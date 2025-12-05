L1 : Rulli plombe l'OM, Lille recolle

15e journée de Ligue 1 :

Stade Pierre-Mauroy

But : E.Mbappé (10e)

Après son nul contre Toulouse, Marseille a encore déçu. L'OM a été battu par Lille 1-0 après une prestation décevante. Geronimo Rulli a été le héros malheureux du match.

L'Olympique de Marseille débutait un programme copieux en cette fin d'année avec le LOSC, l'Union Saint-Gilloise en Ligue des champions et Monaco. Les Lillois offraient une opposition difficile sur le papier puisqu'ils restaient sur deux succès de rang en Ligue 1. L'entame le confirmait. Marseille avait du mal à approcher des buts nordistes. Dans un premier acte fermé, le seul éclair était le but lillois. Bentaleb envoyait un long ballon dans la surface phocéenne, Rulli jugeait mal la trajectoire et offrait son but vide à Ethan Mbappé

Après la pause, l'OM était un peu plus entreprenant. La possession olympienne était plus importante mais les attaquants phocéens se cassaient les dents sur la défense lilloise. Marseille avait enfin une occasion de revenir à la 76e minute. Greenwood remontait parfaitement le ballon, il perforait la défense nordiste mais sa frappe était superbement détournée par Ozer. Lille s'imposait finalement 1-0 pour recoller à l'OM. Marseille 3e (29 points) ne devance le LOSC (4e, 29 points) qu'à la différence de buts.