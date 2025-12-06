ICONSPORT_279023_0075

OM : « Infect », « horrible », « scandaleux », De Zerbi jeté dans le Vieux Port

L'OM s'est pris les pieds dans le tapis à Lille, avec une défaite qui l'empêche de mettre la pression sur le PSG et Lens. Roberto De Zerbi est accusé pour cette piètre performance.
Un point en deux matchs, l’embellie provoquée par la victoire à Nice et celle contre Newcastle aura été de courte durée. Pendant toute la semaine, Roberto De Zerbi s’est épanché dans les médias, en Italie comme en France, pour annoncer qu’il ne voyait pas pourquoi il ne viserait pas de remporter des titres avec l’OM, en Ligue des Champions comme en Ligue 1. Et pas pour dans trois ans. Mais la réalité a brutalement rattrapé la formation provençale, qui vient de concéder un nul décevant contre Toulouse avant de clairement subir les assauts de Lille pour une défaite 1-0 ce vendredi soir.
Dès le coup de sifflet final, les consultants sont tous tombés contre cette formation marseillaise qui a eu une semaine pour se préparer à cette rencontre, et sort une prestation aussi indigne d’un candidat au titre. « C’est terminé. Défaite de l’OM, qui nous a pondu un match juste scandaleux. Une semaine pour proposer ça ? Rien n’allait du début à la fin. L’un ou le pire match sous RDZ. Rien à retenir de ce match », dénonce Guillaume Tarpi, aux 150.000 suiveurs de l’OM sur son compte. 
« L'OM a sorti un match horrible. Ça faisait un moment... En dehors de Greenwood, seul dans ce marasme, il ne s'est rien passé », a enfoncé froidement Nabil Djellit, qui n’avait pas vu l’OM aussi faible depuis longtemps. « Match tellement infect de l’OM. Un entre deux dans le système avec des intentions de jeu très décevante. 0 pressing, 0 contrôle, 0 relais pour les transitions. Ils ont jamais commencé leur match. Un match de Ligue 1, pas joué dans les grandes largeurs », a déploré de son côté Walid Acherchour, pour qui Marseille ne peut pas prétendre à grand chose en sortant des prestations aussi décevantes. 
Roberto De Zerbi en prend pour son grade, tout comme les joueurs de l’OM qui vont suivre la suite du week-end pour voir à quel point Lens et le PSG peuvent s’éloigner à l’issue de cette 15e journée.
