OM-OL : Lyon gagne le premier Olympico du week-end

En attendant le choc de ce dimanche soir au Vélodrome entre l’OL et l’OM lors de la 24e journée de Ligue 1, les deux clubs s’affrontaient ce samedi… en U17. Un match amical était effectivement organisé entre le leader de chaque groupe dans cette catégorie d’âge. Et c’est Lyon qui s’est imposé 3-2 face à Marseille grâce à des buts de Négri, Tracol et Mahichi. Un résultat qui conviendrait parfaitement aux joueurs de Paulo Fonseca dimanche soir en Ligue 1.