provision de mouchoirs pour ce soir. ^^

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