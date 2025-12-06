ICONSPORT_278902_0049

PSG : Dembélé au coeur d’un transfert surprise !

PSG06 déc. , 9:00
parGuillaume Conte
0
Pas satisfait du rendement de l'attaque du PSG en cette première partie de saison, Luis Enrique envisage de pousser vers des changements drastiques. Au mercato, cela pourrait déboucher sur la venue d'un avant-centre et le changement de position de Dembélé.
A force de jongler avec les absences, le Paris Saint-Germain a du mal à y voir clair concernant l’un de ses points forts de la saison dernière. Sans Désiré Doué et Bradley Barcola, le PSG s’en remet à ses milieux de terrain comme Joao Neves ou Vitinha pour porter le jeu offensif. L’animation sur les côtés n’est plus aussi performante, car des joueurs comme Achraf Hakimi et Nuno Mendes sont eux aussi régulièrement diminués. En plus de cela, des éléments comme Khvicha Kvaratskhelia et Bradley Barcola sont un peu moins décisifs. A part les bonnes entrées en jeu de Kang-In Lee, les satisfactions sont rares, d’autant que Gonçalo Ramos se montre incapable de prendre en mains un rôle de titulaire.
Cette situation globale invite le PSG à se poser des questions. Selon L’Equipe, pour relancer son attaque, Luis Enrique envisage de remettre Ousmane Dembélé à droite en deuxième partie de saison. Il faut pour cela qu’il trouve un vrai avant-centre au mercato hivernal. Caughtoffside affirme que Paris a gardé contact avec Serhou Guirassy. L’attaquant guinéen a l’avantage d’être disponible pour 50 ME, et de présenter un profil de joueur d’expérience, capable de peser sur les défenses et de finir les actions.
Il permettrait à l’entraineur du Paris SG d’avoir beaucoup plus de solutions pour débuter ses matchs, quitte à avoir le choix du roi en mettant Ousmane Dembélé à droite, Désiré Doué au coeur du jeu et Kvaratskhelia ou Barcola à gauche. Une nouvelle attaque qui pourrait se dessiner au cours du mois de janvier, notamment si le club de la capitale confirme ses difficultés offensives dans les prochains matchs. La réception de Rennes ce samedi pourrait donc avoir une grande importance dans la lecture du prochain mercato, même s’il n’y a aucun urgence. La réussite de la saison passée et la deuxième place actuelle en Ligue 1 comme en Ligue des Champions offre encore beaucoup de crédit au PSG dans son format actuel.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_278179_0068
OM

OM : De Zerbi lâché par ses joueurs

ICONSPORT_279007_0082
Equipe de France

EdF : Deschamps l’avoue, il n’a pas de chance

ICONSPORT_257097_0055
OL

L’OL n’est pas du tout chaud pour Disasi

Fil Info

9:20
OM : De Zerbi lâché par ses joueurs
8:40
EdF : Deschamps l’avoue, il n’a pas de chance
8:20
L’OL n’est pas du tout chaud pour Disasi
8:00
OM : « Infect », « horrible », « scandaleux », De Zerbi jeté dans le Vieux Port
22:57
L1 : Rulli plombe l'OM, Lille recolle
22:57
L1 : Programme TV et résultats de la 15e journée
22:56
LOSC-OM : Les Marseillais en ont marre des Mbappé
22:40
L’OL ne laisse pas le choix à Didier Deschamps

Derniers commentaires

30 ME, le dossier Tyler Morton devient fou

Tu dois alors pas savoir reconnaitre un bon joueur, d’un joieir pas bon…

L1 : Rulli plombe l'OM, Lille recolle

Il a tt a fait raison marseille paris ca joue la coupe d'Europe lens eux n'ont que le championnat et la coupe de france ca sent une Montpellier.....

OM : « Infect », « horrible », « scandaleux », De Zerbi jeté dans le Vieux Port

Ce soir ne pas gâcher !! +4 serait parfait .

L1 : Rulli plombe l'OM, Lille recolle

Rulli est un super gardien, les erreurs individuelles ça arrive et c'est sa première

L1 : Rulli plombe l'OM, Lille recolle

Pas d'accord il a déjà marqué quelques buts. Ce n'est pas votre meilleur joueur mais de là a dire nul à chier je ne trouve pas

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
Rennes
241466224186
6
O. Lyonnais
241473421156
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221471625196
9
Brest
19155462024-4
10
Toulouse
171445520191
11
Nice
17145271926-7
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11142571222-10
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

Loading