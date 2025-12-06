L’OL n’est pas du tout chaud pour Disasi

Presque aussi urgent que le dossier de l'avant-centre, l'OL cherche un défenseur central pour compenser les départs à la CAN de cet hiver. La piste Axel Disasi n'est pas si chaude qu'annoncée.

L’Olympique Lyonnais ne l’a pas caché. Malgré le besoin de vendre des joueurs, le club rhodanien a besoin d’un défenseur pour passer l’hiver, sachant que ses deux titulaires à ce poste vont aller à la Coupe d’Afrique des Nations. Ce qui fait craindre le pire pour les matchs du mois de janvier. Au moins un joueur dans ce secteur est espéré, et c’est dans ce cadre que la rumeur d’un intérêt pour Axel Disasi est sortie ce vendredi soir.

Disais, le rêve secret de la Coupe du monde

L’ancien monégasque n’a pas réussi à s’imposer à Chelsea, qui ne le compte même plus dans son effectif professionnel. Le taux ayant été plus qu’atteint pour les prêts à Strasbourg, les Blues cherchent à se défaire de leur international français. Ce dernier pourrait profiter d’un retour en Ligue 1 pour récupérer du temps de jeu, et pourquoi pas marquer des points en cas d’opportunité en fin de saison avec la Coupe du monde, lui qui était dans le groupe au Qatar pour remplacer Presnel Kimpembe en 2022.

L’Equipe l’affirme, depuis quelques jours, les contacts ont bien lieu entre l’OL et Disasi. Un prêt pour les six prochains mois est évoqué, et tout le monde semble tirer dans le même sens. Mais le quotidien sportif le précise, Lyon fait de l’ancien monégasque un plan B. La raison ? Paulo Fonseca a besoin d’un joueur prêt immédiatement pour être utilisé dès le mois de janvier, ce qui n’est pas le cas de Disasi, qui devra remettre la machine en route, lui qui évolue avec l’équipe de jeunes de Chelsea pour tenter de garder le rythme.

Voilà pourquoi l’OL ne pousse pour le moment pas cette piste, sans compter que son salaire ne sera pas anodin. Surtout pour un joueur qui pourrait mettre quelques semaines à retrouver la forme, et peut-être être de nouveau à 100 % quand les défenseurs centraux titulaires reviendront de la CAN au Maroc.