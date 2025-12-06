EdF : Deschamps l’avoue, il n’a pas de chance

C'est parti pour la Coupe du monde 2026, puisque la France connait deux de ses trois adversaires. Et pour Didier Deschamps, les Bleus auraient pu tomber sur plus facile au tirage.

Le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 a eu lieu ce vendredi à Washington avec pour la première fois un format à 48 équipes qui a eu le don de perdre du monde en route. Mais les groupes sont désormais connus et la France, qui avait pris l’habitude de démarrer par des poules abordables, n’aura pas la partie aisée. Ce sera face à un barragiste, mais surtout le Sénégal et la Norvège. Si souvent raillé pour sa « chance » dans ce type d’exercice, Didier Deschamps a avoué que pour le coup, les Bleus avaient certainement hérité du groupe le plus fort de la compétition.

Deschamps se méfie beaucoup du Sénégal

« On ne connaît pas le dernier adversaire, mais en ayant le Sénégal et la Norvège, évidemment que ce groupe fait partie des plus difficiles, si ce n’est le plus difficile. C’est la Coupe du monde, on sait à quoi s’attendre », a souligné le sélectionneur de l’équipe de France, qui ne comptait pas forcément sur un cadeau pour lancer la compétition. De toute façon, il faudra gagner les matchs et ensuite aller chercher les rencontres à élimination directe.

Cela sera notamment contre le Sénégal, un adversaire qui rappelle forcément des mauvais souvenirs aux Français, pour avoir douché l’euphorie générale en 2002. « Il y a un rapport fraternel avec le Sénégal parce qu’il y a beaucoup de joueurs binationaux, qui sont passés par des clubs français, qui connaissent les joueurs français. Quand ils rencontrent la France, il y a toujours une motivation supplémentaire. On a l’habitude avec les joueurs sénégalais qui jouent dans les meilleurs clubs. L’équipe nationale est compétitive », a livré Didier Deschamps, qui sait toutefois que les Lions de la Terange font tout de même un peu moins peur qu’il y a quelques années.