ICONSPORT_360613_0077

L2 : Le Red Star et Le Mans se neutralisent

Ligue 228 févr. , 15:52
parCorentin Facy
0
25e journée de Ligue 2 
Red Star - Le Mans : 0-0
Guingamp - Rodez : 0-0

Ligue 2

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Troyes
45241365382513
2
Saint-Étienne
43241347412912
3
Reims
42251195372314
4
Le Mans
41251011430246
5
Annecy
3925116834259
Tout afficher
0
Articles Recommandés
Nathaniel Brown ICONSPORT_304879_0038
PSG

Le PSG craque pour un défenseur allemand à 70 ME

ICONSPORT_267671_0012
TV

TV : Objectif 350 ME, Ligue 1+ prépare une surprise

Endrick ICONSPORT_360172_0029
OL

OL : Paulo Fonseca joue un très vilain tour à Endrick

ICONSPORT_334429_0192
Rennes

Clash avec Beye, Brice Samba dit tout

Fil Info

28 févr. , 18:00
Le PSG craque pour un défenseur allemand à 70 ME
28 févr. , 17:30
TV : Objectif 350 ME, Ligue 1+ prépare une surprise
28 févr. , 17:00
OL : Paulo Fonseca joue un très vilain tour à Endrick
28 févr. , 16:30
Clash avec Beye, Brice Samba dit tout
28 févr. , 16:09
OM-OL : Lyon gagne le premier Olympico du week-end
28 févr. , 16:05
Rennes - Toulouse : Les compos (17h sur BeInSports1)
28 févr. , 16:04
Kylian Mbappé blessé 3 semaines, l'énorme tuile
28 févr. , 16:00
OM : De Zerbi prend une balle perdue en interne

Derniers commentaires

OL : Paulo Fonseca joue un très vilain tour à Endrick

c'est sur ... on a jamais vu un mec jouer a un poste en club et a un autre avec sa nation ....

PSG : Nantes accepte le report, Al-Khelaïfi appelle Kita

Énorme avantage vous abusez vraiment non ?

Exténué, le PSG demande un premier report

Apprends à lire couillon ... J'ai dit "peut être" ... mais bon, tu es tellement con que que tu comprends pas ce que tu lis !

Exténué, le PSG demande un premier report

Et quand on achète à tour de bras ça chouine qu'on a trop de joueurs....vous êtes des pitres les haters

Exténué, le PSG demande un premier report

Ok Nostradamus du bistrot

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3524105940319
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

Loading