Il refuse de signer pro au PSG, ce Titi part en Arabie saoudite

En juin 2025, Ibrahima Diaby, alors âgé de 18 ans, avait refusé de signer son premier contrat professionnel avec le PSG, préférant s'engager avec le Cercle Bruges. Un an plus tard, il va quitter le club belge pour s'engager en Arabie saoudite.

Ce dimanche 6 septembre marque la fin du mercato d'été en Arabie saoudite, et quelques transferts devraient se finaliser dans les prochaines heures. Parmi eux, il y a de très fortes chances que se concrétise celui d'Ibrahima Diaby qui va quitter le Cercle Bruges pour signer à Al-Ahli. Selon Le Parisien, le club de Saudi Pro League va verser 13 millions d'euros, bonus inclus, afin de recruter le milieu de terrain de 19 ans, lequel n'aura passé qu'un an en Belgique. Même si le nom d'Ibrahima Diaby a circulé du côté du Celtic Glasgow, sans que le club écossais ne passe à l'action, c'est bel et bien en Arabie saoudite que le joueur formé au Paris Saint-Germain va continuer sa jeune carrière à travers un contrat de quatre ans.

Il refuse l'offre du PSG pour la Belgique

En juin 2025, Ibrahima Diaby avait dit non lorsque les dirigeants du PSG lui avaient proposé de signer un premier contrat professionnel, le milieu de terrain estimant qu'il n'aurait pas réellement sa chance au sein du club de la capitale. Et un an plus tard, Diaby va donc faire ses valises pour Al-Ahli, un choix étonnant de la part d'un joueur aussi jeune, même si on imagine que les dirigeants saoudiens ont dû lui proposer un salaire nettement supérieur à ce qu'il gagnait à Bruges. Dans un premier temps, Al-Ahli voulait recruter Pape Cabral, jeune milieu de terrain de l'AS Monaco, mais finalement le club de la Principauté a dit non à cette opération, et c'est pour cela que le deal s'est rapidement bouclé avec Bruges pour Ibrahima Diaby. En tant que club formateur, le PSG touchera un petit chèque dans ce transfert.