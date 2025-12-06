PSG : Dembélé au coeur d’un transfert surprise !

Pas satisfait du rendement de l'attaque du PSG en cette première partie de saison, Luis Enrique envisage de pousser vers des changements drastiques. Au mercato, cela pourrait déboucher sur la venue d'un avant-centre et le changement de position de Dembélé.

A force de jongler avec les absences, le Paris Saint-Germain a du mal à y voir clair concernant l’un de ses points forts de la saison dernière. Sans Désiré Doué et Bradley Barcola, le PSG s’en remet à ses milieux de terrain comme Joao Neves ou Vitinha pour porter le jeu offensif. L’animation sur les côtés n’est plus aussi performante, car des joueurs comme Achraf Hakimi et Nuno Mendes sont eux aussi régulièrement diminués. En plus de cela, des éléments comme Khvicha Kvaratskhelia et Bradley Barcola sont un peu moins décisifs. A part les bonnes entrées en jeu de Kang-In Lee, les satisfactions sont rares, d’autant que Gonçalo Ramos se montre incapable de prendre en mains un rôle de titulaire.

Cette situation globale invite le PSG à se poser des questions. Selon L’Equipe, pour relancer son attaque, Luis Enrique envisage de remettre Ousmane Dembélé à droite en deuxième partie de saison. Il faut pour cela qu’il trouve un vrai avant-centre au mercato hivernal. Caughtoffside affirme que Paris a gardé contact avec Serhou Guirassy. L’attaquant guinéen a l’avantage d’être disponible pour 50 ME, et de présenter un profil de joueur d’expérience, capable de peser sur les défenses et de finir les actions.

Il permettrait à l’entraineur du Paris SG d’avoir beaucoup plus de solutions pour débuter ses matchs, quitte à avoir le choix du roi en mettant Ousmane Dembélé à droite, Désiré Doué au coeur du jeu et Kvaratskhelia ou Barcola à gauche. Une nouvelle attaque qui pourrait se dessiner au cours du mois de janvier, notamment si le club de la capitale confirme ses difficultés offensives dans les prochains matchs. La réception de Rennes ce samedi pourrait donc avoir une grande importance dans la lecture du prochain mercato, même s’il n’y a aucun urgence. La réussite de la saison passée et la deuxième place actuelle en Ligue 1 comme en Ligue des Champions offre encore beaucoup de crédit au PSG dans son format actuel.