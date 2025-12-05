ICONSPORT_279019_0066

L1 : Rulli plombe l'OM, Lille recolle

Ligue 105 déc. , 22:57
parMehdi Lunay
11
15e journée de Ligue 1 :
Stade Pierre-Mauroy
LOSC-OM 1-0
But : E.Mbappé (10e)
Après son nul contre Toulouse, Marseille a encore déçu. L'OM a été battu par Lille 1-0 après une prestation décevante. Geronimo Rulli a été le héros malheureux du match.
L'Olympique de Marseille débutait un programme copieux en cette fin d'année avec le LOSC, l'Union Saint-Gilloise en Ligue des champions et Monaco. Les Lillois offraient une opposition difficile sur le papier puisqu'ils restaient sur deux succès de rang en Ligue 1. L'entame le confirmait. Marseille avait du mal à approcher des buts nordistes. Dans un premier acte fermé, le seul éclair était le but lillois. Bentaleb envoyait un long ballon dans la surface phocéenne, Rulli jugeait mal la trajectoire et offrait son but vide à Ethan Mbappé.
Après la pause, l'OM était un peu plus entreprenant. La possession olympienne était plus importante mais les attaquants phocéens se cassaient les dents sur la défense lilloise. Marseille avait enfin une occasion de revenir à la 76e minute. Greenwood remontait parfaitement le ballon, il perforait la défense nordiste mais sa frappe était superbement détournée par Ozer. Lille s'imposait finalement 1-0 pour recoller à l'OM. Marseille 3e (29 points) ne devance le LOSC (4e, 29 points) qu'à la différence de buts.

Ligue 1

05 décembre 2025 à 21:00
LOSC Lille
Mbappé Lottin10'
1
0
Match terminé
Olympique Marseille
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
B. Özer
LOSC LilleLOSC Lille
Remplacement
84
ENTRE
A. Tavares Gomes
LOSC LilleLOSC Lille
SORT
H. Haraldsson
LOSC LilleLOSC Lille
Remplacement
80
ENTRE
B. Nadir
Olympique MarseilleOlympique Marseille
SORT
G. Kondogbia
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Remplacement
70
ENTRE
F. Sanches Correia
LOSC LilleLOSC Lille
SORT
O. Sahraoui
LOSC LilleLOSC Lille
Voir Les Détails Complets Du Match
11
Loading