ICONSPORT_279007_0082

EdF : Deschamps l’avoue, il n’a pas de chance

Equipe de France06 déc. , 8:40
parGuillaume Conte
0
C'est parti pour la Coupe du monde 2026, puisque la France connait deux de ses trois adversaires. Et pour Didier Deschamps, les Bleus auraient pu tomber sur plus facile au tirage.
Le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 a eu lieu ce vendredi à Washington avec pour la première fois un format à 48 équipes qui a eu le don de perdre du monde en route. Mais les groupes sont désormais connus et la France, qui avait pris l’habitude de démarrer par des poules abordables, n’aura pas la partie aisée. Ce sera face à un barragiste, mais surtout le Sénégal et la Norvège. Si souvent raillé pour sa « chance » dans ce type d’exercice, Didier Deschamps a avoué que pour le coup, les Bleus avaient certainement hérité du groupe le plus fort de la compétition. 

Deschamps se méfie beaucoup du Sénégal

« On ne connaît pas le dernier adversaire, mais en ayant le Sénégal et la Norvège, évidemment que ce groupe fait partie des plus difficiles, si ce n’est le plus difficile. C’est la Coupe du monde, on sait à quoi s’attendre », a souligné le sélectionneur de l’équipe de France, qui ne comptait pas forcément sur un cadeau pour lancer la compétition. De toute façon, il faudra gagner les matchs et ensuite aller chercher les rencontres à élimination directe. 
Cela sera notamment contre le Sénégal, un adversaire qui rappelle forcément des mauvais souvenirs aux Français, pour avoir douché l’euphorie générale en 2002. « Il y a un rapport fraternel avec le Sénégal parce qu’il y a beaucoup de joueurs binationaux, qui sont passés par des clubs français, qui connaissent les joueurs français. Quand ils rencontrent la France, il y a toujours une motivation supplémentaire. On a l’habitude avec les joueurs sénégalais qui jouent dans les meilleurs clubs. L’équipe nationale est compétitive », a livré Didier Deschamps, qui sait toutefois que les Lions de la Terange font tout de même un peu moins peur qu’il y a quelques années. 

World Cup

16 juin 2026 à 2:00
France
02:00
Sénégal
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_278179_0068
OM

OM : De Zerbi lâché par ses joueurs

ICONSPORT_278902_0049
PSG

PSG : Dembélé au coeur d’un transfert surprise !

ICONSPORT_257097_0055
OL

L’OL n’est pas du tout chaud pour Disasi

Fil Info

9:20
OM : De Zerbi lâché par ses joueurs
9:00
PSG : Dembélé au coeur d’un transfert surprise !
8:20
L’OL n’est pas du tout chaud pour Disasi
8:00
OM : « Infect », « horrible », « scandaleux », De Zerbi jeté dans le Vieux Port
22:57
L1 : Rulli plombe l'OM, Lille recolle
22:57
L1 : Programme TV et résultats de la 15e journée
22:56
LOSC-OM : Les Marseillais en ont marre des Mbappé
22:40
L’OL ne laisse pas le choix à Didier Deschamps

Derniers commentaires

30 ME, le dossier Tyler Morton devient fou

Tu dois alors pas savoir reconnaitre un bon joueur, d’un joieir pas bon…

L1 : Rulli plombe l'OM, Lille recolle

Il a tt a fait raison marseille paris ca joue la coupe d'Europe lens eux n'ont que le championnat et la coupe de france ca sent une Montpellier.....

OM : « Infect », « horrible », « scandaleux », De Zerbi jeté dans le Vieux Port

Ce soir ne pas gâcher !! +4 serait parfait .

L1 : Rulli plombe l'OM, Lille recolle

Rulli est un super gardien, les erreurs individuelles ça arrive et c'est sa première

L1 : Rulli plombe l'OM, Lille recolle

Pas d'accord il a déjà marqué quelques buts. Ce n'est pas votre meilleur joueur mais de là a dire nul à chier je ne trouve pas

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
Rennes
241466224186
6
O. Lyonnais
241473421156
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221471625196
9
Brest
19155462024-4
10
Toulouse
171445520191
11
Nice
17145271926-7
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11142571222-10
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

Loading